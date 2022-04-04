Uni Eropa mengatur penggunaan dan pemindahan data pribadi milik semua warga negara Uni Eropa. Untuk membantu organisasi tetap mematuhi hukum Uni Eropa, European Commission (EC) menyusun serangkaian klausul kontrak standar (SCC) yang telah disetujui sebelumnya oleh EC.

Klausul kontrak standar ini mewajibkan perusahaan bukan UE untuk mengikuti hukum dan praktik yang diamanatkan oleh UE. Penggunaannya dalam kontrak memberikan jaminan bagi organisasi mana pun yang membuat kontrak dengan perusahaan bukan UE, bahwa data pribadi akan diproses sesuai dengan hukum UE.

Pada tahun 2021, Komisi Eropa menerbitkan rangkaian SCC baru dan memperbaruinya agar sesuai dengan Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) Uni Eropa.