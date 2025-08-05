Pencadangan Cloud Native

Lindungi data penting dengan pencadangan native berkelanjutan untuk object storage.
Cadangkan secara terus-menerus data yang tersimpan di bucket IBM Cloud Object Storage Anda. COS Native Backup menawarkan solusi berbasis kebijakan yang dikelola IBM yang mendefinisikan ulang cara data objek dilindungi di cloud. Raih tingkat keberlangsungan bisnis dan kesiapan pemulihan bencana yang lebih tinggi dengan memulihkan beban kerja Anda kapan saja.
Simpan cadangan di Backup Vaults dalam wilayah atau akun terpisah untuk mengisolasinya dari lingkungan produksi demi jaminan perlindungan dan pemulihan maksimum.
Backup Vaults dapat disediakan dengan enkripsi yang dikelola IBM® Key Protect, yang memberi Anda kontrol penuh atas kunci enkripsi dan persyaratan kepatuhan.
Pantau kesehatan dan status kebijakan cadangan dan rentang pemulihan untuk mengidentifikasi masalah atau kesalahan yang ditemukan selama pencadangan dengan mudah.
Periode penyimpanan awal ditentukan berbasis kebijakan, dan penyimpanan dapat diperpanjang di vault, untuk memenuhi kebutuhan kepatuhan atau tata kelola dengan mudah.
Pembaruan data terus disinkronkan dengan cadangan, sehingga memungkinkan pemulihan yang lebih terperinci kapan saja.
Cadangan tidak dapat dihapus sebelum jangka waktu penyimpanan penuh. Retensi hanya dapat diperpanjang.
Anda memilih tempat untuk memulihkan—kembali ke sumber atau ke bucket terisolasi baru.
Terapkan dan kelola vault cadangan dengan SDK IBM, API, atau dengan menggunakan modul Terraform.
Jangan biarkan data Anda menjadi korban ancaman dunia maya yang tiada henti. Manfaatkan kemampuan baru ini untuk memastikan bahwa data penting Anda aman, dapat dipulihkan, dan siap digunakan.