Harga

Jelajahi harga yang hanya dibebankan sesuai pemakaian

Leadspace halaman Harga DevOps

Hanya bayar sesuai penggunaan

Harga untuk IBM® Concert didasarkan pada penggunaan aktual, sehingga Anda dapat menambahkan atau menghapus pengguna—atau bahkan contoh penggunaan produk—dalam instalasi sesuai kecepatan Anda sendiri.

Unit sumber daya digunakan untuk mengukur penggunaan dinamis organisasi Anda antara populasi tenaga kerja dan konsumen serta contoh penggunaan produk.

Hasil yang terbukti

↓78%

Deutsche Telekom mengurangi waktu penginstalan patch sebesar 78%, dari 90 menit menjadi hanya 20 menit per instance.

 Studi kasus Deutsche Telekom ↑62%

IBM Concert mengotomatiskan pengumpulan dan penghubungan data ketahanan, memungkinkan Anda mengevaluasi postur ketahanan di seluruh perusahaan per aplikasi 62% lebih cepat.

 Studi kasus IBM SRE ↓90%

IBM Concert mempercepat respons keamanan dan mengurangi waktu mitigasi CVE hingga 90%.​ Mengurangi risiko, memaksimalkan keandalan.

 Studi kasus IBM SRE ↑25%

IBM Software Development Organization (SDO) menghemat waktu dan meningkatkan CVE dengan pemindaian 25% lebih cepat dan penentuan prioritas yang lebih baik.

 Studi kasus IBM SDO
Apakah Anda memiliki kredit dari pasar digital lain?