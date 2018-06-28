California Consumer Privacy Act (CCPA) 2018 memberi konsumen California kendali lebih besar atas informasi pribadi tentang mereka yang dikumpulkan oleh bisnis dan peraturan CCPA memberikan panduan tentang cara menerapkan undang-undang tersebut.

California Privacy Rights Act (CPRA) mengubah dan memperluas California Consumer Privacy Act (CCPA), yang diberlakukan pada tanggal 28 Juni 2018, untuk melindungi privasi konsumen California.

Untuk informasi lebih lanjut tentang CCPA, klik di sini.