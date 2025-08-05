Pencadangan Cloud Native

Cadangkan secara terus-menerus data yang tersimpan di bucket IBM Cloud Object Storage Anda. COS Native Backup menawarkan solusi berbasis kebijakan yang dikelola IBM yang mendefinisikan ulang cara data objek dilindungi di cloud. Raih tingkat keberlangsungan bisnis dan kesiapan pemulihan bencana yang lebih tinggi dengan memulihkan beban kerja Anda kapan saja.