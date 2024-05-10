ISO 31000 adalah kelompok standar yang diterbitkan sejak tahun 2009 oleh International Organization for Standardization (ISO) dan dirancang untuk membantu organisasi mengelola risiko. Standar pertama dalam rangkaian ini, yaitu ISO 31000:2018, merupakan rangkaian pedoman manajemen risiko yang fokus pada desain dan implementasi kerangka manajemen risiko—yang merupakan suatu proses untuk mengidentifikasi dan meminimalkan kerugian yang disebabkan oleh ketidakpastian dan kejadian tak terduga.



Organisasi dengan proses manajemen risiko yang sesuai dengan ISO-31000 memiliki tingkat kepastian, serta kelangsungan operasional, ketahanan dan stabilitas ekonomi—bahkan ketika menghadapi kejadian yang tidak terduga.

Laporan dan dokumentasi lainnya

