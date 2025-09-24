Mulai dari mengamankan kode dan penerapan cloud hingga menghentikan serangan phishing dan ransomware, keamanan siber merupakan salah satu karier paling penting dalam dunia teknologi saat ini.
Menurut Laporan Keterampilan Kerja 2025 Coursera, permintaan akan keterampilan seperti manajemen ancaman, respons insiden, dan keamanan jaringan melonjak, didorong oleh peningkatan serangan siber sebesar 71% dari tahun ke tahun dan kekurangan profesional keamanan siber yang memenuhi syarat sebanyak 5 juta orang yang mengejutkan. Ini adalah peluang karier dengan skala dan urgensi yang luar biasa.
Dengan peran dalam keamanan siber, Anda dapat membantu mempertahankan dunia digital dan mendapatkan upah yang bagus. Gaji rata-rata di AS adalah sekitar USD 112.000 untuk analis dan peretas etis, dan profesional berpengalaman sering menghasilkan lebih dari USD 120.000 (Lightcast, Posting Pekerjaan Analis Keamanan Siber, 2024).
Profesional keamanan siber adalah garis depan pertahanan terhadap kejahatan siber. Mereka bukan hanya pakar teknologi, melainkan pemecah masalah yang berpikir seperti peretas untuk mengantisipasi ancaman dan menghentikannya sebelum kerusakan terjadi. Beberapa peran keamanan siber yang dibutuhkan meliputi:
Seiring dengan melonjaknya permintaan global dan jutaan posisi yang masih belum terisi, keamanan siber terus menjadi jalur karier yang bergaji tinggi dan tetap diminati pada masa depan.
IBM memiliki 3 program menarik yang tersedia di Coursera untuk membantu Anda dengan keamanan siber. Berikut adalah beberapa rekomendasi:
Mari jelajahi semua program ini sehingga Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana masing-masing program dapat membantu Anda mempersiapkan karier baru atau karier Anda berikutnya.
Mulai dari mengelola kerentanan basis data hingga melakukan forensik dan respons insiden, Sertifikat Profesional Analis Keamanan Siber IBM praktis mencakup semua hal yang penting—tidak diperlukan pengalaman. Anda akan mendapatkan pengalaman dunia nyata dengan:
Daftar untuk Sertifikat Profesional Analis Keamanan Siber IBM hari ini dan mulai karier Anda sebagai analis keamanan siber hanya dalam waktu 4 bulan.
Sertifikat Profesional Spesialis Keamanan Siber IBM dan ISC2 adalah cara cepat dan praktis untuk mendapatkan keterampilan siap kerja yang dicari perusahaan. Dalam waktu kurang dari 4 bulan, Anda dapat membangun fondasi yang kuat dalam keamanan informasi dan memulai karier Anda sebagai Spesialis Keamanan Siber—tidak perlu pengalaman sebelumnya. Inilah yang akan Anda pelajari:
Baik Anda sedang beralih karier atau baru memulai, program ini membekali Anda dengan keterampilan dan kredensial praktis yang dibutuhkan untuk menonjol di pasar kerja keamanan siber.
Mendaftarlah untuk Sertifikat Profesional Spesialis Keamanan Siber IBM dan ISC2 hari ini untuk mengambil langkah pertama menuju karier keamanan siber yang memuaskan.
Dapatkan pengalaman praktis dengan alat dan teknik dunia nyata yang digunakan peretas etis untuk mengungkap dan perbaikan kerentanan. Tingkat menengah Sertifikat Profesional Peretasan Etis IBM dengan Alat Sumber Terbuka adalah jalur cepat Anda menuju dunia pengujian penetrasi dan operasi keamanan siber. Inilah yang akan Anda pelajari:
Mulailah perjalanan peretasan etis Anda hari ini dengan Sertifikat Profesional Peretasan Etis IBM dengan Alat Sumber Terbuka dan ambil langkah selanjutnya dalam karier keamanan siber Anda.
Baik Anda baru memulai perjalanan atau ingin naik level dengan alat canggih dan kredensial yang didukung industri, IBM memiliki program yang sesuai dengan tujuan Anda. Setiap Sertifikat Profesional dirancang untuk membekali Anda dengan keterampilan praktis, alat, dan kepercayaan diri untuk memasuki salah satu karier teknologi yang paling dibutuhkan saat ini.
Jelajahi program yang sesuai dengan jalur Anda—dan mulailah belajar hari ini di Coursera:
Sertifikat Profesional Analis Keamanan Siber IBM
Sertifikat Profesional Spesialis Keamanan Siber IBM dan ISC2
Sertifikat Profesional Peretasan Etis IBM dengan Alat Sumber Terbuka