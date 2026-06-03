IBM® Concert Operate

Menyatukan manajemen operasi di seluruh perusahaan yang terhubung

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Render 3D perangkat elektronik di antara dua lensa kaca

Operasi terpadu. Respons yang lebih cepat.

Ketika lingkungan TI perusahaan berkembang, alat pemantauan yang terisolasi menciptakan titik buta operasional dan menunda respons terhadap insiden. IBM® Concert Operate, sebelumnya Cloud Pak untuk AIOps, menghubungkan alat pengamatan yang ada ke dalam platform terpadu, memberikan visibilitas menyeluruh, menghubungkan peringatan lintas domain, dan memungkinkan resolusi insiden yang lebih cepat dan lebih kolaboratif di seluruh lingkungan yang kompleks.

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Kemampuan utama

Dengan observabilitas seluruh tumpukan, dependensi, topologi, dan hubungan sistem menjadi lebih jelas, sehingga memudahkan penilaian dampak dan pengambilan keputusan operasional yang lebih cerdas.

Diagram abstrak dengan tiga garis horizontal yang menunjukkan node berwarna: lingkaran, berlian, dan kotak sejajar pada latar belakang kisi cahaya.

Serap dan proses peristiwa secara real time di seluruh aplikasi, infrastruktur, dan jaringan. Dengan korelasi peringatan , pengelompokan, dan deduplikasi, tim dapat mengurangi kebisingan, memunculkan insiden yang dapat ditindaklanjuti, dan fokus pada masalah yang paling penting.

Kotak hijau dengan ikon segi enam di tengah, dihubungkan dengan beberapa garis ke node melingkar dan berlian kecil di sebelah kanan.

Deteksi, triase , dan kelola insiden dengan konteks operasional penuh. Hasilnya, tim dapat menghubungkan sinyal, melokalkan kemungkinan penyebab, dan memahami radius ledakan di seluruh layanan dependen, membantu mempercepat resolusi.

Lingkaran berwarna yang tersebar dalam warna hijau, biru, teal gelap, dan abu-abu disusun melintasi garis panduan horizontal pada latar belakang terang.

Otomatiskan aktivitas investigasi berulang dengan menggunakan basis pengetahuan yang relevan, termasuk data insiden dan topologi bawaan. Perluas investigasi dengan agen pihak ketiga dan diagnostik dari alat yang mendasarinya.

Kotak biru yang berpusat di dalam dial melingkar dengan tanda centang, dikelilingi oleh busur konsentris dengan spidol persegi oranye pada kotak.

Memungkinkan kolaborasi di seluruh ITOps, NetOps, dan SRE melalui konteks bersama, insight real-time, dan alur kerja terintegrasi. Satu tampilan operasional membantu mengurangi silo dan mendorong respons dan resolusi insiden yang lebih cepat dan terkoordinasi.

Kotak hijau dengan segi enam dan lingkaran tengah, dihubungkan dengan garis hijau dan hitam bercabang ke simpul di sebelah kanan.
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