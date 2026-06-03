Pengamatan IBM® Concert

Observabilitas seluruh tumpukan untuk deteksi masalah lebih cepat dan meningkatkan keandalan

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Render 3D lensa kaca diatur secara acak dengan latar belakang ungu muda

Menyatukan observabilitas di seluruh tumpukan Anda

IBM® Concert Observe menyatukan pengamatan aplikasi, infrastruktur, dan jaringan ke dalam tampilan operasional bersama. Dengan menghubungkan telemetri dan ketergantungan pemetaan di seluruh lingkungan hybrid, ini membantu tim mengidentifikasi masalah lebih cepat, mengurangi kompleksitas operasional, dan mempertahankan kinerja aplikasi yang tangguh.

Kemampuan utama

Observabilitas seluruh lapisan

Lakukan pemetaan otomatis komponen aplikasi secara real-time dan pelacakan permintaan di berbagai layanan mikro, kontainer, serta platform cloud. Berkat visibilitas tingkat kode, tim dapat mendeteksi gangguan sejak dini, segera mengetahui area yang terdampak, dan mempercepat proses pemulihan.

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Tangkapan layar IBM® instana Fitur aplikasi memetakan secara otomatis

Observabilitas basis data

Pemantauan kinerja basis data menyeluruh mengidentifikasi kueri yang lambat, hambatan, dan masalah sumber daya. Garis yang jelas antara aktivitas basis data dan kinerja aplikasi membantu tim mendiagnosis masalah dan menyelesaikan masalah dengan cepat.

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Tangkapan layar dari fitur pemantauan kinerja basis data IBM® instana

Observabilitas agen AI/LLM

Dapatkan visibilitas ke dalam aplikasi AI generatif dan LLM, termasuk prompt, respons, latensi, dan dependensi. Tampilan konteks penuh membantu deteksi anomali, menganalisis perilaku model, dan memastikan kinerja AI yang andal di seluruh lingkungan yang kompleks.

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Tangkapan layar fitur observabilitas agen AI/LLM IBM® instana

Observabilitas infrastruktur

Pantau infrastruktur di seluruh host, kontainer, Kubernetes, dan lingkungan cloud. Dengan mengorelasikan metrik, log, dan jejak, tim bisa mendapatkan gambaran lengkap tentang kesehatan sistem, mendeteksi masalah sejak dini, dan mempertahankan kinerja dalam skala besar.

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Tangkapan layar fitur observabilitas Infrastruktur IBM® instana

Observabilitas jaringan

Ubah data jaringan mentah menjadi insight real-time yang dapat ditindaklanjuti untuk mencegah gangguan yang merugikan. Observabilitas yang berpusat pada aplikasi memberikan pandangan penuh tentang kinerja jaringan, memungkinkan tim untuk memprioritaskan layanan penting dan mengoptimalkan hasil operasional.

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Tangkapan layar fitur observabilitas Jaringan IBM® instana

Pemantauan pengalaman digital

Tangkap interaksi pengguna nyata di seluruh aplikasi web dan mobile dengan mengumpulkan metrik kinerja dan data kesalahan. Ini membantu menganalisis dampak pelanggan untuk memprioritaskan peningkatan yang meningkatkan pengalaman digital.

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Tangkapan layar fitur pemantauan pengalaman pengguna IBM® instana

Pemantauan sintetis

Simulasikan interaksi nyata di seluruh aplikasi dan jaringan untuk mengidentifikasi masalah sebelum berdampak pada pengguna. Menguji ketersediaan dan kinerja secara terus-menerus dari perspektif aplikasi dan jaringan membantu memastikan pengalaman yang andal dan menyeluruh di seluruh lingkungan.

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Tangkapan layar fitur pemantauan sintetis IBM® instana
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