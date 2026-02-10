IBM AI Optimizer for Z menghadirkan inferensi AI berkinerja tinggi, berbasis kebijakan langsung di IBM Z, yang dirancang untuk memenuhi tuntutan gen AI di skala perusahaan. Didukung oleh akselerator IBM Spyre™, perangkat ini menghadirkan eksekusi model dengan latensi rendah, throughput tinggi, dan keamanan tingkat tinggi ke platform yang menjalankan beban kerja paling penting di dunia.

Ketika gen AI membentuk kembali strategi bisnis, organisasi yang menjalankan IBM Z menghadapi kewajiban yang jelas: menskalakan AI secara efisien, aman, dan tanpa biaya infrastruktur yang tak terkendali. AI Optimizer for Z 2.1 mengatasi hal ini dengan mengoptimalkan inferensi di lingkungan tempat data dan transaksi sudah aktif—di Z—untuk mempercepat time‑to‑value dan menghilangkan inefisiensi yang menghambat adopsi AI.

AI Optimizer for Z tersedia dalam dua edisi: Advanced Edition dan Essentials Edition.

AI Optimizer for Z 2.1 Essentials Edition memperluas kemampuan otomatisasi dengan otomatisasi IBM watsonx Assistant for Z 3.1 dan instalasi IBM Software Hub 5.2 yang lancar.