Apa itu ISO 20000?

ITSM adalah praktik memberikan layanan TI yang memungkinkan organisasi untuk memenuhi kebutuhan penggunanya (baik karyawan maupun pelanggan) dan mencapai tujuan bisnisnya. ISO 20000 menguraikan persyaratan, praktik terbaik, tolok ukur, dan panduan untuk perencanaan, perancangan, implementasi, pemeliharaan, dan terus meningkatkan sistem manajemen layanan (SMS).

Pertama kali diterbitkan pada tahun 2004, ISO 20000 direvisi pada tahun 2011 dan sekali lagi pada tahun 2018; revisi terbaru adalah yang paling terkini dan disebut sebagai ISO 20000:2018.

ISO 20000 telah memperoleh popularitas dalam beberapa tahun terakhir di kalangan penyedia layanan TI dan organisasi di semua industri yang berupaya keras untuk terus meningkatkan kinerja ITSM secara keseluruhan, mengurangi risiko, dan mengembangkan kualitas layanan dengan menggabungkan efisiensi dan produktivitas yang lebih besar dalam proses manajemen layanan mereka.