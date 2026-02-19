Intelijen bisnis untuk pemerintah dan sektor publik

Memberikan analitik yang aman dan terkendali dalam skala besar dengan IBM Cognos Analytics

Ilustrasi UI isometrik IBM Cognos Analytics untuk Pemerintah dan Sektor Publik

Memodernisasi pelaporan dan analitik pemerintah

Lembaga pemerintah membutuhkan transparansi, kepatuhan, dan efisiensi. IBM Cognos Analytics menyatukan data, mengotomatiskan pelaporan, dan memberikan insight yang aman dan teratur—di seluruh lingkungan cloud, lokal, atau hibrida—untuk mendukung operasi yang sangat penting.
Memastikan kepatuhan dan tata kelola

Cognos Analytics memusatkan data pemerintah ke dalam satu tampilan yang diatur, memberikan pelaporan siap audit dengan silsilah lengkap dan kontrol akses yang aman. Lembaga dapat memenuhi persyaratan peraturan sekaligus melindungi data sensitif di lingkungan apa pun.
Mempercepat pengambilan keputusan

Insight yang dibantu AI membantu para pemimpin mengidentifikasi tren dan masalah yang muncul dengan cepat. Otomatisasi mengurangi backlog pelaporan, memungkinkan agensi merespons lebih cepat kebutuhan masyarakat dan tuntutan operasional.  
Penerapan fleksibel di mana saja

Baik di cloud, lokal, atau hibrida, Cognos menawarkan tata kelola dan kinerja yang konsisten. Lembaga dapat meningkatkan skala dengan kecepatan mereka sendiri tanpa menambah kompleksitas atau mengorbankan keamanan.
Mengurangi biaya operasi

Tata kelola terpusat dan alur kerja otomatis mengurangi pekerjaan manual dan overhead TI, memungkinkan tim untuk fokus pada layanan penting dan prioritas bernilai lebih tinggi.

Lihat Cognos beraksi untuk pemerintah

Jelajahi bagaimana Cognos mengubah pelaporan, kepatuhan, dan analitik untuk tim sektor publik.

Skenario penggunaan

Pemuda duduk di meja dan melihat-lihat kertas di lingkungan kantor
Merampingkan laporan siap audit

Lembaga pemerintah harus menghasilkan laporan terperinci dan akurat untuk badan pengatur. Cognos mengotomatiskan pembuatan laporan, memelihara silsilah data, dan menyediakan jejak audit — mengurangi upaya manual dan mempermudah kepatuhan bagi tim mana pun.
Kelompok pengusaha multi-etnis mendiskusikan bisnis di lingkungan kantor
Mengoptimalkan alokasi sumber daya

Cognos membantu tim keuangan dan operasi menganalisis anggaran, melacak KPI, dan memperkirakan tren. Cognos insights mendukung alokasi sumber daya yang lebih baik dan pengiriman layanan.
Tampilan jarak dekat tangan seseorang menggunakan tablet digital
Menyediakan data terbuka yang tepercaya

Cognos menyatukan data dari beberapa sistem ke dalam satu tampilan yang diatur, memecahkan silo, dan mengurangi duplikasi. Lembaga menerbitkan dasbor bersertifikat untuk akses publik, memungkinkan data terbuka sekaligus melindungi informasi sensitif.
Wanita senior menunjuk pada data analitik yang ditampilkan di layar lebar selama rapat
Ambil keputusan yang lebih cepat dan berbasis data

Dalam keadaan darurat, insight yang tepat waktu sangat penting. Cognos menyediakan dasbor dan peringatan tepat waktu untuk membantu para pemimpin bertindak cepat, berkomunikasi dengan jelas, dan mengoordinasikan respons secara efektif.
