Buku Besar Karbon Produk IBM®

Ubah kompleksitas rantai pasokan terbarukan menjadi kepercayaan siap audit
Ketertelusuran tepercaya untuk industri pengolahan
IBM Product Carbon Ledger membantu produsen, pedagang, dan tim kepatuhan mendigitalkan ketertelusuran, mengotomatiskan penanganan data keberlanjutan, dan selalu siap menghadapi peraturan yang terus berkembang untuk industri pengolahan.
Rantai pengawasan lengkap, dari asal hingga pengiriman.
Keseimbangan triwulanan bergulir di seluruh rantai nilai.
Terapkan apa yang Anda butuhkan, saat Anda membutuhkannya.
Kontrol keamanan dan privasi tingkat perusahaan.
Mengapa memilih IBM Product Carbon Ledger?
Platform IBM yang dibuat khusus untuk ketertelusuran, kepatuhan, dan ketangkasan operasional produk terbarukan.
Pastikan kepatuhan terhadap persyaratan keberlanjutan yang terus berkembang dengan data yang dapat diaudit, data rantai pengawasan yang dapat ditelusuri, serta dukungan untuk penyelarasan arahan RED III, kepatuhan ISCC, kontrol keseimbangan massa, dan kebutuhan pelaporan sesuai peraturan.
Kurangi ketergantungan pada spreadsheet dan penanganan dokumen manual dengan platform terpadu yang menghubungkan data keberlanjutan dalam bidang pembelian, produksi, logistik, perdagangan, penjualan, dan kepatuhan.
Lacak materi, sertifikat, bukti keberlanjutan, pergerakan produk, dan data terkait dari asal hingga pengiriman dengan jejak bukti yang konsisten dan dapat diverifikasi.
Terapkan aplikasi dengan percaya diri pada aset IBM yang didukung Rekayasa Aset, praktik pengembangan tingkat perusahaan, pemeliharaan produk, dan IBM Security and Privacy by Design.
Dapatkan kemampuan yang Anda butuhkan hari ini dengan tetap mempertahankan fleksibilitas untuk masa depan melalui arsitektur layanan mikro modular modern dan konektivitas berbasis API ke ERP, CTRM, dan sistem pabrik.
Tanggapi perubahan peraturan, persyaratan bisnis baru, dan contoh penggunaan keberlanjutan di masa depan secara lebih cepat dengan platform yang dibangun di cloud, yang dirancang untuk peningkatan berkelanjutan, evolusi peta jalan, dan alur kerja yang didukung AI.
Satu platform canggih, banyak proses
Terapkan aplikasi secara independen atau bersama-sama untuk memperkuat ketertelusuran, kepatuhan, dan visibilitas rantai nilai terhadap seluruh produk terbarukan.
Dari asupan bahan baku hingga penjualan produk, modul biofuel membantu organisasi mengelola deklarasi keberlanjutan, data rantai pengawasan, dan proses keseimbangan massa triwulanan dengan kontrol dan transparansi yang lebih baik.
Modul RFNBO membantu tim mengelola persyaratan ketertelusuran dan bukti yang terkait dengan bahan bakar terbarukan yang berasal dari bahan non-hayati, termasuk hubungan listrik terbarukan, validasi asal, dan kesiapan pelaporan.
Mulai dari pembelian dan produksi hingga pelaporan perdagangan dan kepatuhan, IBM Product Carbon Ledger memberikan visibilitas terpadu di seluruh rantai pasokan terbarukan Anda.
Platform kami membantu tim pengadaan dalam melacak asal-usul bahan baku, manajer operasi dalam memantau integritas keseimbangan massa, pedagang untuk mengelola deklarasi keberlanjutan, dan petugas kepatuhan untuk menghasilkan laporan siap audit. Semua proses ini dilaksanakan dari satu sistem terintegrasi.