Menurut Laporan Keterampilan Kerja 2025 Coursera, permintaan akan keterampilan seperti manajemen ancaman, respons insiden, dan keamanan jaringan melonjak, didorong oleh peningkatan serangan siber sebesar 71% dari tahun ke tahun dan kekurangan profesional keamanan siber yang memenuhi syarat sebanyak 5 juta orang yang mengejutkan. Ini adalah peluang karier dengan skala dan urgensi yang luar biasa.

Dengan peran dalam keamanan siber, Anda dapat membantu mempertahankan dunia digital dan mendapatkan upah yang bagus. Gaji rata-rata di AS adalah sekitar USD 112.000 untuk analis dan peretas etis, dan profesional berpengalaman sering menghasilkan lebih dari USD 120.000 (Lightcast, Posting Pekerjaan Analis Keamanan Siber, 2024).