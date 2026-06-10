AI mempercepat pengembangan perangkat lunak dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. IBM® Concert Secure Coder membawa kecerdasan risiko dalam kode langsung ke alur kerja pengembang, membantu perusahaan mengurangi risiko sambil mempertahankan kecepatan.

Secure Coder memberikan visibilitas risiko pra-komit dan remediasi terpandu di dalam IDE, memperluas IBM® Concert di seluruh Siklus Hidup Pengembangan Perangkat Lunak Aman.

Secure Coder membantu tim mengidentifikasi kerentanan, dependensi tidak aman, dan kesalahan konfigurasi saat diperkenalkan, sambil memprioritaskan apa yang paling penting dan membimbing pengembang untuk perbaikan yang tepat secara real time. Terhubung ke IBM Concert, ini memberikan visibilitas terpadu dan remediasi otomatis di seluruh SDLC, mengurangi hutang teknis, memperkuat kepatuhan, dan meningkatkan ketahanan perangkat lunak secara keseluruhan.