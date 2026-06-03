Ketahanan berbasis AI di seluruh operasi TI modern
IBM® Concert Resilience adalah bagian dari platform IBM® Concert, membantu organisasi menghubungkan sinyal operasional di seluruh aplikasi, infrastruktur, operasi, dan risiko ke dalam tampilan ketahanan bersama. Dengan menggabungkan insight berbasis AI, penilaian postur berkelanjutan, dan alur kerja yang terkoordinasi, tim dapat mengidentifikasi kesenjangan ketahanan lebih awal, memprioritaskan risiko lebih cepat, dan memperkuat ketahanan operasional di seluruh lingkungan hybrid.
Hubungkan dan kaitkan sinyal operasional di seluruh aplikasi, infrastruktur, operasi, dan risiko ke dalam tampilan ketahanan terpadu. Dengan mengubah data yang terfragmentasi menjadi konteks operasional bersama, tim dapat mengidentifikasi kesenjangan lebih cepat, menyelaraskan keputusan lebih cepat, dan mengurangi fragmentasi operasional.
Dapatkan pandangan yang jelas tentang kesenjangan ketahanan di seluruh aplikasi dan lingkungan. Dengan terus menganalisis sinyal, tim dapat melihat kelemahan sejak dini, memahami di mana risiko terbentuk dan memusatkan perhatian sebelum masalah meningkat.
Alur kerja otomatis dan insight real-time membantu tim pulih lebih cepat dan mengurangi waktu henti. Dengan tugas manual yang lebih sedikit, mereka dapat mengoordinasikan tindakan di seluruh domain, merespons lebih cepat, dan meningkatkan ketersediaan dan kemampuan pemulihan.
Beralih dari perbaikan reaktif dan tinjauan berkala ke operasi ketahanan berkelanjutan. IBM® Concert Resilience membantu tim memantau perubahan postur tubuh dari waktu ke waktu, menegakkan standar ketahanan yang konsisten, dan terus meningkatkan kesiapan operasional di seluruh lingkungan hybrid.
Buat kerangka kerja ketahanan bersama di seluruh tim pengembangan, SRE, operasi, dan keamanan. Dengan penilaian yang konsisten, konteks bersama, dan prioritas yang selaras, tim dapat meningkatkan ketahanan secara lebih konsisten sambil mengurangi silo dan kompleksitas operasional.
Penilaian berbasis AI dan konteks operasional bersama membantu organisasi menanamkan ketahanan, keamanan, dan tata kelola lebih awal dalam siklus hidup, mengurangi risiko operasional sekaligus meningkatkan konsistensi di seluruh tim dan lingkungan.
Penilaian berkelanjutan, insight yang dapat ditindaklanjuti, dan visibilitas lintas domain membantu tim menyederhanakan pemeliharaan, mengurangi utang teknis, dan meningkatkan stabilitas operasional jangka panjang tanpa meningkatkan overhead operasional.
Dengan menghubungkan sinyal operasional dan mengoordinasikan alur kerja di seluruh domain, tim dapat mengurangi waktu henti, menyelesaikan masalah lebih cepat, dan meningkatkan respons operasional.
Visibilitas ketahanan terpadu dan penilaian terstandardisasi membantu organisasi mengoperasionalkan ketahanan secara konsisten di seluruh aplikasi, infrastruktur, dan lingkungan hybrid tanpa menambah kerumitan yang tidak perlu.
Korelasikan metrik, sinyal operasional, dan insight ketahanan di seluruh alat ke dalam konteks operasional bersama. Tim dapat deteksi risiko lebih awal, memprioritaskan dampak lebih cepat, dan mengoordinasikan tindakan sebelum gangguan mempengaruhi pengguna.
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