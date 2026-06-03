Menyatukan manajemen operasi di seluruh perusahaan yang terhubung
Ketika lingkungan TI perusahaan berkembang, alat pemantauan yang terisolasi menciptakan titik buta operasional dan menunda respons terhadap insiden. IBM® Concert Operate, sebelumnya Cloud Pak untuk AIOps, menghubungkan alat pengamatan yang ada ke dalam platform terpadu, memberikan visibilitas menyeluruh, menghubungkan peringatan lintas domain, dan memungkinkan resolusi insiden yang lebih cepat dan lebih kolaboratif di seluruh lingkungan yang kompleks.
Dengan observabilitas seluruh tumpukan, dependensi, topologi, dan hubungan sistem menjadi lebih jelas, sehingga memudahkan penilaian dampak dan pengambilan keputusan operasional yang lebih cerdas.
Serap dan proses peristiwa secara real time di seluruh aplikasi, infrastruktur, dan jaringan. Dengan korelasi peringatan , pengelompokan, dan deduplikasi, tim dapat mengurangi kebisingan, memunculkan insiden yang dapat ditindaklanjuti, dan fokus pada masalah yang paling penting.
Deteksi, triase , dan kelola insiden dengan konteks operasional penuh. Hasilnya, tim dapat menghubungkan sinyal, melokalkan kemungkinan penyebab, dan memahami radius ledakan di seluruh layanan dependen, membantu mempercepat resolusi.
Otomatiskan aktivitas investigasi berulang dengan menggunakan basis pengetahuan yang relevan, termasuk data insiden dan topologi bawaan. Perluas investigasi dengan agen pihak ketiga dan diagnostik dari alat yang mendasarinya.
Memungkinkan kolaborasi di seluruh ITOps, NetOps, dan SRE melalui konteks bersama, insight real-time, dan alur kerja terintegrasi. Satu tampilan operasional membantu mengurangi silo dan mendorong respons dan resolusi insiden yang lebih cepat dan terkoordinasi.