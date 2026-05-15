Mengelola pengelola dan aktivitas antrean MQ dengan IBM® Z IntelliMagic Vision
IBM® Z IntelliMagic Vision memungkinkan analis kinerja untuk mengelola dan mengoptimalkan konfigurasi serta aktivitas z/OS MQ dengan lebih efektif dan efisien, serta secara proaktif menilai kesehatan pengelola antrean.
Dapatkan akses ke health insights bawaan yang menilai ratusan metrik penting untuk secara proaktif mengidentifikasi risiko terhadap kesehatan dan kinerja aplikasi Anda. Deteksi anomali berbasis AI menyoroti perubahan yang signifikan secara statistik, sehingga mempercepat proses pemecahan masalah.
Manfaatkan ribuan laporan siap pakai, ditambah dengan GUI yang intuitif dan andal, kemampuan perbandingan dan pengeditan real-time, serta penelusuran mendetail yang kontekstual, untuk mengoptimalkan waktu dalam mencegah dan menyelesaikan masalah. Minimalkan waktu henti tanpa perlu pengodean khusus.
Tingkatkan efektivitas tim dengan memanfaatkan dasbor interaktif yang dapat disesuaikan dan dibagikan, lengkap dengan penjelasan bawaan dan analisis mendalam yang mendetail. Gunakan AI sebagai alat penguat untuk mempercepat pembelajaran, meningkatkan kolaborasi, dan mengoptimalkan efektivitas analisis.
IBM® Z IntelliMagic Vision menawarkan cara yang efektif untuk memfokuskan analisis dan menghasilkan laporan interaktif. Anda dapat memanfaatkan perincian yang kontekstual untuk mengakses data MQ dengan cepat dan fokus, guna mengelola, menyetel, dan mengoptimalkan lingkungan Anda.
Kinerja responsif dari MQ bergantung pada data yang berada di memori, sehingga pengelolaan buffer pool menjadi penting. IBM® Z IntelliMagic Vision secara otomatis menilai setiap buffer pool di setiap pengelola antrean untuk mengidentifikasi area yang perlu ditinjau, lalu menampilkannya dengan indikator merah, kuning, atau hijau. Kemampuan drill-down memungkinkan analisis lebih lanjut.
Melihat jumlah permintaan berdasarkan jenis perintah MQ dapat membantu dalam mengidentifikasi baseline beban kerja, sekaligus menunjukkan perubahan signifikan pada workload. Visibilitas terhadap data ini dapat menampilkan volume permintaan untuk PUT pesan ke antrean, pengelola antrean dengan aktivitas tertinggi, pola berdasarkan waktu dalam sehari, dan lainnya.
Tampilan penggunaan buffer pool dari waktu ke waktu dapat mengindikasikan saat nilainya hampir mencapai ambang batas yang memicu pemindahan data otomatis ke disk.
Infrastruktur pencatatan MQ yang berkinerja baik sangat penting untuk mendukung proses pemulihan dan pembatalan (yang sebagian besar dipicu oleh pesan persisten) tanpa memengaruhi kinerja yang sedang berjalan. Metrik Log Manager dapat menunjukkan volume data yang dicatat dan membantu mengidentifikasi hambatan dalam pemrosesan log.
Data akuntansi MQ menyediakan metrik aktivitas yang terperinci di berbagai level, yang sangat berguna bagi spesialis kinerja saat menyelidiki masalah aplikasi dan melakukan penyesuaian kinerja. Contoh frekuensi perintah berdasarkan nama antrean ini menunjukkan distribusi di berbagai jenis antrean.