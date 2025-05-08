Analisis postur ketahanan aplikasi

Membuka pendekatan baru yang terstandardisasi dan dapat diulang pada ketahanan aplikasi
Waktu henti bukan sekadar masalah—melainkan risiko bisnis. Namun, sebagian besar organisasi masih bergantung pada alat yang bekerja secara terpisah dan perbaikan reaktif yang memakan waktu dan tidak efisien.
IBM Concert mengambil pendekatan unik terhadap ketahanan, menggabungkan otomatisasi dan insight real-time ke dalam kerangka kerja yang terstandardisasi dan dapat diskalakan untuk menilai, meningkatkan, dan mempertahankan ketahanan yang belum pernah ada sebelumnya.
Mengumpulkan, menghubungkan, dan
menilai data dari berbagai
sumber daya, memungkinkan
penilaian yang disederhanakan dan distandardisasi terhadap praktik dan hasil ketahanan SRE.
Dapatkan visibilitas real-time
tentang postur ketahanan Anda
dengan penilaian intuitif, membantu Anda mengidentifikasi dan mengatasi masalah ketahanan aplikasi tanpa harus mengaitkan data secara manual.
Concert mengotomatiskan alur kerja remediasi, sehingga meminimalkan risiko dan gangguan sekaligus menghilangkan kebutuhan akan konsultan yang mahal. Dengan rekomendasi proaktif dan tindakan ketahanan berbasis AI, Anda memastikan stabilitas dan efisiensi dalam skala besar.
Tetapkan tujuan dan terus-menerus evaluasi postur ketahanan Anda terhadap target yang ditetapkan dan praktik terbaik industri.
Lihat IBM Concert Resilience beraksi. Dalam video demo singkat ini, Anda akan menemukan bagaimana Concert memberikan tampilan real-time tentang ketahanan aplikasi, mendeteksi risiko secara otomatis, dan memicu alur kerja remediasi menyeluruh. Semuanya dalam hitungan menit, bukan bulan.
Simak cara Concert menyatukan data di seluruh lingkungan Anda, meningkatkan skor ketahanan, dan mengurangi waktu henti dengan insight berbasis AI dan tindakan otomatis. Jelajahi kembali ketahanan dengan IBM Concert.
Kevin Yu
Principal Site Reliability Engineer, IBM
Concert membantu kami memecah silo dan menjadi lebih produktif. Kami sekarang memiliki kerangka kerja yang dapat diskalakan untuk mengukur, meningkatkan, dan mempertahankan ketahanan aplikasi di seluruh IBM. ”
Ukur dan lacak postur ketahanan Anda secara terus-menerus di 6 NFR
Analisis Postur Ketahanan Concert memanfaatkan otomatisasi berbasis AI untuk menghubungkan data dari sumber berbeda dan menyoroti kesenjangan dalam postur ketahanan Anda, sehingga memberikan insight mendalam yang tidak dapat diberikan oleh satu pun alat di pasaran.
Otomatiskan proses pengumpulan dan analisis data ketahanan dan buat alur kerja remediasi lengkap dengan AI.
Kurangi potensi risiko sebelum risiko tersebut terwujud. Prioritaskan ketahanan dengan tindakan otomatis dan tanamkan ke dalam siklus hidup perangkat lunak.
Ubah metrik ketahanan menjadi skor dan grafik tren yang mudah dibaca untuk pengambilan keputusan yang cepat
Menyederhanakan observabilitas aplikasi, ketahanan, dan manajemen risiko. Integrasi IBM Concert dan Instana® menyederhanakan penilaian postur ketahanan dengan mengotomatiskan pengumpulan data ketahanan di berbagai Persyaratan Non-Fungsional (NFR). Integrasi yang lancar ini memungkinkan deteksi masalah secara proaktif, pengambilan keputusan berbasis data, dan kolaborasi, yang mendorong tindakan tepat waktu untuk mempertahankan waktu aktif sistem dan meminimalkan risiko.
Menyatukan data operasional yang terisolasi di seluruh alat dan domain. IBM Concert for Z adalah pusat manajemen operasi IT yang didukung AI yang dirancang khusus untuk menyederhanakan dan memodernisasi ketahanan mainframe. Concert for Z memberikan insight dan otomatisasi cerdas yang membantu tim bertindak lebih cepat, mengurangi kompleksitas, dan menjaga ketersediaan. Ini memberdayakan tim operasi untuk secara proaktif mengelola kinerja, mengantisipasi risiko, dan memastikan ketahanan berkelanjutan, membawa efisiensi yang didukung AI ke lingkungan mainframe.
Lihat bagaimana Concert dapat memajukan bisnis Anda. Mulai uji coba gratis selama 30 hari atau dapatkan demo langsung dengan pakar produk.