Model penagihan IBM Cloud Pay-as-you-go with Commited Use serupa dengan model penagihan untuk akun Langganan tetapi dengan beberapa manfaat tambahan.<br> Dengan model penagihan ini, Anda berkomitmen untuk membelanjakan jumlah tertentu di IBM Cloud dan menerima diskon di seluruh platform. Anda ditagih setiap bulan berdasarkan penggunaan dan terus menerima diskon, bahkan setelah Anda mencapai jumlah komitmen.