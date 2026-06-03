Seiring dengan meningkatnya volume eksposur dan alur kerja tetap terputus, organisasi dapat terhenti dalam mode respons, menghabiskan upaya hanya untuk menjaga sistem tetap stabil. IBM® Concert Protect membantu tim menangani volume yang terus meningkat ini menggunakan remediasi yang didukung AI, beralih dari triase reaktif ke operasi berbasis risiko yang berkelanjutan. Solusi ini menyatukan sinyal di seluruh tumpukan untuk mengidentifikasi apa yang berisiko dan apa yang paling penting. Hal ini memungkinkan tim untuk memprioritaskan dan memperbaiki dalam skala besar, mengambil tindakan sebelum masalah mencapai produksi.