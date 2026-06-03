Jelajahi harga yang hanya dibebankan sesuai pemakaian
Harga untuk IBM® Concert didasarkan pada penggunaan aktual, sehingga Anda dapat menambahkan atau menghapus pengguna—atau bahkan contoh penggunaan produk—dalam instalasi sesuai kecepatan Anda sendiri.
Unit sumber daya digunakan untuk mengukur penggunaan dinamis organisasi Anda antara populasi tenaga kerja dan konsumen serta contoh penggunaan produk.
Deutsche Telekom mengurangi waktu penginstalan patch sebesar 78%, dari 90 menit menjadi hanya 20 menit per instance.
IBM Concert mengotomatiskan pengumpulan dan penghubungan data ketahanan, memungkinkan Anda mengevaluasi postur ketahanan di seluruh perusahaan per aplikasi 62% lebih cepat.
IBM Concert mempercepat respons keamanan dan mengurangi waktu mitigasi CVE hingga 90%. Mengurangi risiko, memaksimalkan keandalan.
IBM Software Development Organization (SDO) menghemat waktu dan meningkatkan CVE dengan pemindaian 25% lebih cepat dan penentuan prioritas yang lebih baik.