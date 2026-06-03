Harga untuk IBM® Concert didasarkan pada penggunaan aktual, sehingga Anda dapat menambahkan atau menghapus pengguna—atau bahkan contoh penggunaan produk—dalam instalasi sesuai kecepatan Anda sendiri.

Unit sumber daya digunakan untuk mengukur penggunaan dinamis organisasi Anda antara populasi tenaga kerja dan konsumen serta contoh penggunaan produk.