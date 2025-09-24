Operasi bisnis

Mengapa sekarang adalah waktu yang tepat untuk menyelami keamanan siber

Penulis

Rav Ahuja

Global Program Director, Skills Network and Partnerships

IBM

Mulai dari mengamankan kode dan penerapan cloud hingga menghentikan serangan phishing dan ransomware, keamanan siber merupakan salah satu karier paling penting dalam dunia teknologi saat ini.

Menurut Laporan Keterampilan Kerja 2025 Coursera, permintaan akan keterampilan seperti manajemen ancaman, respons insiden, dan keamanan jaringan melonjak, didorong oleh peningkatan serangan siber sebesar 71% dari tahun ke tahun dan kekurangan profesional keamanan siber yang memenuhi syarat sebanyak 5 juta orang yang mengejutkan. Ini adalah peluang karier dengan skala dan urgensi yang luar biasa.

Dengan peran dalam keamanan siber, Anda dapat membantu mempertahankan dunia digital dan mendapatkan upah yang bagus. Gaji rata-rata di AS adalah sekitar USD 112.000 untuk analis dan peretas etis, dan profesional berpengalaman sering menghasilkan lebih dari USD 120.000 (Lightcast, Posting Pekerjaan Analis Keamanan Siber, 2024).

Apa yang dilakukan oleh para profesional keamanan siber?

Profesional keamanan siber adalah garis depan pertahanan terhadap kejahatan siber. Mereka bukan hanya pakar teknologi, melainkan pemecah masalah yang berpikir seperti peretas untuk mengantisipasi ancaman dan menghentikannya sebelum kerusakan terjadi. Beberapa peran keamanan siber yang dibutuhkan meliputi:

  • Analis Keamanan Siber memantau, mendeteksi, menyelidiki, dan menanggapi peristiwa keamanan. Mereka membantu melindungi aset digital organisasi dengan menganalisis data keamanan, mengelola kerentanan, dan merekomendasikan perlindungan untuk mengurangi risiko.
  • Spesialis Keamanan Siber melakukan lebih dari sekadar analisis, mereka mengimplementasikan dan mengelola solusi keamanan. Mereka bekerja dengan kerangka kerja keamanan, merancang strategi pertahanan, dan sering memimpin upaya untuk mengamankan jaringan, sistem, dan data terhadap ancaman yang berkembang.
  • Peretas Etis / Penguji Penetrasi secara proaktif menguji kelemahan sistem dengan menyimulasikan serangan siber. Mereka menggunakan alat sumber terbuka untuk mengungkap kerentanan, melaporkan temuan, dan membantu organisasi memperkuat pertahanan mereka sebelum penyerang sesungguhnya dapat mengeksploitasi.

Seiring dengan melonjaknya permintaan global dan jutaan posisi yang masih belum terisi, keamanan siber terus menjadi jalur karier yang bergaji tinggi dan tetap diminati pada masa depan.

Luncurkan karier Anda di bidang keamanan siber dengan 3 program IBM ini

IBM memiliki 3 program menarik yang tersedia di Coursera untuk membantu Anda dengan keamanan siber. Berikut adalah beberapa rekomendasi:

Mari jelajahi semua program ini sehingga Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana masing-masing program dapat membantu Anda mempersiapkan karier baru atau karier Anda berikutnya.

Memulai keamanan siber dengan Sertifikat Profesional Analis Keamanan Siber IBM

Mulai dari mengelola kerentanan basis data hingga melakukan forensik dan respons insiden, Sertifikat Profesional Analis Keamanan Siber IBM praktis mencakup semua hal yang penting—tidak diperlukan pengalaman. Anda akan mendapatkan pengalaman dunia nyata dengan:

  • Menemukan dan menilai kelemahan keamanan dengan pengujian penetrasi dan analisis ancaman.
  • Bagaimana sistem tetap aman dan patuh menggunakan kerangka kerja dan arsitektur keamanan.
  • Memahami dasar-dasar sistem TI yang aman dengan OS dan dasar-dasar keamanan jaringan.
  • Menggunakan alat keamanan siber yang sama yang dipercaya oleh para profesional di industri.
  • Meningkatkan efisiensi dengan teknik didukung Gen AI yang disesuaikan untuk analis keamanan siber.

