Citrix DaaS for IBM Cloud memungkinkan bisnis Anda untuk menyediakan ruang kerja cloud digital yang kaya akan keamanan bagi pengguna jarak jauh - di perangkat apa pun, kapan pun, di mana pun. Layanan ini adalah solusi otomatis yang dibangun di atas server IBM Cloud Bare Metal Servers dan IBM Cloud Virtual Server for VPC yang memungkinkan Anda dengan mudah meningkatkan implementasi infrastruktur desktop virtual (VDI) di tempat saat ini dengan memperluas atau memigrasikan penerapan Anda ke cloud publik. VPC adalah lingkungan cloud publik yang lincah dan manfaat terbesarnya adalah harga bayar sesuai penggunaan, per jam - membuatnya cocok untuk bisnis yang tidak memiliki persyaratan beban kerja yang tetap.

