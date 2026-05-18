Buku Besar Karbon Produk IBM®

Ubah kompleksitas rantai pasokan terbarukan menjadi kepercayaan siap audit

Ikhtisar

Ketertelusuran tepercaya untuk industri pengolahan

IBM Product Carbon Ledger membantu produsen, pedagang, dan tim kepatuhan mendigitalkan ketertelusuran, mengotomatiskan penanganan data keberlanjutan, dan selalu siap menghadapi peraturan yang terus berkembang untuk industri pengolahan.

 

 
Ketertelusuran siap audit

Rantai pengawasan lengkap, dari asal hingga pengiriman.

 Integritas keseimbangan massa

Keseimbangan triwulanan bergulir di seluruh rantai nilai.

 Arsitektur cloud modular

Terapkan apa yang Anda butuhkan, saat Anda membutuhkannya.

 IBM Security and Privacy by Design

Kontrol keamanan dan privasi tingkat perusahaan.

Fitur

Mengapa memilih IBM Product Carbon Ledger?

Platform IBM yang dibuat khusus untuk ketertelusuran, kepatuhan, dan ketangkasan operasional produk terbarukan.

Siap mematuhi peraturan sejak tahap desain

Pastikan kepatuhan terhadap persyaratan keberlanjutan yang terus berkembang dengan data yang dapat diaudit, data rantai pengawasan yang dapat ditelusuri, serta dukungan untuk penyelarasan arahan RED III, kepatuhan ISCC, kontrol keseimbangan massa, dan kebutuhan pelaporan sesuai peraturan.

Dirancang untuk menggantikan proses manual yang terfragmentasi

Kurangi ketergantungan pada spreadsheet dan penanganan dokumen manual dengan platform terpadu yang menghubungkan data keberlanjutan dalam bidang pembelian, produksi, logistik, perdagangan, penjualan, dan kepatuhan.

Ketertelusuran rantai pasokan menyeluruh

Lacak materi, sertifikat, bukti keberlanjutan, pergerakan produk, dan data terkait dari asal hingga pengiriman dengan jejak bukti yang konsisten dan dapat diverifikasi.

Dirancang IBM untuk membangun kepercayaan perusahaan

Terapkan aplikasi dengan percaya diri pada aset IBM yang didukung Rekayasa Aset, praktik pengembangan tingkat perusahaan, pemeliharaan produk, dan IBM Security and Privacy by Design.

Modular, cloud-native, dan mudah diintegrasikan

Dapatkan kemampuan yang Anda butuhkan hari ini dengan tetap mempertahankan fleksibilitas untuk masa depan melalui arsitektur layanan mikro modular modern dan konektivitas berbasis API ke ERP, CTRM, dan sistem pabrik.

Dirancang untuk perubahan

Tanggapi perubahan peraturan, persyaratan bisnis baru, dan contoh penggunaan keberlanjutan di masa depan secara lebih cepat dengan platform yang dibangun di cloud, yang dirancang untuk peningkatan berkelanjutan, evolusi peta jalan, dan alur kerja yang didukung AI.

Spesifikasi

Satu platform canggih, banyak proses

Terapkan aplikasi secara independen atau bersama-sama untuk memperkuat ketertelusuran, kepatuhan, dan visibilitas rantai nilai terhadap seluruh produk terbarukan.

Modul biofuel

Melengkapi ketertelusuran biofuel. Menelusuri bahan terbarukan. Mengelola keseimbangan massa. Mendukung kesiapan audit.

Dari asupan bahan baku hingga penjualan produk, modul biofuel membantu organisasi mengelola deklarasi keberlanjutan, data rantai pengawasan, dan proses keseimbangan massa triwulanan dengan kontrol dan transparansi yang lebih baik.

  • Pelacakan keseimbangan massa bergulir di seluruh pembelian, produksi, dan penjualan
  • Visibilitas rantai pengawasan dari asal hingga pengiriman ke pelanggan
  • Deklarasi keberlanjutan dan manajemen bukti keberlanjutan
  • Pencocokan pembelian produk terbarukan, output produksi, dan posisi penjualan
  • Pelaporan siap audit dan ketertelusuran bukti di seluruh rantai nilai

Modul RFNBO

Mendukung penelusuran RFNBO dengan bukti terkait waktu dan kontrol yang berfokus pada kepatuhan.

Modul RFNBO membantu tim mengelola persyaratan ketertelusuran dan bukti yang terkait dengan bahan bakar terbarukan yang berasal dari bahan non-hayati, termasuk hubungan listrik terbarukan, validasi asal, dan kesiapan pelaporan.

  • Pelacakan listrik terbarukan yang berkorelasi dengan waktu
  • Dukungan bukti untuk asal, ketertambahan, dan korelasi geografis
  • Keterkaitan yang dapat ditelusuri antara peristiwa produksi dan data kepatuhan pendukung
  • Output pelaporan terstruktur untuk kebutuhan regulasi dan penjaminan mutu
  • Fondasi cloud-native untuk kebutuhan RFNBO yang terus berkembang

Lihat cara kerja IBM Product Carbon Ledger

Mulai dari pembelian dan produksi hingga pelaporan perdagangan dan kepatuhan, IBM Product Carbon Ledger memberikan visibilitas terpadu di seluruh rantai pasokan terbarukan Anda.

Platform kami membantu tim pengadaan dalam melacak asal-usul bahan baku, manajer operasi dalam memantau integritas keseimbangan massa, pedagang untuk mengelola deklarasi keberlanjutan, dan petugas kepatuhan untuk menghasilkan laporan siap audit. Semua proses ini dilaksanakan dari satu sistem terintegrasi.

Pakar kami

Executive Partner untuk IBM Global E&R Industry
Associate Partner & Global SAP Lead untuk Energi & Sumber Daya
Global Industry, Energy & Chemicals SME & PCL Product Owner
Ambil langkah selanjutnya

Siap mentransformasi kepatuhan Anda? Bergabunglah dengan para produsen dan pedagang terkemuka yang memercayakan kebutuhan ketertelusuran mereka pada IBM Product Carbon Ledger.

