Manajemen operasi mainframe

Tantangan bisnis

Operator mainframe terus menghadapi tantangan yang makin besar dalam memantau lingkungan mereka agar tantangan itu tidak mengganggu aplikasi bisnis yang penting. Salah satu perhatian utamanya adalah mengelola volume dan kompleksitas data operasi mainframe. Kecepatan analisis data sering kali melampaui kapasitas manusia. Akibatnya, visibilitas menjadi terbatas karena kesenjangan konteks meningkatkan risiko operasional.
Terlalu banyak peristiwa dan peringatan

Tim menerima banyak peringatan di seluruh sistem, sehingga kesulitan mendeteksi peringatan penting dan bertindak cepat.
Visibilitas yang terfragmentasi dan kesenjangan konteks

Alat yang terfragmentasi dan visibilitas yang terbatas menghambat analisis akar masalah dan mempersulit pemahaman konteks masalah secara lengkap.
Mitigasi risiko yang lambat dan reaktif

Tanpa insight proaktif atau remediasi yang terarah, risiko sering kali tidak terdeteksi hingga mengganggu layanan penting.
Keahlian mainframe yang menyusut

Menurunnya keahlian mainframe dan terbatasnya otomatisasi tindakan korektif mengurangi keyakinan dalam menyelesaikan masalah secara efektif.

Mengumpulkan, mengaitkan, dan memberikan konteks peristiwa dengan lebih cepat

Kemampuan Concert for IBM®Z Operations Management menyederhanakan operasi mainframe dengan menyatukan alur kerja, memprioritaskan peristiwa, dan menilai dampak bisnis. Sistem ini mengumpulkan, mengaitkan, dan memberikan konteks berbagai peristiwa dan data untuk membantu tim membuat keputusan yang lebih cepat dan lebih percaya diri—yang memaksimalkan ketahanan dan mengurangi waktu henti aplikasi dalam satu solusi yang efisien.  

 

Dua teknisi bekerja di pusat data di antara server IBM Z

Manfaat

Fokus pada apa yang benar-benar penting
Atasi masalah dan peringatan di seluruh IBM Z yang dikelompokkan, diberi peringkat, dan diprioritaskan untuk efektivitas dan kejelasan.
Mengidentifikasi peristiwa yang berkorelasi
Pahami dampak penuh dari insiden dengan dasbor intuitif, tampilan topologi, dan analisis dampak waktu nyata.
Tindak lanjuti saran remediasi bawaan
Atasi masalah dengan cepat melalui deteksi akar masalah berbasis AI dan rekomendasi bawaan yang disesuaikan dengan lingkungan Anda.
Hapus ketidakpastian
Dapatkan kesadaran penuh akan kesehatan sistem, tentukan masalah secara instan, dan ambil tindakan tegas—semuanya dari satu platform terpusat.

Bagaimana Concert for IBM Z mengatasi tantangan tersebut

Kemampuan deteksi anomali dalam IBM Concert for IBM Z

Manfaatkan kekuatan machine learning untuk menetapkan perilaku dasar dan deteksi anomali sejak dini—sebelum anomali meningkat menjadi masalah yang berdampak pada layanan.  
Saran pakar untuk IBM Concert for IBM Z

Dapatkan rekomendasi remediasi yang tepat dengan AI generatif dan keahlian bawaan IBM Z, yang memastikan penyelesaian masalah yang kompleks dengan lebih cepat.
Dasbor terpusat untuk IBM Concert for IBM Z

Akses tampilan satu panel kaca yang mengkonsolidasikan KPI dan metrik dari berbagai sumber, sehingga memungkinkan analisis penelusuran tanpa hambatan.
Korelasi peristiwa untuk IBM Concert for Z

Kurangi kebisingan dan dapatkan kejelasan dengan korelasi peristiwa berbasis AI yang mengelompokkan dan meringkas peringatan berdasarkan waktu, topologi, dan pengenalan pola.
Penampil topologi untuk IBM Concert for Z

Visualisasikan hubungan aplikasi-infrastruktur bisnis melalui tampilan grafis interaktif dan real-time.
Konsol perintah untuk IBM Concert for Z

Ambil tindakan segera dengan konsol perintah bawaan yang memungkinkan Anda mengeluarkan perintah langsung dari UI untuk menyelesaikan masalah yang teridentifikasi secara efisien.
