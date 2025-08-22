Manajemen operasi mainframe

Kemampuan Concert for IBM®Z Operations Management menyederhanakan operasi mainframe dengan menyatukan alur kerja, memprioritaskan peristiwa, dan menilai dampak bisnis. Sistem ini mengumpulkan, mengaitkan, dan memberikan konteks berbagai peristiwa dan data untuk membantu tim membuat keputusan yang lebih cepat dan lebih percaya diri—yang memaksimalkan ketahanan dan mengurangi waktu henti aplikasi dalam satu solusi yang efisien.