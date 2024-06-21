"Bandwidth" mengacu pada transfer data publik dari lalu lintas jaringan masuk dan keluar, baik ke dan dari IBM Cloud Data Center di seluruh dunia. Opsi bandwidth yang lebih tinggi - bila dikombinasikan dengan konektivitas kecepatan port 10-Gbps - memungkinkan hasil yang lebih besar untuk beban kerja yang intensif untuk transaksi, sekaligus menghilangkan kemacetan dan membantu memenuhi kebutuhan bisnis Anda.
Di jaringan pribadi global IBM, bandwidth masuk dan keluar tidak terbatas dan tidak dikenakan biaya.
Bandwidth masuk tidak terbatas dan tidak dikenakan biaya.
Bandwidth keluar publik dibebankan secara berjenjang, dengan alokasi yang ditetapkan untuk setiap bulannya.
Colokkan ke jaringan pribadi kami dengan IBM Cloud Direct Link.
Hindari kemacetan lalu lintas jaringan dan kurangi latensi dengan IBM Cloud Content Delivery Network (CDN).
Mendistribusikan lalu lintas, meningkatkan waktu aktif, dan menskalakan aplikasi dengan penyeimbang beban.
