Rancang, bangun, ciptakan: Masuki karier yang menyingkap antusiasme Anda

Akademi AI Cloud Design and UX

13 Agustus 2025

Penulis

Rav Ahuja

Global Program Director, Skills Network and Partnerships

IBM

Baik Anda seorang pendongeng visual, ahli strategi berbasis data, atau seseorang yang berkembang dalam membangun pengalaman interaktif, ada tempat bagi Anda di lingkungan digital.​ Rangkaian Sertifikat Profesional IBM memberi Anda beberapa titik masuk ke ruang dinamis ini:

  1. Sertifikat Profesional Desainer UI/UX IBM
  2. Sertifikat Profesional Pemasaran Digital and Pemasaran Pertumbuhan IBM
  3. Sertifikat Profesional Pengembang Front-End IBM

Dengan setiap program, Anda dapat membangun keterampilan kreatif dan teknis yang dicari secara aktif oleh pemberi kerja—dan menjadi individu siap kerja untuk berbagai peran dengan permintaan tinggi yang membentuk masa depan. Apapun titik masuk yang Anda pilih, setiap program melampaui teori, memberi Anda pengalaman langsung, proyek dunia nyata, dan proyek portofolio yang dapat Anda pamerkan kepada pengusaha dengan percaya diri.

Jelajahi 3 pilihan karier digital di bawah ini.

1. Sertifikat Profesional Perancang UI/UX IBM

Ciptakan pengalaman digital intuitif yang mengutamakan pengguna.

Permintaan untuk desainer UI/UX berkembang pesat seiring dengan prioritas bisnis pada pengalaman digital yang berpusat pada pengguna (Insight Pertumbuhan Global). Sertifikat Profesional IBM ini memberikan keterampilan siap kerja dan pengalaman langsung yang dicari secara aktif oleh pemberi kerja, mempersiapkan Anda untuk membuat desain yang berpusat pada pengguna yang melibatkan dan mengubah audiens.

Sertifikat Profesional ini sangat ideal untuk:

  • Individu yang beralih karier dan ingin memasuki desain digital
  • Profesional kreatif yang ingin berekspansi ke UI/UX
  • Lulusan baru mencari keterampilan praktis dan siap kerja
  • Individu yang kembali berkarier dan menjadi tenaga kerja kembali dengan keahlian baru
  • Profesional teknologi berbalik arah ke desain yang berpusat pada pengguna

Sorotan program:

  • Prasyarat: Tidak diperlukan pengalaman
  • Durasi: 3 bulan
  • Alat: Figma, Adobe XD, Miro
  • Keterampilan: Penelitian pengguna, wireframing, pembuatan prototipe, arsitektur informasi, pengujian kegunaan, aksesibilitas, dasar-dasar penulisan UX, dan menggunakan AI generatif untuk alur kerja desain yang lebih cepat dan lebih cerdas.
  • Hasil: Portofolio komprehensif proyek desain UI/UX ditambah Sertifikat Profesional IBM yang diakui industri untuk memperkuat resume dan membuktikan kesiapan kerja Anda. ​
  • Peluang kerja yang realistis: Desainer UX, Desainer UI, Desainer Produk Junior, Desainer Visual
  • Kisaran gaji tingkat pemula: Peran desainer UX/UI tingkat pemula mulai dari $87.546 per tahun, sementara sebagian besar pekerja berpengalaman dapat menghasilkan hingga $148.254 per tahun (talent.com).

Jelajahi Sertifikat Profesional Desainer UI/UX IBM. Selama waktu terbatas, bulan pertama pelatihan ini gratis.

2. Sertifikat Profesional Pemasaran Digital dan Peretasan Pertumbuhan IBM

Dorong kampanye pemasaran yang berdampak untuk era digital kita.

Pemasaran digital adalah bidang yang berkembang pesat dengan permintaan yang tinggi akan tenaga profesional terampil yang dapat membuat kampanye berbasis data, yang meningkatkan keterlibatan dan mendorong pertumbuhan bisnis. Sertifikat Profesional IBM ini membekali Anda dengan keterampilan praktis dan pengalaman langsung yang dicari pengusaha untuk mengoptimalkan strategi digital.

