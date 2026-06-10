IBM® Concert Secure Coder (dalam Pratinjau Teknis)

Kecerdasan risiko dalam kode untuk pengembangan yang dipercepat AI

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Pria bekerja dengan pengaturan multi-monitor di pengaturan kantor

Kode yang lebih cepat, paparan risiko yang lebih besar

AI mempercepat pengembangan perangkat lunak dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. IBM® Concert Secure Coder membawa kecerdasan risiko dalam kode langsung ke alur kerja pengembang, membantu perusahaan mengurangi risiko sambil mempertahankan kecepatan.

Secure Coder memberikan visibilitas risiko pra-komit dan remediasi terpandu di dalam IDE, memperluas IBM® Concert di seluruh Siklus Hidup Pengembangan Perangkat Lunak Aman.

Secure Coder membantu tim mengidentifikasi kerentanan, dependensi tidak aman, dan kesalahan konfigurasi saat diperkenalkan, sambil memprioritaskan apa yang paling penting dan membimbing pengembang untuk perbaikan yang tepat secara real time. Terhubung ke IBM Concert, ini memberikan visibilitas terpadu dan remediasi otomatis di seluruh SDLC, mengurangi hutang teknis, memperkuat kepatuhan, dan meningkatkan ketahanan perangkat lunak secara keseluruhan.

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Deteksi risiko IDE tertanam

Identifikasi kerentanan, rahasia, kesalahan konfigurasi, dan paket sumber terbuka yang berisiko langsung dalam alur kerja pengembang, memunculkan masalah secara real-time saat kode ditulis sehingga dapat diselesaikan sebelum mencapai permintaan pull atau pipeline. Dengan menggeser deteksi lebih awal dalam proses, tim mengurangi pengerjaan ulang, mempercepat remediasi, dan mempertahankan kecepatan pengembangan tanpa mengorbankan keamanan.

Laporan analisis kode dari Kubescape yang menunjukkan kesalahan keamanan dalam file TypeScript

Remediasi didukung AI

Memberikan rekomendasi perbaikan yang sadar konteks dengan penjelasan yang jelas langsung dalam alur kerja pengembang, memungkinkan tim untuk dengan cepat memahami dan menyelesaikan masalah dengan percaya diri. Opsi penyelesaian otomatis yang terkontrol membantu mempercepat remediasi sekaligus mempertahankan visibilitas, kepercayaan, dan tata kelola.

Tangkapan layar pemindaian keamanan yang mengidentifikasi kerentanan CWE-614

Intelijen rantai pasokan perangkat lunak

Mengidentifikasi CVE yang diketahui dan menandai dependensi yang rentan langsung dalam alur kerja, membantu pengembang memahami risiko dalam konteksnya dan mengambil tindakan dengan cepat. Selain itu, juga merekomendasikan versi dan alternatif yang lebih aman, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan aman tanpa memperlambat pengembangan.

Antarmuka dasbor keamanan untuk ruang kerja kode bernama "my-vscode-project"

Visibilitas terpadu

Menghubungkan temuan tingkat kode ke konteks aplikasi, memberi tim pandangan yang jelas dan real-time tentang postur risiko di seluruh siklus hidup pengembangan. Dengan mengikat risiko dengan dampak bisnis, ini membantu organisasi mengukur efektivitas Shift-Left dan memprioritaskan apa yang paling penting.

Ringkasan "Developer security" dari platform IBM® Concert, menyoroti metrik utama mengenai kerentanan dan risiko

Pindah melampaui pemindaian pascapenerapan

Alat tradisional mengidentifikasi masalah setelah kode dibuat, menciptakan gesekan dan penundaan. Secure Coder memberikan kecerdasan risiko yang dapat ditindaklanjuti di awal siklus hidup.
Ringkasan risiko sebelum proses penerapan tersedia langsung di lingkungan IDE
Bertindak atas risiko tanpa meninggalkan alur kerja.
Prioritas sadar bisnis yang selaras dengan dampak perusahaan
Memahami dampak terhadap ketahanan dan waktu aktif.
Alur kerja remediasi terintegrasi
Menyelaraskan Pengembangan, SRE, dan Keamanan seputar risiko bersama.
Tata kelola dan ketertelusuran siap audit
Dapatkan visibilitas dan tata kelola di seluruh perusahaan.

Secure Coder membantu organisasi:

  • Memperbaiki masalah lebih awal dalam siklus hidup
  • Mengurangi biaya pengerjaan ulang dan keamanan
  • Meningkatkan produktivitas pengembang
  • Memperkuat kepatuhan dengan ketertelusuran yang siap audit
  • Menyelaraskan Pengembangan, SRE, dan Keamanan seputar risiko bersama
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