Lisensi terpisah tersedia untuk Compiler for REXX on IBM Z, Library for REXX on IBM Z, dan Alternate Library for REXX on IBM Z (dapat diunduh secara gratis). Selain itu, bagian z/OS dari Alternate Library for REXX on IBM Z tersedia secara bawaan di z/OS. Lisensi terpisah untuk Alternate Library for REXX on IBM Z tidak diperlukan untuk z/OS.