Memperkenalkan v32: AI bertemu dengan analitik tingkat lanjut

Insight yang lebih cerdas, keputusan yang lebih cepat

AI membuat analisis lebih mudah - v32 menjadikannya lebih kuat. Temukan cara baru untuk menjelajahi hubungan, memperkirakan hasil, dan menskalakan analitik Anda dengan kemampuan yang ditingkatkan.

Bagaimana cara mengaksesnya?

Untuk mulai menggunakan fitur asisten Output AI yang didukung oleh watsonx.ai, Anda akan memerlukan akun IBM® Cloud. Jika Anda belum memilikinya, ikuti panduan langkah demi langkah untuk membuat akun Anda dan buka kemampuan Anda.

Bagaimana cara menggunakan?

Ikuti panduan video langkah demi langkah untuk mempelajari cara menggunakan asisten Output AI. 
V32 Spotlight

Asisten Output AI

Didukung oleh watsonx.ai,  AI Output Assistant melakukan analisis terhadap hasil yang dipilih dan memberikan insight dalam bahasa sederhana, membantu pengguna memvalidasi hipotesis serta mengomunikasikan hasil dengan lebih jelas. 

Tangkapan layar analisis mediasi di V32 SPSS Statistics
Pahami apa yang mendorong hasil Anda

Melampaui korelasi untuk mengungkap bagaimana dan mengapa variabel saling memengaruhi. Analisis mediasi membantu Anda mengidentifikasi driver yang mendasari hasil, memungkinkan strategi yang lebih ditargetkan dan insight yang lebih jelas dan lebih dapat dijelaskan.
Tangkapan layar analisis data genom dalam V32 IBM SPSS Statistics
Menghadirkan analitik tingkat lanjut ke data genom

Bekerja dengan lancar menggunakan kumpulan data genomik dan bioinformatika yang kompleks menggunakan alur kerja terintegrasi. Sederhanakan data preparation dan analisis data sambil membuka insight yang lebih dalam tentang perawatan kesehatan, ilmu hayati, dan riset.

Analisis deret waktu multivariat dalam SPSS Statistics V32
Memperkirakan tren yang kompleks dan saling berhubungan dengan percaya diri

Analisis beberapa variabel yang bergantung pada waktu bersama-sama untuk menangkap hubungan dunia nyata. Tingkatkan akurasi perkiraan dan dapatkan insight yang lebih kaya tentang bagaimana faktor-faktor seperti harga, permintaan, dan variabel eksternal berinteraksi dari waktu ke waktu.
tangkapan layar dari Curated Help Designer
Mempercepat pembelajaran dengan insight yang dipandu dan dapat disesuaikan

Perluas bantuan terpandu ke lebih banyak prosedur statistik dan sesuaikan penjelasan dengan kebutuhan Anda. Kurangi kurva pembelajaran, masukkan pengguna lebih cepat, dan sematkan praktik terbaik langsung ke alur kerja analitis Anda.
Curated Help for T-Test

Dapatkan insight yang lebih mendalam tentang tabel Anda. Curated Help diperluas ke uji-T, menyediakan panduan kontekstual yang mengurangi kurva pembelajaran dan meningkatkan akurasi analitis.
Cara untuk membeli

Paket harga kami yang fleksibel memenuhi berbagai kebutuhan, mulai dari pembelian cepat di e-commerce hingga langganan jangka panjang (12+ bulan). Semua kemampuan v32 baru tersedia dalam edisi dasar.

Mulai dari 99 USD* per bulan Beli online untuk memulai segera

Beli SPSS Statistics dan add-on yang Anda perlukan secara online, baik bulanan maupun tahunan, dan langsung mulai analisis Anda.

Pengalaman check-out mandiri
Terhubung dengan penjual IBM Dapatkan paket yang disesuaikan

Hubungi pakar kami yang berdedikasi dan siap membantu Anda menyesuaikan langganan atau lisensi khusus yang sesuai dengan kebutuhan unik organisasi Anda.

Institusi akademis Perusahaan Lembaga Kesehatan/Pemerintah
Beli dari vendor IBM Edisi Pendidik & Siswa

Pilih edisi yang sesuai dengan kebutuhan Anda dan beli dari berbagai vendor pilihan IBM guna mendapatkan potongan harga khusus dan dukungan optimal.

Siswa Pendidik
