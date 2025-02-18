Jual di IBM Cloud

Masuk ke pasar dengan IBM Cloud

Dengan pengalaman orientasi kami yang efisien, mandiri, dan dipercepat, tidak pernah semudah ini untuk bermitra dan mulai menjual di IBM Cloud.

Dengan berbagai perangkat lunak dan layanan yang terus berkembang, katalog kami berfungsi sebagai saluran penjualan digital bagi Anda untuk mengirimkan dan menjual kembali produk ke klien IBM Cloud di seluruh dunia. Dan dari sudut pandang klien, akses ke perangkat lunak dan layanan mitra di katalog menawarkan pendekatan yang efisien untuk membeli dan menerapkan, ditambah integrasi akun yang lancar dan kesederhanaan dalam pembuatan faktur tunggal. 
Pasar yang bekerja untuk Anda Dengan menjual di IBM Cloud, Anda dapat:
Membuka pintu ke lebih banyak klien secara global

Memperluas jangkauan Anda ke ribuan klien perusahaan IBM yang menggunakan katalog IBM Cloud.
Mempercepat waktu pemasaran Anda

Gunakan produk Anda dalam hitungan hari dengan antarmuka layanan mandiri kami yang mudah digunakan.
Mendapatkan bantuan orientasi khusus

Manfaatkan dukungan langsung dari pakar orientasi yang siap membantu menjawab pertanyaan Anda.
Mentransformasi bisnis Anda

Manfaatkan katalog produk kami yang kaya untuk membantu membangun dan memperkuat solusi Anda.
Membuka jalan baru

Ekosistem mitra IBM yang dinamis menawarkan berbagai macam jalur untuk membantu mengembangkan bisnis Anda.
Mendapatkan hadiah

Manfaatkan kredit cloud untuk menempatkan bisnis Anda di jalur menuju pertumbuhan transformatif.

Mengapa menjual di IBM Cloud? 600k+ pengguna bulanan aktif 95% dari perusahaan Fortune 500 yang dijamin oleh IBM Cloud 60+ pusat data di seluruh dunia 10 besar bank terbesar mempercayai IBM Cloud 47 dari Fortune 50 beroperasi di IBM Cloud 83% perusahaan telekomunikasi dunia adalah klien IBM 20% bulan ke bulan tingkat pertumbuhan layanan IBM dari ISV SaaS baru-baru ini yang berjualan di IBM Cloud 100+ mitra ekosistem yang bergabung dengan IBM Financial Services Cloud

Cepat. Sederhana. Layanan mandiri. Menjual di IBM Cloud ​ Orientasi ke IBM Cloud melibatkan empat langkah: mendaftarkan produk Anda, menentukan entri katalog dan detail lainnya, orientasi produk Anda, dan menerbitkan produk Anda ke katalog IBM Cloud.
Langkah Berikutnya

Siap memperluas jangkauan Anda? Mulailah menjual produk Anda di IBM Cloud Catalog hari ini! Kami tidak sabar menunggu Anda untuk bergabung.

