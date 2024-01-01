Komisi Keamanan dan Pertukaran Amerika Serikat (SEC) adalah agen federal yang mengawasi lembaga keuangan, menegakkan undang-undang sekuritas federal, dan mengatur bursa sekuritas untuk mencegah manipulasi pasar.

SEC mengeluarkan Aturan 17a-4 sebagai seperangkat persyaratan untuk pencatatan dalam industri jasa keuangan. Paragraf (f) aturan ini berfokus pada penyimpanan digital dan elektronik, dan menjelaskan persyaratan seputar penyimpanan data, pengindeksan, dan aksesibilitas catatan keuangan elektronik untuk memastikan bahwa, jika perlu, catatan tersebut dapat diaudit atau dipanggil.

Pialang sekaligus dealer dan anggota lain dari industri jasa keuangan yang menyimpan catatan keuangan di media penyimpanan elektronik harus mematuhi Aturan SEC 17A-4(f).



Laporan dan dokumentasi lainnya

Lihat Laporan Penilaian Cohasset Associates SEC 17-a4(f)