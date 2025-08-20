Cockroach Labs
dan IBM®

Buka kesuksesan tanpa batas dan terbukti, dan skala bisnis Anda dengan mudah dengan IBM® dan Cockroach Labs 

Rendering 3D gelombang digital berwarna-warni

Mengembangkan dan memperluas aplikasi secara global

Berdayakan bisnis Anda dengan Cockroach Labs dan IBM® untuk menskalakan dengan mudah untuk memenuhi kebutuhan bisnis Anda. Tangani dengan lancar beban kerja transaksional besar-besaran secara global, fleksibel, dan konsisten dengan akses yang aman dan waktu henti nol.
Skala global yang fleksibel

Skalakan data dan aplikasi secara instan di berbagai wilayah dengan SQL terdistribusi CockroachDB. Secara konsisten memenuhi permintaan dan menangani beban kerja besar secara global dengan mudah baik menerapkan di cloud, on premises, atau di lingkungan cloud Anda sendiri.
Ketahanan berkelanjutan yang tak tertandingi

Mencapai ketersediaan tanpa gangguan dengan fitur SQL terdistribusi, di zona atau wilayah mana pun dengan failover otomatis, perlindungan data yang andal, dan peningkatan tanpa waktu henti dengan infrastruktur multi-aktif kami.  
Keamanan dan kepatuhan menyeluruh

Jelajahi keamanan data dengan percaya diri dan kelola alur kerja sensitif Anda dengan enkripsi tepercaya IBM®, komputasi rahasia, dan kerangka kerja kepatuhan, sementara CockroachDB memberikan kontrol atas lokalitas data untuk membantu memenuhi persyaratan peraturan dan kepatuhan.
Kemampuan AI yang dioptimalkan

Buka kekuatan bisnis Anda dengan mengoptimalkan data Anda dengan AI untuk beban kerja modern. Tingkatkan aksesibilitas dengan menjalankan aplikasi dan layanan di berbagai wilayah dan mengontrol lokasi data berada.  

Fitur

Pria berjas berinteraksi dengan panel teknologi jaringan digital

Akses basis data dengan mudah kapan saja dan dapatkan data replication, konsistensi yang kuat, dan skala elastis tanpa intervensi manual.

 
Pusat data dengan rak penuh server dan peralatan jaringan, diterangi oleh LED warna-warni

Migrasi dan integrasi dengan lancar dengan aplikasi dan perkakas yang ada dengan antarmuka PostgreSQL.
Rendering 3D dari sirkuit berwarna-warni dengan logo "AI" di atasnya

Jalankan beban kerja AI dengan cepat bersama beban kerja operasional dan raih skalabilitas, ketahanan, dan pengoptimalan data dengan tipe data vektor asli dan kemampuan pengindeksan.
Pria berjas berinteraksi dengan panel teknologi jaringan digital

Akses basis data dengan mudah kapan saja dan dapatkan data replication, konsistensi yang kuat, dan skala elastis tanpa intervensi manual.

 
Pusat data dengan rak penuh server dan peralatan jaringan, diterangi oleh LED warna-warni

Migrasi dan integrasi dengan lancar dengan aplikasi dan perkakas yang ada dengan antarmuka PostgreSQL.
Rendering 3D dari sirkuit berwarna-warni dengan logo "AI" di atasnya

Jalankan beban kerja AI dengan cepat bersama beban kerja operasional dan raih skalabilitas, ketahanan, dan pengoptimalan data dengan tipe data vektor asli dan kemampuan pengindeksan.

Contoh penggunaan

Ilustrasi teknologi keuangan dan konsep pembayaran digital
Kirimkan pembayaran dengan mudah di mana saja

Berikan transaksi pembayaran yang akurat dan pastikan sistem pembayaran selalu tersedia di mana-mana untuk pelanggan Anda. 

 
Ilustrasi konsep keuangan dan investasi, termasuk grafik pertumbuhan dan simbol mata uang
Mengelola pesanan dan inventaris secara efisien

Meningkatkan produktivitas untuk sistem manajemen pesanan dan inventaris dengan menghemat infrastruktur tahunan dan memastikan layanan aplikasi selaras dengan informasi inventaris yang akurat.

 
Ilustrasi teknologi keamanan digital dengan berbagai komponen, termasuk perisai pelindung berwarna biru, sirkuit, dan blok
Identifikasi manajemen akses dengan cepat

Hilangkan autentikasi dan otorisasi akses aman yang memakan waktu untuk sistem dan data di mana saja. Secara akurat mencapai basis data yang paling dekat dengan pelanggan Anda, sambil tetap memiliki fungsi CockroachDB sebagai sistem logis tunggal dengan replikasi, distribusi geografis, dan jaminan ACID bawaan CockroachDB.

  
Ilustrasi blok yang terhubung dalam jaringan teknologi digital
Memusatkan dan menskalakan metadata dengan andal

Menggabungkan metadata dari beragam sumber ke dalam satu sistem yang konsisten secara global. Dengan arsitektur terdistribusi CockroachDB, memastikan metadata sangat tersedia, dapat diakses dengan segera, dan selalu benar—apa pun wilayahnya. Kelola persyaratan peraturan dan operasional dengan mempertahankan kontrol atas tempat metadata berada, sekaligus memungkinkan akses dan pembaruan waktu nyata untuk layanan penting.
Ilustrasi teknologi keuangan dan konsep pembayaran digital
Kirimkan pembayaran dengan mudah di mana saja

Berikan transaksi pembayaran yang akurat dan pastikan sistem pembayaran selalu tersedia di mana-mana untuk pelanggan Anda. 

 
Ilustrasi konsep keuangan dan investasi, termasuk grafik pertumbuhan dan simbol mata uang
Mengelola pesanan dan inventaris secara efisien

Meningkatkan produktivitas untuk sistem manajemen pesanan dan inventaris dengan menghemat infrastruktur tahunan dan memastikan layanan aplikasi selaras dengan informasi inventaris yang akurat.

 
Ilustrasi teknologi keamanan digital dengan berbagai komponen, termasuk perisai pelindung berwarna biru, sirkuit, dan blok
Identifikasi manajemen akses dengan cepat

Hilangkan autentikasi dan otorisasi akses aman yang memakan waktu untuk sistem dan data di mana saja. Secara akurat mencapai basis data yang paling dekat dengan pelanggan Anda, sambil tetap memiliki fungsi CockroachDB sebagai sistem logis tunggal dengan replikasi, distribusi geografis, dan jaminan ACID bawaan CockroachDB.

  
Ilustrasi blok yang terhubung dalam jaringan teknologi digital
Memusatkan dan menskalakan metadata dengan andal

Menggabungkan metadata dari beragam sumber ke dalam satu sistem yang konsisten secara global. Dengan arsitektur terdistribusi CockroachDB, memastikan metadata sangat tersedia, dapat diakses dengan segera, dan selalu benar—apa pun wilayahnya. Kelola persyaratan peraturan dan operasional dengan mempertahankan kontrol atas tempat metadata berada, sekaligus memungkinkan akses dan pembaruan waktu nyata untuk layanan penting.
Ambil langkah selanjutnya

Bicara pada pakar IBM® untuk membantu Anda membangun arsitektur data yang modern dan siap pakai untuk perusahaan dengan PostgreSQL.  