Program ini sangat ideal untuk:

  • Individu yang beralih karier dan ingin memasuki bidang pemasaran digital
  • Pemilik usaha kecil atau pekerja lepas yang ingin meningkatkan upaya pemasaran mereka
  • Lulusan baru mencari keterampilan praktis dan siap kerja
  • Profesional pemasaran yang ingin memperbarui keahlian mereka
  • Profesional yang tertarik menggunakan AI Generatif untuk mengoptimalkan kampanye

Sorotan program:

  • Prasyarat: Tidak diperlukan pengalaman
  • Durasi: 3 bulan
  • Alat: SEMrush, Meta Advertising, Google Analytics, dan alat AI Generatif
  • Keterampilan: Periklanan digital, SEO, manajemen media sosial, pembuatan konten, pemasaran email, analitik, dan menggunakan AI generatif untuk personalisasi konten dan pengoptimalan kampanye.
  • Hasil: Keterampilan dan proyek langsung yang menunjukkan kemampuan Anda untuk merencanakan dan menerapkan kampanye pemasaran digital yang efektif, ditambah Sertifikat Profesional IBM yang diakui industri untuk membuktikan keahlian Anda.
  • Peluang kerja yang realistis: Spesialis Pemasaran Digital, Manajer Media Sosial, Spesialis SEM, Analis Pemasaran
  • Kisaran gaji tingkat pemula: Posisi level pemula mulai dari $52.533 per tahun, sementara sebagian besar pekerja berpengalaman dapat menghasilkan hingga $122.469 per tahun (talent.com).

Jelajahi Sertifikat Profesional Pemasaran Digital dan Pemasaran Pertumbuhan IBM. Selama waktu terbatas, bulan pertama pembelajaran gratis.

3. Sertifikat Profesional Pengembang Front-End IBM

Bangun antarmuka pengguna yang menarik untuk situs web dan aplikasi.

Pengembang front-end merupakan aspek terpenting pembuatan situs web yang interaktif dan responsif. Dengan Sertifikat Profesional IBM ini, Anda akan mengembangkan keterampilan pengodean dan desain yang diperlukan untuk menciptakan pengalaman web dinamis yang fungsional dan ramah pengguna, menggunakan alat dan kerangka kerja standar industri.

Program ini sangat ideal untuk:

  • Individu yang beralih karier dan ingin memasuki bidang pengembangan web
  • Profesional kreatif yang tertarik dengan pengodean
  • Lulusan baru yang mencari keterampilan praktis dan siap kerja
  • Individu yang kembali berkarier dengan target menjadi tenaga kerja kembali dengan keterampilan teknis
  • Profesional teknologi yang ingin mengkhususkan diri dalam pengembangan front-end

Sorotan program:

  • Prasyarat: Tidak diperlukan pengalaman
  • Durasi: 4 bulan
  • Alat: HTML, CSS, JavaScript, React, Git, GitHub, Figma, Bootstrap
  • Keterampilan: Pengembangan web menggunakan HTML, CSS, JavaScript, dan React; prinsip desain UI/UX; kontrol versi dengan Git dan GitHub; dan membuat aplikasi web dinamis.
  • Hasil: Portofolio yang kuat memamerkan proyek pengembangan web, termasuk aplikasi web dinamis, ditambah Sertifikat Profesional IBM yang diakui industri untuk meningkatkan resume Anda dan membuktikan kesiapan kerja Anda.
  • Lowongan kerja yang realistis: Pengembang Front-End, Pengembang Web, Pengembang UI, Pengembang Full-stack Junior
  • Kisaran gaji tingkat pemula: Posisi level pemula mulai dari $90.000 per tahun, sementara sebagian besar pekerja berpengalaman dapat menghasilkan hingga $146.774 per tahun (talent.com).

Jelajahi Sertifikat Profesional Pengembang Front-End IBM

Langkah selanjutnya dimulai di sini

Baik Anda seorang kreatif yang ingin memasuki teknologi atau teknisi yang menjelajahi lebih lanjut jalur karier yang lebih kreatif, Sertifikat Profesional dari IBM dapat menawarkan jembatan ke dunia digital hybrid—dengan kredensial, pengalaman, dan peluang nyata.

Saat menyelesaikannya, Anda tidak hanya memiliki pengetahuan—namun juga dilengkapi dengan:

  • Portofolio proyek dunia nyata yang menunjukkan kepada pemberi kerja apa yang dapat Anda lakukan
  • Keterampilan praktis menggunakan alat dan platform oleh pekerja yang mereka pekerjakan
  • Kepercayaan diri untuk mengikuti wawancara dengan pengalaman praktis yang dapat Anda diskusikan
  • Pengakuan dari salah satu merek teknologi paling tepercaya di dunia

Pengusaha secara aktif merekrut untuk peran ini. Sertifikat IBM adalah jalur cepat Anda untuk tampil sebagai pekerja yang siap kerja—tidak diperlukan pengalaman sebelumnya, hanya dorongan untuk membangun, merancang, dan menciptakan masa depan yang lebih baik.

Daftar hari ini untuk meluncurkan karier teknologi kreatif baru Anda.

Sertifikat Profesional Desainer UI/UX IBM (selama waktu terbatas, bulan pertama pembelajaran gratis)

Sertifikat Profesional Pemasaran Digital dan Pemasaran Pertumbuhan IBM (selama waktu terbatas, bulan pertama pembelajaran gratis)

Sertifikat Profesional Pengembang Front-End IBM

