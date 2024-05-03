Bangun e-commerce dan aplikasi transaksional lainnya dengan lapisan database yang sangat tersedia, tangguh, dan secepat kilat.
Menyimpan dan menganalisis data real-time yang masuk secara bersamaan dari ribuan perangkat yang mendukung internet di seluruh dunia.
Serahkan patch keamanan, peningkatan versi, dan skalabilitas kepada kami.Anda fokus saja melayani pengguna dan mengembangkan bisnis.
Menyediakan paket Lite IBM Cloudant tanpa perlu konfigurasi.Termasuk penyimpanan 1 GB per bulan.
Akses 40+ layanan yang selalu gratis tanpa tanggal kedaluwarsa. Mulailah dengan kredit 200 USD yang dapat digunakan pada layanan IBM Cloud apa pun.
Terapkan kode promosi CLOUDANTFREE600 untuk mendapatkan potongan 600 USD dari IBM Cloudant. (Penawaran berakhir pada 30 Juni 2023.)
Hanya bayar untuk apa yang Anda gunakan di luar Tingkat Gratis.Tidak ada komitmen. Tanpa kontrak.
Dibangun dengan tingkat “Gratis Selamanya” IBM Cloud, yang mencakup IBM Cloudant dan 40+ layanan selalu gratis.