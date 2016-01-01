Petunjuk NIS, lebih dikenal sebagai Petunjuk tentang Keamanan Jaringan dan Sistem Informasi, diberlakukan oleh Parlemen Eropa pada tahun 2016 untuk menciptakan tingkat keamanan siber yang lebih tinggi di Uni Eropa. Petunjuk NIS berfokus pada kemampuan keamanan masing-masing negara, kolaborasi lintas batas dan industri penting, seperti energi, keuangan, infrastruktur digital, dan perawatan kesehatan.

Pada tahun-tahun sejak Arahan NIS diberlakukan, setiap negara anggota Uni Eropa kemudian mengadopsi prinsip-prinsipnya ke dalam undang-undang nasional mereka sendiri: untuk industri yang diatur, kepatuhan terhadap arahan tersebut sekarang diwajibkan oleh hukum.