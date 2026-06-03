IBM® Concert Protect

Temukan kerentanan dengan AI. Perbaiki dengan Concert Protect.

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Rendering 3D abstrak dari bola biru yang dipotong oleh cakram oval tembus pandang miring pada latar belakang yang terang

Pahami risiko secara holistik. Operasikan keamanan secara berbeda.

Seiring dengan meningkatnya volume eksposur dan alur kerja tetap terputus, organisasi dapat terhenti dalam mode respons, menghabiskan upaya hanya untuk menjaga sistem tetap stabil. IBM® Concert Protect membantu tim menangani volume yang terus meningkat ini menggunakan remediasi yang didukung AI, beralih dari triase reaktif ke operasi berbasis risiko yang berkelanjutan. Solusi ini menyatukan sinyal di seluruh tumpukan untuk mengidentifikasi apa yang berisiko dan apa yang paling penting. Hal ini memungkinkan tim untuk memprioritaskan dan memperbaiki dalam skala besar, mengambil tindakan sebelum masalah mencapai produksi.
Kemampuan utama

Perbaiki kerentanan pada titik pembuatan kode

Deteksi kerentanan, rahasia, dan risiko ketergantungan secara langsung dalam alur kerja pengembang dengan Secure Coder. Dengan insight real-time, in-IDE, dan perbaikan terpandu, tim dapat menyelesaikan masalah pada titik pembuatan, mengurangi pengerjaan ulang, dan mencegah risiko hilir.

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Tangkapan layar remediasi Concert Protect Exposure

Memprioritaskan risiko dan mempercepat remediasi

Satukan insight eksposur di seluruh kode, infrastruktur, dan waktu proses untuk mengidentifikasi risiko dengan dampak bisnis terbesar. Concert menghubungkan temuan di seluruh area aplikasi Anda untuk mempercepat triase dan remediasi berkelanjutan, membantu tim mengurangi risiko sebagai bagian dari alur kerja pengembangan dan operasi sehari-hari.

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Tangkapan layar Concert Protect Memprioritaskan risiko

Mengotomatiskan penambalan dalam skala besar

Orkestrasikan alur kerja remediasi patch di seluruh lingkungan hybrid untuk mengurangi jendela eksposur dan overhead operasional. Percepat siklus patch dengan alur kerja loop tertutup otomatis yang terintegrasi ke dalam sistem yang ada.

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Tangkapan layar kerentanan Concert Protect Fix

Mempertahankan kepatuhan secara berkelanjutan

Terus memantau aplikasi terhadap kebijakan organisasi dan peraturan untuk mengurangi penyimpangan kepatuhan dan meningkatkan kesiapan audit di seluruh siklus hidup perangkat lunak. Otomatiskan alur kerja tata kelola di seluruh tim pengembangan dan operasi.

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Tangkapan layar yang dibuat untuk halaman manajemen kepatuhan aplikasi

Mencegah pemadaman terkait sertifikat

Cegah pemadaman dan kurangi risiko operasional dengan visibilitas terpusat ke dalam sertifikat SSL/TLS, pemantauan kedaluwarsa, dan alur kerja remediasi otomatis.

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UI produk manajemen sertifikat Concert for Z

Mengurangi risiko rantai pasokan perangkat lunak

Identifikasi ketergantungan sumber terbuka dan risiko rantai pasokan perangkat lunak lebih awal dalam siklus pengembangan dengan visibilitas berkelanjutan ke komponen pihak ketiga, kerentanan, dan paparan lisensi.

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Tangkapan layar produk Concert Software Composition Analysis
Sumber daya

Insight tambahan untuk keputusan yang tepat

Jelajahi demo, dokumentasi, pelatihan, dan insight pakar untuk membantu Anda belajar, mengevaluasi, dan mendapatkan nilai lebih dari IBM® Concert.
Otomatisasi Berbasis AI untuk Ketahanan Aplikasi
Lima praktik yang terbukti untuk menyelaraskan pengembangan, keamanan, dan operasi.
Panduan Keamanan Shift-Left
Bagaimana cara menyematkan keamanan dalam tahap pengodean dan pembangunan untuk menangkap masalah sebelum menjadi masalah yang mahal.
Webinar IDC dan IBM®
Pengambilan Keputusan pada Skala Mesin: Bagaimana AI Agen Mengembangkan Observabilitas.
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