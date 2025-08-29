Dapatkan akses penuh ke IBM Cloud

Menggunakan IBM Cloud Pay-as-you-go with Commited Use, hemat hingga 17% tergantung komitmen penggunaan Anda, sambil mengakses seluruh katalog IBM Cloud
Hal yang disertakan Diskon di seluruh platform


Dengan model penagihan ini, Anda berkomitmen untuk membelanjakan jumlah tertentu di IBM Cloud dan menerima diskon di seluruh platform.

 Penagihan konsumsi

Anda ditagih pada tingkat layanan atas yang Anda konsumsi setiap bulan.Faktur bulanan Anda akan mencerminkan bagan penggunaan bulanan Anda, termasuk potensi diskon yang disetujui oleh IBM.

 Tidak ada lebihan biaya

Perlu mengonsumsi lebih dari komitmen Anda?Tidak ada penalti atas kelebihan penggunaan! Anda akan terus menerima diskon yang sama yang disepakati dengan IBM.
Model penagihan IBM Cloud Pay-as-you-go with Commited Use serupa dengan model penagihan untuk akun Langganan tetapi dengan beberapa manfaat tambahan.<br> Dengan model penagihan ini, Anda berkomitmen untuk membelanjakan jumlah tertentu di IBM Cloud dan menerima diskon di seluruh platform. Anda ditagih setiap bulan berdasarkan penggunaan dan terus menerima diskon, bahkan setelah Anda mencapai jumlah komitmen.
Opsi mana yang tepat untuk Anda?

Manfaat yang ditawarkan

Akun bayar sesuai pemakaian

Model penagihan Pay-as-you-go with Committed Use

Akses ke katalog lengkap IBM Cloud

Cocok untuk kasus penggunaan produksi

Diskon untuk pasar atau perusahaan tingkat menengah

Faktur bulanan berdasarkan konsumsi

Tidak ada lebihan biaya Terus dapatkan diskon untuk konsumsi yang melebihi tingkat komitmen penggunaan.

Pertanyaan umum

Dapatkan jawaban atas pertanyaan yang paling sering ditanyakan tentang produk ini.

Model Pay-As-You-Go with Commited Use mirip dengan model Langganan.Berbeda dengan langganan, saat Anda memiliki komitmen, Anda sepakat untuk membelanjakan jumlah tertentu dan menerima diskon di seluruh platform, bahkan setelah masa komitmen Anda berakhir.Kelebihan apa pun yang terjadi pada akun terus menerima diskon.

Hubungi IBM Cloud Sales untuk mendaftar ke IBM Cloud Pay-as-you-go with Commited Use.Setelah Anda berkonsultasi dengan perwakilan penjualan, Anda akan menerima email konfirmasi berisi detail penawaran komitmen Anda dan informasi tentang syarat dan ketentuan IBM Cloud.

Untuk melihat komitmen Anda yang sedang aktif, di konsol IBM Cloud, buka Kelola (Manage) > Penagihan dan penggunaan (Billing and usage) dan pilih Komitmen & langganan (Commitments & subscriptions). Klik tab untuk melihat sisa kredit dalam komitmen aktif Anda dan komitmen mendatang yang belum valid.Komitmen berakhir jika masa berlakunya telah habis atau seluruh kreditnya telah habis.

