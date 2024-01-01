Komisi Keamanan dan Pertukaran Amerika Serikat (SEC) adalah agen federal yang mengawasi lembaga keuangan, menegakkan undang-undang sekuritas federal, dan mengatur bursa sekuritas untuk mencegah manipulasi pasar.
SEC mengeluarkan Aturan 17a-4 sebagai seperangkat persyaratan untuk pencatatan dalam industri jasa keuangan. Paragraf (f) aturan ini berfokus pada penyimpanan digital dan elektronik, dan menjelaskan persyaratan seputar penyimpanan data, pengindeksan, dan aksesibilitas catatan keuangan elektronik untuk memastikan bahwa, jika perlu, catatan tersebut dapat diaudit atau dipanggil.
Pialang sekaligus dealer dan anggota lain dari industri jasa keuangan yang menyimpan catatan keuangan di media penyimpanan elektronik harus mematuhi Aturan SEC 17A-4(f).
Laporan dan dokumentasi lainnya
Penilai independen Cohasset Associates telah menilai bahwa IBM Cloud Object Storage, ketika fitur penyimpanan objek yang tidak dapat diubah dikonfigurasi dan diterapkan dengan tepat, menyimpan catatan dalam format yang tidak dapat ditulis ulang, tidak dapat dihapus, dan memenuhi persyaratan penyimpanan yang relevan dari Peraturan SEC 17a-4(f), Aturan Otoritas Regulasi Industri Keuangan (FINRA) 4511(c), dan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) dalam 17 CFR § 1.31(c)-(d).
Layanan platform IBM Cloud yang termasuk dalam laporan penilaian:
Ada pertanyaan tentang program kepatuhan? Butuh laporan kepatuhan yang dilindungi? Kami dapat membantu Anda.