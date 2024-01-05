IBM Cloud for Financial Services adalah cloud pertama dari jenisnya yang dirancang untuk membantu lembaga keuangan (FI) melakukan modernisasi lebih cepat dengan memitigasi risiko dan mempercepat adopsi cloud bahkan untuk beban kerja yang paling sensitif sekalipun. Dengan keamanan dan kontrol yang terintegrasi ke dalam platform—tidak hanya ditawarkan sebagai alat bantu atau fitur DIY—FI dapat mengotomatisasikan postur keamanan dan kepatuhan mereka, sehingga memudahkan FI dan mitra rantai pasokan digital mereka untuk menyederhanakan manajemen risiko, menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan, dan mempercepat inovasi.



Inti dari IBM Cloud for Financial Services adalah IBM Cloud Framework for Financial Services, yang menyediakan serangkaian kontrol otomatis dan telah dikonfigurasikan sebelumnya yang diterapkan di seluruh layanan IBM Cloud, aplikasi pihak ketiga, dan beban kerja lembaga keuangan. Dibuat melalui kolaborasi dengan para ahli FI terkemuka, kontrol ini dirancang untuk menyelaraskan dengan standar industri dan badan pengatur global. Kerangka kerja ini sering divalidasi dengan saran dari IBM Financial Services Cloud Council dan panduan dari Promontory Financial Group®, sebuah perusahaan IBM dan pemimpin global dalam bidang konsultasi kepatuhan terhadap peraturan.