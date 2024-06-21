"Bandwidth" mengacu pada transfer data publik dari lalu lintas jaringan masuk dan keluar, baik ke dan dari IBM Cloud Data Center di seluruh dunia. Opsi bandwidth yang lebih tinggi - bila dikombinasikan dengan konektivitas kecepatan port 10-Gbps - memungkinkan hasil yang lebih besar untuk beban kerja yang intensif untuk transaksi, sekaligus menghilangkan kemacetan dan membantu memenuhi kebutuhan bisnis Anda.