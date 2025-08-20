Buka kesuksesan tanpa batas dan terbukti, dan skala bisnis Anda dengan mudah dengan IBM® dan Cockroach Labs
Berdayakan bisnis Anda dengan Cockroach Labs dan IBM® untuk menskalakan dengan mudah untuk memenuhi kebutuhan bisnis Anda. Tangani dengan lancar beban kerja transaksional besar-besaran secara global, fleksibel, dan konsisten dengan akses yang aman dan waktu henti nol.
Skalakan data dan aplikasi secara instan di berbagai wilayah dengan SQL terdistribusi CockroachDB. Secara konsisten memenuhi permintaan dan menangani beban kerja besar secara global dengan mudah baik menerapkan di cloud, on premises, atau di lingkungan cloud Anda sendiri.
Mencapai ketersediaan tanpa gangguan dengan fitur SQL terdistribusi, di zona atau wilayah mana pun dengan failover otomatis, perlindungan data yang andal, dan peningkatan tanpa waktu henti dengan infrastruktur multi-aktif kami.
Jelajahi keamanan data dengan percaya diri dan kelola alur kerja sensitif Anda dengan enkripsi tepercaya IBM®, komputasi rahasia, dan kerangka kerja kepatuhan, sementara CockroachDB memberikan kontrol atas lokalitas data untuk membantu memenuhi persyaratan peraturan dan kepatuhan.
Buka kekuatan bisnis Anda dengan mengoptimalkan data Anda dengan AI untuk beban kerja modern. Tingkatkan aksesibilitas dengan menjalankan aplikasi dan layanan di berbagai wilayah dan mengontrol lokasi data berada.