IBM® Concert Resilience adalah bagian dari platform IBM® Concert, membantu organisasi menghubungkan sinyal operasional di seluruh aplikasi, infrastruktur, operasi, dan risiko ke dalam tampilan ketahanan bersama. Dengan menggabungkan insight berbasis AI, penilaian postur berkelanjutan, dan alur kerja yang terkoordinasi, tim dapat mengidentifikasi kesenjangan ketahanan lebih awal, memprioritaskan risiko lebih cepat, dan memperkuat ketahanan operasional di seluruh lingkungan hybrid.