Daftar untuk Sertifikat Profesional Analis Keamanan Siber IBM hari ini dan mulai karier Anda sebagai analis keamanan siber hanya dalam waktu 4 bulan.

Dapatkan pengetahuan keamanan siber yang didukung sertifikasi dengan Sertifikat Profesional Spesialis Keamanan Siber IBM dan ISC2

Sertifikat Profesional Spesialis Keamanan Siber IBM dan ISC2 adalah cara cepat dan praktis untuk mendapatkan keterampilan siap kerja yang dicari perusahaan. Dalam waktu kurang dari 4 bulan, Anda dapat membangun fondasi yang kuat dalam keamanan informasi dan memulai karier Anda sebagai Spesialis Keamanan Siber—tidak perlu pengalaman sebelumnya. Inilah yang akan Anda pelajari:

  • Keterampilan inti keamanan siber untuk mempersiapkan peran pertama Anda—plus persiapan untuk ujian ISC2 Certified in Cybersecurity (CC) yang diakui oleh industri.
  • Dasar-dasar TI, termasuk infrastruktur, sistem operasi, jaringan, aplikasi, data, dan perangkat keras.
  • Memahami ancaman umum, termasuk malware, pelanggaran, phishing, dan rekayasa sosial—dan cara mencegahnya.
  • Pelatihan praktis dengan alat dan teknik yang digunakan oleh spesialis keamanan siber di dunia nyata saat ini.

Baik Anda sedang beralih karier atau baru memulai, program ini membekali Anda dengan keterampilan dan kredensial praktis yang dibutuhkan untuk menonjol di pasar kerja keamanan siber.

Mendaftarlah untuk Sertifikat Profesional Spesialis Keamanan Siber IBM dan ISC2 hari ini untuk mengambil langkah pertama menuju karier keamanan siber yang memuaskan.

Menjadi pembela siber dengan Sertifikat Profesional Peretasan Etis IBM dengan Alat Sumber Terbuka

Dapatkan pengalaman praktis dengan alat dan teknik dunia nyata yang digunakan peretas etis untuk mengungkap dan perbaikan kerentanan. Tingkat menengah Sertifikat Profesional Peretasan Etis IBM dengan Alat Sumber Terbuka adalah jalur cepat Anda menuju dunia pengujian penetrasi dan operasi keamanan siber. Inilah yang akan Anda pelajari:

  • Membangun keterampilan dunia nyata dengan alat sumber terbuka seperti Kali Linux, Wireshark, Metasploit, dan OpenVAS
  • Mempraktikkan teknik peretasan etis di lingkungan yang aman dan terkontrol.
  • Menyimulasikan serangan siber untuk mengidentifikasi kelemahan dan mengembangkan strategi mitigasi.
  • Mempelajari praktik pengungkapan yang bertanggung jawab untuk melaporkan kerentanan dengan cara yang tepat.
  • Selesaikan program ini hanya dalam waktu 1 bulan—ideal untuk para profesional teknologi dengan pengetahuan dasar TI atau pengalaman keamanan siber sebelumnya,

Mulailah perjalanan peretasan etis Anda hari ini dengan Sertifikat Profesional Peretasan Etis IBM dengan Alat Sumber Terbuka dan ambil langkah selanjutnya dalam karier keamanan siber Anda.

Siap membangun masa depan Anda dalam keamanan siber?

Baik Anda baru memulai perjalanan atau ingin naik level dengan alat canggih dan kredensial yang didukung industri, IBM memiliki program yang sesuai dengan tujuan Anda. Setiap Sertifikat Profesional dirancang untuk membekali Anda dengan keterampilan praktis, alat, dan kepercayaan diri untuk memasuki salah satu karier teknologi yang paling dibutuhkan saat ini.

Jelajahi program yang sesuai dengan jalur Anda—dan mulailah belajar hari ini di Coursera:

Sertifikat Profesional Analis Keamanan Siber IBM

Sertifikat Profesional Spesialis Keamanan Siber IBM dan ISC2

Sertifikat Profesional Peretasan Etis IBM dengan Alat Sumber Terbuka

