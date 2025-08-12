Rancang, bangun, ciptakan: Masuki karier yang menyingkap antusiasme Anda

Baik Anda seorang pendongeng visual, ahli strategi berbasis data, atau seseorang yang berkembang dalam membangun pengalaman interaktif, ada tempat bagi Anda di lingkungan digital.​ Rangkaian Sertifikat Profesional IBM memberi Anda beberapa titik masuk ke ruang dinamis ini:

Sertifikat Profesional Desainer UI/UX IBM Sertifikat Profesional Pemasaran Digital and Pemasaran Pertumbuhan IBM Sertifikat Profesional Pengembang Front-End IBM

Dengan setiap program, Anda dapat membangun keterampilan kreatif dan teknis yang dicari secara aktif oleh pemberi kerja—dan menjadi individu siap kerja untuk berbagai peran dengan permintaan tinggi yang membentuk masa depan. Apapun titik masuk yang Anda pilih, setiap program melampaui teori, memberi Anda pengalaman langsung, proyek dunia nyata, dan proyek portofolio yang dapat Anda pamerkan kepada pengusaha dengan percaya diri.

Jelajahi 3 pilihan karier digital di bawah ini.