Ketika lingkungan TI perusahaan berkembang, alat pemantauan yang terisolasi menciptakan titik buta operasional dan menunda respons terhadap insiden. IBM® Concert Operate, sebelumnya Cloud Pak untuk AIOps, menghubungkan alat pengamatan yang ada ke dalam platform terpadu, memberikan visibilitas menyeluruh, menghubungkan peringatan lintas domain, dan memungkinkan resolusi insiden yang lebih cepat dan lebih kolaboratif di seluruh lingkungan yang kompleks.