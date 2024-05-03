Coba IBM Cloudant, selalu gratis di IBM® Cloud

Yang dapat Anda lakukan
Bawa aplikasi Anda ke skala perusahaan Mulai secara gratis dengan IBM Cloudant, database terdistribusi yang dikelola sepenuhnya berdasarkan sumber terbuka Apache CouchDB. Cloudant dioptimalkan untuk beban kerja berat serta aplikasi web dan seluler yang berkembang pesat. Dapatkan database IBM Cloudant gratis Anda sekarang
Web & seluler

Bangun e-commerce dan aplikasi transaksional lainnya dengan lapisan database yang sangat tersedia, tangguh, dan secepat kilat.
Internet of things

Menyimpan dan menganalisis data real-time yang masuk secara bersamaan dari ribuan perangkat yang mendukung internet di seluruh dunia.
Tanpa server

Serahkan patch keamanan, peningkatan versi, dan skalabilitas kepada kami.Anda fokus saja melayani pengguna dan mengembangkan bisnis.
Cara kerjanya
Membangun IBM Cloud untuk aplikasi berskala besar, tangguh, dan tersedia secara global Buat akun gratis Anda 1 GB NoSQL DBaas gratis

Menyediakan paket Lite IBM Cloudant tanpa perlu konfigurasi.Termasuk penyimpanan 1 GB per bulan.

 40+ Layanan gratis selamanya

Akses 40+ layanan yang selalu gratis tanpa tanggal kedaluwarsa. Mulailah dengan kredit 200 USD yang dapat digunakan pada layanan IBM Cloud apa pun.

 600 USD Kredit IBM Cloudant gratis

Terapkan kode promosi CLOUDANTFREE600 untuk mendapatkan potongan 600 USD dari IBM Cloudant. (Penawaran berakhir pada 30 Juni 2023.)

 USD 0 Tingkatkan versi sesuai keinginan Anda

Hanya bayar untuk apa yang Anda gunakan di luar Tingkat Gratis.Tidak ada komitmen. Tanpa kontrak.
"IBM Cloudant adalah implementasi terbaik dari CouchDB, atau database NoSQL apa pun..."

Ramindu Deshapriva
Konsultan Utama di Virtusa
Tampilan jarak dekat dari dua insinyur yang bekerja menggunakan komputer di pusat data fitur IBM z16
Ulasan Pelanggan
