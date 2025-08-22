Manajemen operasi mainframe

Sederhanakan operasi dengan alur kerja terpadu
Operator mainframe terus menghadapi tantangan yang makin besar dalam memantau lingkungan mereka agar tantangan itu tidak mengganggu aplikasi bisnis yang penting. Salah satu perhatian utamanya adalah mengelola volume dan kompleksitas data operasi mainframe. Kecepatan analisis data sering kali melampaui kapasitas manusia. Akibatnya, visibilitas menjadi terbatas karena kesenjangan konteks meningkatkan risiko operasional.
Tim menerima banyak peringatan di seluruh sistem, sehingga kesulitan mendeteksi peringatan penting dan bertindak cepat.
Alat yang terfragmentasi dan visibilitas yang terbatas menghambat analisis akar masalah dan mempersulit pemahaman konteks masalah secara lengkap.
Tanpa insight proaktif atau remediasi yang terarah, risiko sering kali tidak terdeteksi hingga mengganggu layanan penting.
Menurunnya keahlian mainframe dan terbatasnya otomatisasi tindakan korektif mengurangi keyakinan dalam menyelesaikan masalah secara efektif.
Kemampuan Concert for IBM®Z Operations Management menyederhanakan operasi mainframe dengan menyatukan alur kerja, memprioritaskan peristiwa, dan menilai dampak bisnis. Sistem ini mengumpulkan, mengaitkan, dan memberikan konteks berbagai peristiwa dan data untuk membantu tim membuat keputusan yang lebih cepat dan lebih percaya diri—yang memaksimalkan ketahanan dan mengurangi waktu henti aplikasi dalam satu solusi yang efisien.
Jelajahi dokumentasi produk untuk mempelajari lebih lanjut.
Jelajahi komunitas pengguna untuk mempelajari lebih lanjut tentang Concert for Z.
Jelajahi video demo dan contoh penggunaan Concert for Z.
Jelajahi lebih lanjut otomatisasi untuk mempercepat efisiensi.
Temukan Concert for IBM Z. Manfaatkan kekuatan machine learning untuk menetapkan perilaku dasar dan mendeteksi anomali sejak dini—sebelum anomali meningkat menjadi masalah yang memengaruhi layanan. Lihat cara kerja Concert for Z dalam demo langsung atau pesan pertemuan untuk mempelajari lebih lanjut tentang manfaatnya bagi bisnis Anda.