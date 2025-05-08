Analisis postur ketahanan aplikasi

Membuka pendekatan baru yang terstandardisasi dan dapat diulang pada ketahanan aplikasi

Ketahanan aplikasi yang ditata ulang

Waktu henti bukan sekadar masalah—melainkan risiko bisnis. Namun, sebagian besar organisasi masih bergantung pada alat yang bekerja secara terpisah dan perbaikan reaktif yang memakan waktu dan tidak efisien.

IBM Concert mengambil pendekatan unik terhadap ketahanan, menggabungkan otomatisasi dan insight real-time ke dalam kerangka kerja yang terstandardisasi dan dapat diskalakan untuk menilai, meningkatkan, dan mempertahankan ketahanan yang belum pernah ada sebelumnya.

Mengintegrasikan data organisasi yang terpisah

Mengumpulkan, menghubungkan, dan  
menilai data dari berbagai  
sumber daya, memungkinkan  
penilaian yang disederhanakan dan distandardisasi terhadap praktik dan hasil ketahanan SRE.
Mengidentifikasi dan mengatasi kesenjangan dalam postur ketahanan Anda 

Dapatkan visibilitas real-time  
tentang postur ketahanan Anda 
dengan penilaian intuitif, membantu Anda mengidentifikasi dan mengatasi masalah ketahanan aplikasi tanpa harus mengaitkan data secara manual.
Meningkatkan waktu aktif aplikasi sekaligus mengurangi biaya 

Concert mengotomatiskan alur kerja remediasi, sehingga meminimalkan risiko dan gangguan sekaligus menghilangkan kebutuhan akan konsultan yang mahal. Dengan rekomendasi proaktif dan tindakan ketahanan berbasis AI, Anda memastikan stabilitas dan efisiensi dalam skala besar.
Mendorong peningkatan berkelanjutan 

Tetapkan tujuan dan terus-menerus evaluasi postur ketahanan Anda terhadap target yang ditetapkan dan praktik terbaik industri.

Operasionalisasi ketahanan dengan Otomatisasi TI

Bagaimana otomatisasi yang didukung AI meningkatkan kesehatan aplikasi dan mengurangi risiko? Bergabung dengan webinar kami untuk melihat lebih dekat integrasi dan inovasi baru dari solusi observabilitas dan ketahanan TI yang didukung AI dari IBM, dengan demo dan tanya jawab.

Lihat cara kerjanya

Lihat IBM Concert Resilience beraksi. Dalam video demo singkat ini, Anda akan menemukan bagaimana Concert memberikan tampilan real-time tentang ketahanan aplikasi, mendeteksi risiko secara otomatis, dan memicu alur kerja remediasi menyeluruh. Semuanya dalam hitungan menit, bukan bulan.


Simak cara Concert menyatukan data di seluruh lingkungan Anda, meningkatkan skor ketahanan, dan mengurangi waktu henti dengan insight berbasis AI dan tindakan otomatis. Jelajahi kembali ketahanan dengan IBM Concert.

Memperkuat ketahanan aplikasi

Penilaian postur ketahanan Manajemen ketahanan yang efektif Remediasi alur kerja yang didukung AI Manajemen risiko proaktif Insight yang dapat ditindaklanjuti

Solusi untuk memperluas ketahanan

Concert + IBM Instana

Menyederhanakan observabilitas aplikasi, ketahanan, dan manajemen risiko.  Integrasi IBM Concert dan Instana® menyederhanakan penilaian postur ketahanan dengan mengotomatiskan pengumpulan data ketahanan di berbagai Persyaratan Non-Fungsional (NFR). Integrasi yang lancar ini memungkinkan deteksi masalah secara proaktif, pengambilan keputusan berbasis data, dan kolaborasi, yang mendorong tindakan tepat waktu untuk mempertahankan waktu aktif sistem dan meminimalkan risiko.
IBM Concert for Z

Menyatukan data operasional yang terisolasi di seluruh alat dan domain.  IBM Concert for Z adalah pusat manajemen operasi IT yang didukung AI yang dirancang khusus untuk menyederhanakan dan memodernisasi ketahanan mainframe.  Concert for Z memberikan insight dan otomatisasi cerdas yang membantu tim bertindak lebih cepat, mengurangi kompleksitas, dan menjaga ketersediaan. Ini memberdayakan tim operasi untuk secara proaktif mengelola kinerja, mengantisipasi risiko, dan memastikan ketahanan berkelanjutan, membawa efisiensi yang didukung AI ke lingkungan mainframe.
Ambil langkah selanjutnya

Lihat bagaimana Concert dapat memajukan bisnis Anda.  Mulai uji coba gratis selama 30 hari atau dapatkan demo langsung dengan pakar produk.

