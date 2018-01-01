ISO/IEC 20243-1:2018 merupakan serangkaian pedoman, persyaratan, dan rekomendasi untuk membantu memastikan integritas produk perangkat keras dan perangkat lunak serta melindunginya dari risiko ancaman dan pemalsuan berbahaya.

Meskipun dikeluarkan oleh Organisasi Internasional untuk Standardisasi (ISO), standar ini pada awalnya dibuat oleh Open Group sebagai "Open Trusted Technology Provider Standard" (O-TTPS) dan terkadang masih disebut dengan nama itu.

ISO 20243 menentukan praktik terbaik untuk keamanan di setiap fase siklus hidup produk: desain, pengadaan, pembuatan, pemenuhan, distribusi, keberlanjutan, dan pembuangan. Produk yang telah mendapatkan sertifikasi O-TTPS telah menunjukkan kepatuhan yang ketat terhadap semua pedoman keamanan ISO 20243.

Laporan dan dokumentasi lainnya

ISO 20243 – Sertifikasi penilaian mandiri IBM - Standar Penyedia Teknologi Tepercaya Terbuka (Open Trusted Technology Provider™ Standard) (O-TTPS)