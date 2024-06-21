Paket bandwidth dari IBM Cloud

Gunakan area yang diperlukan ini untuk deskripsi singkat teks untuk mendukung halaman atau penawaran. Maksimal berisi tiga baris subteks yang relevan.
Opsi Utama Opsional Opsi Sekunder Opsional
Insinyur komputer wanita sedang mengonfigurasi server di pusat data

Pilih paket bandwidth yang tepat untuk Anda

"Bandwidth" mengacu pada transfer data publik dari lalu lintas jaringan masuk dan keluar, baik ke dan dari IBM Cloud Data Center di seluruh dunia. Opsi bandwidth yang lebih tinggi - bila dikombinasikan dengan konektivitas kecepatan port 10-Gbps - memungkinkan hasil yang lebih besar untuk beban kerja yang intensif untuk transaksi, sekaligus menghilangkan kemacetan dan membantu memenuhi kebutuhan bisnis Anda.
Jaringan pribadi global

Di jaringan pribadi global IBM, bandwidth masuk dan keluar tidak terbatas dan tidak dikenakan biaya.

 Transfer data masuk

Bandwidth masuk tidak terbatas dan tidak dikenakan biaya.

 Transfer data keluar

Bandwidth keluar publik dibebankan secara berjenjang, dengan alokasi yang ditetapkan untuk setiap bulannya.
IBM Cloud Direct Link IBM Cloud® Content Delivery Network Penyeimbang beban
IBM Garage™

Hybrid cloud AI. Teknologi transformatif. Dan cara kerja yang benar-benar baru.
Jelajahi IBM Garage

Cobalah demo interaktif kami untuk lebih memahami pengalaman kolaboratif IBM Garage.

Lihat demo
Bertemu dengan pakar IBM Garage

Jadwalkan diskusi tanpa biaya untuk memahami bagaimana IBM Garage dapat mempercepat transformasi digital untuk bisnis Anda.
Memulai

Dapatkan bandwidth yang Anda butuhkan, dalam konfigurasi yang terbaik untuk bisnis Anda.