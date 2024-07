IBM Engineering Systems Design Rhapsody - Design Manager terintegrasi dengan produk IBM ELM lainnya, seperti IBM Engineering Requirements Management DOORS Family dan Workflow Management. Perangkat lunak tambahan Rhapsody untuk DoDAF, MODAF, dan UPDM memungkinkan Anda membuat Kerangka Kerja Arsitektur Departemen Pertahanan AS, Kerangka Kerja Arsitektur Kementerian Pertahanan Inggris, dan Profil Terpadu untuk artefak DoDAF/MODAF. Perangkat lunak Rhapsody - Tools and Utilities Add On menawarkan utilitas dokumentasi yang dapat disesuaikan.