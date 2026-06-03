Observabilitas seluruh tumpukan untuk deteksi masalah lebih cepat dan meningkatkan keandalan
IBM® Concert Observe menyatukan pengamatan aplikasi, infrastruktur, dan jaringan ke dalam tampilan operasional bersama. Dengan menghubungkan telemetri dan ketergantungan pemetaan di seluruh lingkungan hybrid, ini membantu tim mengidentifikasi masalah lebih cepat, mengurangi kompleksitas operasional, dan mempertahankan kinerja aplikasi yang tangguh.
Lakukan pemetaan otomatis komponen aplikasi secara real-time dan pelacakan permintaan di berbagai layanan mikro, kontainer, serta platform cloud. Berkat visibilitas tingkat kode, tim dapat mendeteksi gangguan sejak dini, segera mengetahui area yang terdampak, dan mempercepat proses pemulihan.
Pemantauan kinerja basis data menyeluruh mengidentifikasi kueri yang lambat, hambatan, dan masalah sumber daya. Garis yang jelas antara aktivitas basis data dan kinerja aplikasi membantu tim mendiagnosis masalah dan menyelesaikan masalah dengan cepat.
Dapatkan visibilitas ke dalam aplikasi AI generatif dan LLM, termasuk prompt, respons, latensi, dan dependensi. Tampilan konteks penuh membantu deteksi anomali, menganalisis perilaku model, dan memastikan kinerja AI yang andal di seluruh lingkungan yang kompleks.
Pantau infrastruktur di seluruh host, kontainer, Kubernetes, dan lingkungan cloud. Dengan mengorelasikan metrik, log, dan jejak, tim bisa mendapatkan gambaran lengkap tentang kesehatan sistem, mendeteksi masalah sejak dini, dan mempertahankan kinerja dalam skala besar.
Ubah data jaringan mentah menjadi insight real-time yang dapat ditindaklanjuti untuk mencegah gangguan yang merugikan. Observabilitas yang berpusat pada aplikasi memberikan pandangan penuh tentang kinerja jaringan, memungkinkan tim untuk memprioritaskan layanan penting dan mengoptimalkan hasil operasional.
Tangkap interaksi pengguna nyata di seluruh aplikasi web dan mobile dengan mengumpulkan metrik kinerja dan data kesalahan. Ini membantu menganalisis dampak pelanggan untuk memprioritaskan peningkatan yang meningkatkan pengalaman digital.
Simulasikan interaksi nyata di seluruh aplikasi dan jaringan untuk mengidentifikasi masalah sebelum berdampak pada pengguna. Menguji ketersediaan dan kinerja secara terus-menerus dari perspektif aplikasi dan jaringan membantu memastikan pengalaman yang andal dan menyeluruh di seluruh lingkungan.