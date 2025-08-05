Pencadangan Cloud Native

Lindungi data penting dengan pencadangan native berkelanjutan untuk object storage.

Ilustrasi seorang wanita di meja mengakses penyimpanan data dalam jaringan cloud yang aman untuk pencadangan dan pemulihan

Pulihkan beban kerja Anda dari titik waktu mana pun

Cadangkan secara terus-menerus data yang tersimpan di bucket IBM Cloud Object Storage Anda. COS Native Backup menawarkan solusi berbasis kebijakan yang dikelola IBM yang mendefinisikan ulang cara data objek dilindungi di cloud. Raih tingkat keberlangsungan bisnis dan kesiapan pemulihan bencana yang lebih tinggi dengan memulihkan beban kerja Anda kapan saja.

Yang Anda dapatkan

Seseorang sedang bekerja di ruang server
Durasi data hilang (RPO) mendekati nol

Karena perubahan objek segera disinkronkan ke Backup Vault, Anda dapat memulihkan data dengan risiko kehilangan data yang terbatas.
Seseorang sedang memegang rak server di ruang server
Pemulihan yang konsisten

Pulihkan dari titik mana pun dalam jendela penyimpanan cadangan, untuk memastikan pemulihan yang konsisten dari seluruh beban kerja aplikasi Anda.
Tampilan sudut tinggi pengembang sedang menggunakan desktop di meja kantor
Mengurangi risiko

Setiap perubahan dicatat nyaris seketika tanpa potensi kehilangan data antar periode pencadangan.
Gambar yang dihasilkan secara digital dari kubus biru tua yang menghubungkan satu sama lain
Cadangan tak terbatas

Simpan cadangan selama Anda membutuhkannya.
Beberapa platform persegi mengambang dan kubus biru besar mengambang di atas kotak
Dikelola oleh IBM

Penyimpanan Anda terintegrasi secara native dan terkelola sepenuhnya, sehingga tidak diperlukan infrastruktur atau perangkat lunak tambahan.
Detail fitur

Isolasi cadangan

Simpan cadangan di Backup Vaults dalam wilayah atau akun terpisah untuk mengisolasinya dari lingkungan produksi demi jaminan perlindungan dan pemulihan maksimum.
Enkripsi fleksibel

Backup Vaults dapat disediakan dengan enkripsi yang dikelola IBM® Key Protect, yang memberi Anda kontrol penuh atas kunci enkripsi dan persyaratan kepatuhan.
Visibilitas dan pemantauan

Pantau kesehatan dan status kebijakan cadangan dan rentang pemulihan untuk mengidentifikasi masalah atau kesalahan yang ditemukan selama pencadangan dengan mudah.
Manajemen retensi

Periode penyimpanan awal ditentukan berbasis kebijakan, dan penyimpanan dapat diperpanjang di vault, untuk memenuhi kebutuhan kepatuhan atau tata kelola dengan mudah.
Pencadangan berkelanjutan

Pembaruan data terus disinkronkan dengan cadangan, sehingga memungkinkan pemulihan yang lebih terperinci kapan saja.
Cadangan yang tidak dapat diubah

Cadangan tidak dapat dihapus sebelum jangka waktu penyimpanan penuh. Retensi hanya dapat diperpanjang.
Pemulihan fleksibel

Anda memilih tempat untuk memulihkan—kembali ke sumber atau ke bucket terisolasi baru.
Ramah pengembang

Terapkan dan kelola vault cadangan dengan SDK IBM, API, atau dengan menggunakan modul Terraform.
Ambil langkah selanjutnya

Jangan biarkan data Anda menjadi korban ancaman dunia maya yang tiada henti. Manfaatkan kemampuan baru ini untuk memastikan bahwa data penting Anda aman, dapat dipulihkan, dan siap digunakan.

