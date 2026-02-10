Dibuat untuk Menskalakan dan Mengoptimalkan Inferensi GenAI
IBM AI Optimizer for Z menghadirkan inferensi AI berkinerja tinggi, berbasis kebijakan langsung di IBM Z, yang dirancang untuk memenuhi tuntutan gen AI di skala perusahaan. Didukung oleh akselerator IBM Spyre™, perangkat ini menghadirkan eksekusi model dengan latensi rendah, throughput tinggi, dan keamanan tingkat tinggi ke platform yang menjalankan beban kerja paling penting di dunia.
Ketika gen AI membentuk kembali strategi bisnis, organisasi yang menjalankan IBM Z menghadapi kewajiban yang jelas: menskalakan AI secara efisien, aman, dan tanpa biaya infrastruktur yang tak terkendali. AI Optimizer for Z 2.1 mengatasi hal ini dengan mengoptimalkan inferensi di lingkungan tempat data dan transaksi sudah aktif—di Z—untuk mempercepat time‑to‑value dan menghilangkan inefisiensi yang menghambat adopsi AI.
AI Optimizer for Z tersedia dalam dua edisi: Advanced Edition dan Essentials Edition.
AI Optimizer for Z 2.1 Essentials Edition memperluas kemampuan otomatisasi dengan otomatisasi IBM watsonx Assistant for Z 3.1 dan instalasi IBM Software Hub 5.2 yang lancar.
Dapatkan visibilitas penuh ke dalam inferensi gen AI di seluruh IBM Z dengan pengamatan tingkat perusahaan. Dasbor Prometheus dan Grafana memberikan insight mendalam tentang:
Transparansi ini membantu menghilangkan kelebihan penyediaan, menyederhanakan perencanaan kapasitas, dan mendorong investasi infrastruktur yang lebih cerdas.
AI Optimizer for Z 2.1 memperkenalkan model caching bertahap untuk mempercepat inferensi gen AI:
AI Optimizer mendaftarkan model yang berjalan di Spyre untuk proses optimasi. Pengguna bisa menentukan strategi perutean sendiri atau menggunakan intelligent router bawaan yang secara cerdas mempertimbangkan performa, ketersediaan, dan pola pemakaian. Dengan semantic tagging, model dapat dikelompokkan sesuai use case untuk routing yang lebih relevan dan fleksibel pada permintaan inferensi.
Model yang diterapkan di luar IBM Z dapat didaftarkan, diberi tag, dikelompokkan, dan dipantau bersama dengan model di platform. Hal ini memberikan pandangan operasional terpadu tentang inferensi GenAI di seluruh lingkungan hybrid, memastikan konsistensi dalam tata kelola dan pelacakan kinerja.
AI Optimizer for Z mengotomatiskan instalasi dan konfigurasi komponen dan produk utama IBM Z Gen AI, seperti IBM watsonx Assistant for Z, yang memastikan penyiapan yang cepat dan andal. Solusi ini memvalidasi infrastruktur dan menyediakan dasbor kesehatan untuk memudahkan pemantauan. Hal ini mengurangi kerumitan dan mempercepat waktu produksi.
Ketika AI Optimizer for Z bertemu IBM watsonx Assistant for Z pada IBM Spyre accelerator, perusahaan mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia — pengoptimalan aplikasi dan inferensi dalam harmoni sempurna. AI Optimizer memastikan setiap kueri, inferensi, dan panggilan model dirutekan, di-cache, dan diskalakan secara optimal, sementara Assistant memberikan pengalaman interaksi yang alami dan percakapan untuk pelanggan dan karyawan. Berjalan di atas arsitektur Spyre yang berkinerja tinggi dan hemat energi, keduanya bersama-sama memungkinkan respons yang lebih cepat, latensi yang lebih rendah, dan visibilitas menyeluruh—yang mengubah interaksi pelanggan menjadi pengalaman yang didukung AI, lebih cerdas, lebih cepat, dan dirancang untuk skala perusahaan yang lebih baik , lebih cerdas, lebih cepat, dan dirancang untuk skala perusahaan.
Permudah dan transformasikan cara pengguna Anda berinteraksi serta mengelola mainframe dengan bantuan AI.
Percepat inovasi AI dalam skala besar dengan infrastruktur IBM.