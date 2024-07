IBM COBOL for AIX® adalah lingkungan pengembangan untuk membangun aplikasi COBOL yang sangat penting bagi bisnis pada sistem Power®. Lingkungan ini termasuk kompiler COBOL, perpustakaan runtime untuk penggunaan pengembangan aplikasi, dan debugger yang memungkinkan Anda secara visual men-debug program dari workstation Anda. COBOL for AIX memungkinkan Anda membuat aplikasi 32-bit atau 64-bit. IBM COBOL Runtime Environment untuk AIX 5.1 diperlukan untuk menerapkan aplikasi yang dibangun dengan COBOL for AIX ke dalam produksi.

Untuk mengetahui keunggulan dan kemampuan kompiler COBOL for AIX 5.1, baca lembar data COBOL for AIX 5.1.