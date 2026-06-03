IBM® Concert Resilience

Ketahanan berbasis AI di seluruh operasi TI modern

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Hubungkan sinyal. Kurangi risiko.

IBM® Concert Resilience adalah bagian dari platform IBM® Concert, membantu organisasi menghubungkan sinyal operasional di seluruh aplikasi, infrastruktur, operasi, dan risiko ke dalam tampilan ketahanan bersama. Dengan menggabungkan insight berbasis AI, penilaian postur berkelanjutan, dan alur kerja yang terkoordinasi, tim dapat mengidentifikasi kesenjangan ketahanan lebih awal, memprioritaskan risiko lebih cepat, dan memperkuat ketahanan operasional di seluruh lingkungan hybrid.

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Kemampuan ketahanan utama

Hubungkan dan kaitkan sinyal operasional di seluruh aplikasi, infrastruktur, operasi, dan risiko ke dalam tampilan ketahanan terpadu. Dengan mengubah data yang terfragmentasi menjadi konteks operasional bersama, tim dapat mengidentifikasi kesenjangan lebih cepat, menyelaraskan keputusan lebih cepat, dan mengurangi fragmentasi operasional.

Tangkapan layar fitur observasi nilai IBM® Concert dan tren ketahanan

Dapatkan pandangan yang jelas tentang kesenjangan ketahanan di seluruh aplikasi dan lingkungan. Dengan terus menganalisis sinyal, tim dapat melihat kelemahan sejak dini, memahami di mana risiko terbentuk dan memusatkan perhatian sebelum masalah meningkat.

Tangkapan layar fitur observabilitas titik lemah turbonomik IBM®

Alur kerja otomatis dan insight real-time membantu tim pulih lebih cepat dan mengurangi waktu henti. Dengan tugas manual yang lebih sedikit, mereka dapat mengoordinasikan tindakan di seluruh domain, merespons lebih cepat, dan meningkatkan ketersediaan dan kemampuan pemulihan.

Tangkapan layar fitur alur kerja otomatis turbonomic IBM®

Beralih dari perbaikan reaktif dan tinjauan berkala ke operasi ketahanan berkelanjutan. IBM® Concert Resilience membantu tim memantau perubahan postur tubuh dari waktu ke waktu, menegakkan standar ketahanan yang konsisten, dan terus meningkatkan kesiapan operasional di seluruh lingkungan hybrid.

Tangkapan layar dasbor pusat aksi turbonomik IBM®

Buat kerangka kerja ketahanan bersama di seluruh tim pengembangan, SRE, operasi, dan keamanan. Dengan penilaian yang konsisten, konteks bersama, dan prioritas yang selaras, tim dapat meningkatkan ketahanan secara lebih konsisten sambil mengurangi silo dan kompleksitas operasional.

Tangkapan layar dasbor observabilitas kerangka kerja ketahanan IBM® Concert
Manfaat
Membangun ketahanan ke dalam operasi sejak awal

Penilaian berbasis AI dan konteks operasional bersama membantu organisasi menanamkan ketahanan, keamanan, dan tata kelola lebih awal dalam siklus hidup, mengurangi risiko operasional sekaligus meningkatkan konsistensi di seluruh tim dan lingkungan.
Mengurangi kompleksitas operasional dari waktu ke waktu

Penilaian berkelanjutan, insight yang dapat ditindaklanjuti, dan visibilitas lintas domain membantu tim menyederhanakan pemeliharaan, mengurangi utang teknis, dan meningkatkan stabilitas operasional jangka panjang tanpa meningkatkan overhead operasional.
Mempercepat pemulihan dengan konteks bersama

Dengan menghubungkan sinyal operasional dan mengoordinasikan alur kerja di seluruh domain, tim dapat mengurangi waktu henti, menyelesaikan masalah lebih cepat, dan meningkatkan respons operasional.
Skala ketahanan di seluruh lingkungan hybrid

Visibilitas ketahanan terpadu dan penilaian terstandardisasi membantu organisasi mengoperasionalkan ketahanan secara konsisten di seluruh aplikasi, infrastruktur, dan lingkungan hybrid tanpa menambah kerumitan yang tidak perlu.
Mengubah visibilitas operasional menjadi tindakan

Korelasikan metrik, sinyal operasional, dan insight ketahanan di seluruh alat ke dalam konteks operasional bersama. Tim dapat deteksi risiko lebih awal, memprioritaskan dampak lebih cepat, dan mengoordinasikan tindakan sebelum gangguan mempengaruhi pengguna.
Sumber daya

Insight tambahan untuk keputusan yang tepat

Jelajahi demo, dokumentasi, pelatihan, dan insight pakar untuk membantu Anda belajar, mengevaluasi, dan mendapatkan nilai lebih dari IBM® Concert.
Otomatisasi Berbasis AI untuk Ketahanan Aplikasi
Praktik-praktik yang telah terbukti untuk menyelaraskan pengembangan, keamanan, dan operasi.
Panduan Keamanan Shift-Left
Bagaimana cara menyematkan keamanan dalam tahap pengodean dan pembangunan untuk menangkap masalah sebelum menjadi masalah yang mahal.
Webinar IDC dan IBM®
Pengambilan Keputusan pada Skala Mesin: Bagaimana AI Agen Mengembangkan Observabilitas.
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