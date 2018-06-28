California Consumer Privacy Act (CCPA) 2018 memberi konsumen California kendali lebih besar atas informasi pribadi tentang mereka yang dikumpulkan oleh bisnis dan peraturan CCPA memberikan panduan tentang cara menerapkan undang-undang tersebut.
California Privacy Rights Act (CPRA) mengubah dan memperluas California Consumer Privacy Act (CCPA), yang diberlakukan pada tanggal 28 Juni 2018, untuk melindungi privasi konsumen California.
Untuk informasi lebih lanjut tentang CCPA, klik di sini.
CCPA telah dimasukkan ke dalam Adendum Privasi Data IBM. Untuk mengetahui hukum atau yurisdiksi tempat Adendum Perlindungan Data (DPA) IBM berlaku, termasuk bagian yang berlaku untuk CCPA, kunjungi situs IBM DPL. DPA IBM dapat ditemukan di situs Persyaratan IBM.
Untuk informasi lebih lanjut tentang kebijakan privasi data IBM, kunjungi IBM Trust Center. Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut tentang kebijakan privasi IBM untuk penawaran eksternal, Anda dapat menghubungi meja bantuan IBM.
Ada pertanyaan tentang program kepatuhan? Butuh laporan kepatuhan yang dilindungi? Kami dapat membantu.