Dengan model penagihan ini, Anda berkomitmen untuk membelanjakan jumlah tertentu di IBM Cloud dan menerima diskon di seluruh platform.
Anda ditagih pada tingkat layanan atas yang Anda konsumsi setiap bulan.Faktur bulanan Anda akan mencerminkan bagan penggunaan bulanan Anda, termasuk potensi diskon yang disetujui oleh IBM.
Perlu mengonsumsi lebih dari komitmen Anda?Tidak ada penalti atas kelebihan penggunaan! Anda akan terus menerima diskon yang sama yang disepakati dengan IBM.
Model penagihan IBM Cloud Pay-as-you-go with Commited Use serupa dengan model penagihan untuk akun Langganan tetapi dengan beberapa manfaat tambahan.<br> Dengan model penagihan ini, Anda berkomitmen untuk membelanjakan jumlah tertentu di IBM Cloud dan menerima diskon di seluruh platform. Anda ditagih setiap bulan berdasarkan penggunaan dan terus menerima diskon, bahkan setelah Anda mencapai jumlah komitmen.
Manfaat yang ditawarkan
Akun bayar sesuai pemakaian
Model penagihan Pay-as-you-go with Committed Use
Akses ke katalog lengkap IBM Cloud
Cocok untuk kasus penggunaan produksi
Diskon untuk pasar atau perusahaan tingkat menengah
Faktur bulanan berdasarkan konsumsi
Tidak ada lebihan biaya Terus dapatkan diskon untuk konsumsi yang melebihi tingkat komitmen penggunaan.
Model Pay-As-You-Go with Commited Use mirip dengan model Langganan.Berbeda dengan langganan, saat Anda memiliki komitmen, Anda sepakat untuk membelanjakan jumlah tertentu dan menerima diskon di seluruh platform, bahkan setelah masa komitmen Anda berakhir.Kelebihan apa pun yang terjadi pada akun terus menerima diskon.
Hubungi IBM Cloud Sales untuk mendaftar ke IBM Cloud Pay-as-you-go with Commited Use.Setelah Anda berkonsultasi dengan perwakilan penjualan, Anda akan menerima email konfirmasi berisi detail penawaran komitmen Anda dan informasi tentang syarat dan ketentuan IBM Cloud.
Untuk melihat komitmen Anda yang sedang aktif, di konsol IBM Cloud, buka Kelola (Manage) > Penagihan dan penggunaan (Billing and usage) dan pilih Komitmen & langganan (Commitments & subscriptions). Klik tab untuk melihat sisa kredit dalam komitmen aktif Anda dan komitmen mendatang yang belum valid.Komitmen berakhir jika masa berlakunya telah habis atau seluruh kreditnya telah habis.