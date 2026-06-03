Temukan kerentanan dengan AI. Perbaiki dengan Concert Protect.
Seiring dengan meningkatnya volume eksposur dan alur kerja tetap terputus, organisasi dapat terhenti dalam mode respons, menghabiskan upaya hanya untuk menjaga sistem tetap stabil. IBM® Concert Protect membantu tim menangani volume yang terus meningkat ini menggunakan remediasi yang didukung AI, beralih dari triase reaktif ke operasi berbasis risiko yang berkelanjutan. Solusi ini menyatukan sinyal di seluruh tumpukan untuk mengidentifikasi apa yang berisiko dan apa yang paling penting. Hal ini memungkinkan tim untuk memprioritaskan dan memperbaiki dalam skala besar, mengambil tindakan sebelum masalah mencapai produksi.
Perbaiki kerentanan pada titik pembuatan kode
Deteksi kerentanan, rahasia, dan risiko ketergantungan secara langsung dalam alur kerja pengembang dengan Secure Coder. Dengan insight real-time, in-IDE, dan perbaikan terpandu, tim dapat menyelesaikan masalah pada titik pembuatan, mengurangi pengerjaan ulang, dan mencegah risiko hilir.
Memprioritaskan risiko dan mempercepat remediasi
Satukan insight eksposur di seluruh kode, infrastruktur, dan waktu proses untuk mengidentifikasi risiko dengan dampak bisnis terbesar. Concert menghubungkan temuan di seluruh area aplikasi Anda untuk mempercepat triase dan remediasi berkelanjutan, membantu tim mengurangi risiko sebagai bagian dari alur kerja pengembangan dan operasi sehari-hari.
Mengotomatiskan penambalan dalam skala besar
Orkestrasikan alur kerja remediasi patch di seluruh lingkungan hybrid untuk mengurangi jendela eksposur dan overhead operasional. Percepat siklus patch dengan alur kerja loop tertutup otomatis yang terintegrasi ke dalam sistem yang ada.
Mempertahankan kepatuhan secara berkelanjutan
Terus memantau aplikasi terhadap kebijakan organisasi dan peraturan untuk mengurangi penyimpangan kepatuhan dan meningkatkan kesiapan audit di seluruh siklus hidup perangkat lunak. Otomatiskan alur kerja tata kelola di seluruh tim pengembangan dan operasi.
Mencegah pemadaman terkait sertifikat
Cegah pemadaman dan kurangi risiko operasional dengan visibilitas terpusat ke dalam sertifikat SSL/TLS, pemantauan kedaluwarsa, dan alur kerja remediasi otomatis.
Mengurangi risiko rantai pasokan perangkat lunak
Identifikasi ketergantungan sumber terbuka dan risiko rantai pasokan perangkat lunak lebih awal dalam siklus pengembangan dengan visibilitas berkelanjutan ke komponen pihak ketiga, kerentanan, dan paparan lisensi.
Jelajahi demo, dokumentasi, pelatihan, dan insight pakar untuk membantu Anda belajar, mengevaluasi, dan mendapatkan nilai lebih dari IBM® Concert.