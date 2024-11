Kontribusi dan pengeluaran

IBM dapat mengeluarkan dana untuk mendukung atau mempromosikan pandangannya dalam berbagai isu kebijakan publik, termasuk dana untuk pihak ketiga yang memberikan advokasi atas nama IBM. Selain itu, IBM terkadang dapat meminta karyawannya untuk secara sukarela menyampaikan posisi perusahaan kepada pejabat publik apabila isu tersebut berpotensi berdampak signifikan pada IBM atau karyawan, dan partisipasinya dianggap demi kepentingan terbaik IBM. Setiap kegiatan advokasi kebijakan publik yang melibatkan pengeluaran atau partisipasi karyawan IBM harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari divisi Urusan Pemerintah dan Regulasi IBM serta penasihat hukum terkait.

IBM terlibat dalam melobi berbagai isu penting bagi bisnis, klien, pemegang saham, dan karyawannya. Kegiatan lobi IBM baru-baru ini berfokus pada berbagai isu, antara lain: kebijakan teknologi (termasuk penelitian dan pengembangan, keamanan siber, peraturan privasi, teknologi informasi untuk kesehatan, dan pengadaan teknologi); isu anggaran dan alokasi dana; kekayaan intelektual (paten, hak cipta, dan merek dagang); isu pertahanan; pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; peraturan jasa keuangan; kebijakan tenaga kerja, tempat kerja, dan tunjangan; perpajakan dalam dan luar negeri (termasuk perjanjian pajak); serta isu perdagangan internasional, seperti perjanjian perdagangan multilateral dan bilateral.

IBM melakukan kegiatan lobi sesuai dengan hukum yang berlaku dan persyaratan dalam Bagian 6 Pedoman Perilaku Bisnis IBM. Semua kegiatan lobi IBM memerlukan persetujuan sebelumnya dari Urusan Pemerintah dan Regulasi IBM. IBM mengajukan laporan berkala kepada Sekretaris Senat AS dan Panitera Dewan Perwakilan Rakyat AS yang memerinci kegiatan dan pengeluaran lobi federal AS. Anda dapat mengakses laporan ini di sini3. Seperti yang tercermin dalam laporan ini, total pengeluaran lobi IBM selama enam tahun kalender terakhir adalah sebagai berikut:

2023: USD 5.350.000;

2022: USD 5.590.000;

2021: USD 4.830.000;

2020: USD 4.330.000;

2019: USD 5.660.000; dan

2018: USD 5.280.000.

IBM juga mengajukan laporan lobi dengan pemerintah negara bagian dan kota AS, jika diperlukan, dan dengan European Union Transparency Register4. Dalam pengajuan terbarunya, total pengeluaran IBM untuk melobi berbagai lembaga Uni Eropa adalah antara EUR 1,75–2 juta.

Urusan Pemerintah dan Regulasi IBM melaporkan secara berkala kepada Dewan Direksi IBM tentang kebijakan dan praktik perusahaan sehubungan dengan pemerintah, kebijakan publik, dan pengeluaran terkait.