Memberikan analitik yang aman dan terkendali dalam skala besar dengan IBM Cognos Analytics
Lembaga pemerintah membutuhkan transparansi, kepatuhan, dan efisiensi. IBM Cognos Analytics menyatukan data, mengotomatiskan pelaporan, dan memberikan insight yang aman dan teratur—di seluruh lingkungan cloud, lokal, atau hibrida—untuk mendukung operasi yang sangat penting.
Cognos Analytics memusatkan data pemerintah ke dalam satu tampilan yang diatur, memberikan pelaporan siap audit dengan silsilah lengkap dan kontrol akses yang aman. Lembaga dapat memenuhi persyaratan peraturan sekaligus melindungi data sensitif di lingkungan apa pun.
Insight yang dibantu AI membantu para pemimpin mengidentifikasi tren dan masalah yang muncul dengan cepat. Otomatisasi mengurangi backlog pelaporan, memungkinkan agensi merespons lebih cepat kebutuhan masyarakat dan tuntutan operasional.
Baik di cloud, lokal, atau hibrida, Cognos menawarkan tata kelola dan kinerja yang konsisten. Lembaga dapat meningkatkan skala dengan kecepatan mereka sendiri tanpa menambah kompleksitas atau mengorbankan keamanan.
Tata kelola terpusat dan alur kerja otomatis mengurangi pekerjaan manual dan overhead TI, memungkinkan tim untuk fokus pada layanan penting dan prioritas bernilai lebih tinggi.
Kementerian Pertahanan Inggris
IBM Cognos Analytics membantu kami mengkonsolidasikan empat platform lama menjadi satu, menghemat jam analis yang signifikan dan meningkatkan kolaborasi. ”
IBM Enterprise Performance Management
IBM Cognos Analytics memberdayakan pelaporan eksekutif untuk organisasi Fortune 500 global, memberikan insight yang tepat waktu dan tepercaya. ”