Analisis postur ketahanan aplikasi

Waktu henti bukan sekadar masalah—melainkan risiko bisnis. Namun, sebagian besar organisasi masih bergantung pada alat yang bekerja secara terpisah dan perbaikan reaktif yang memakan waktu dan tidak efisien.

IBM Concert mengambil pendekatan unik terhadap ketahanan, menggabungkan otomatisasi dan insight real-time ke dalam kerangka kerja yang terstandardisasi dan dapat diskalakan untuk menilai, meningkatkan, dan mempertahankan ketahanan yang belum pernah ada sebelumnya.