Kecerdasan risiko dalam kode untuk pengembangan yang dipercepat AI
AI mempercepat pengembangan perangkat lunak dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. IBM® Concert Secure Coder membawa kecerdasan risiko dalam kode langsung ke alur kerja pengembang, membantu perusahaan mengurangi risiko sambil mempertahankan kecepatan.
Secure Coder memberikan visibilitas risiko pra-komit dan remediasi terpandu di dalam IDE, memperluas IBM® Concert di seluruh Siklus Hidup Pengembangan Perangkat Lunak Aman.
Secure Coder membantu tim mengidentifikasi kerentanan, dependensi tidak aman, dan kesalahan konfigurasi saat diperkenalkan, sambil memprioritaskan apa yang paling penting dan membimbing pengembang untuk perbaikan yang tepat secara real time. Terhubung ke IBM Concert, ini memberikan visibilitas terpadu dan remediasi otomatis di seluruh SDLC, mengurangi hutang teknis, memperkuat kepatuhan, dan meningkatkan ketahanan perangkat lunak secara keseluruhan.
Identifikasi kerentanan, rahasia, kesalahan konfigurasi, dan paket sumber terbuka yang berisiko langsung dalam alur kerja pengembang, memunculkan masalah secara real-time saat kode ditulis sehingga dapat diselesaikan sebelum mencapai permintaan pull atau pipeline. Dengan menggeser deteksi lebih awal dalam proses, tim mengurangi pengerjaan ulang, mempercepat remediasi, dan mempertahankan kecepatan pengembangan tanpa mengorbankan keamanan.
Memberikan rekomendasi perbaikan yang sadar konteks dengan penjelasan yang jelas langsung dalam alur kerja pengembang, memungkinkan tim untuk dengan cepat memahami dan menyelesaikan masalah dengan percaya diri. Opsi penyelesaian otomatis yang terkontrol membantu mempercepat remediasi sekaligus mempertahankan visibilitas, kepercayaan, dan tata kelola.
Mengidentifikasi CVE yang diketahui dan menandai dependensi yang rentan langsung dalam alur kerja, membantu pengembang memahami risiko dalam konteksnya dan mengambil tindakan dengan cepat. Selain itu, juga merekomendasikan versi dan alternatif yang lebih aman, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan aman tanpa memperlambat pengembangan.
Menghubungkan temuan tingkat kode ke konteks aplikasi, memberi tim pandangan yang jelas dan real-time tentang postur risiko di seluruh siklus hidup pengembangan. Dengan mengikat risiko dengan dampak bisnis, ini membantu organisasi mengukur efektivitas Shift-Left dan memprioritaskan apa yang paling penting.