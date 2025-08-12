Rancang, bangun, ciptakan: Masuki karier yang menyingkap antusiasme Anda

13 Agustus 2025
Baik Anda seorang pendongeng visual, ahli strategi berbasis data, atau seseorang yang berkembang dalam membangun pengalaman interaktif, ada tempat bagi Anda di lingkungan digital. Rangkaian Sertifikat Profesional IBM memberi Anda beberapa titik masuk ke ruang dinamis ini:
Dengan setiap program, Anda dapat membangun keterampilan kreatif dan teknis yang dicari secara aktif oleh pemberi kerja—dan menjadi individu siap kerja untuk berbagai peran dengan permintaan tinggi yang membentuk masa depan. Apapun titik masuk yang Anda pilih, setiap program melampaui teori, memberi Anda pengalaman langsung, proyek dunia nyata, dan proyek portofolio yang dapat Anda pamerkan kepada pengusaha dengan percaya diri.
Jelajahi 3 pilihan karier digital di bawah ini.
Ciptakan pengalaman digital intuitif yang mengutamakan pengguna.
Permintaan untuk desainer UI/UX berkembang pesat seiring dengan prioritas bisnis pada pengalaman digital yang berpusat pada pengguna (Insight Pertumbuhan Global). Sertifikat Profesional IBM ini memberikan keterampilan siap kerja dan pengalaman langsung yang dicari secara aktif oleh pemberi kerja, mempersiapkan Anda untuk membuat desain yang berpusat pada pengguna yang melibatkan dan mengubah audiens.
Sertifikat Profesional ini sangat ideal untuk:
Sorotan program:
Jelajahi Sertifikat Profesional Desainer UI/UX IBM. Selama waktu terbatas, bulan pertama pelatihan ini gratis.
Dorong kampanye pemasaran yang berdampak untuk era digital kita.
Pemasaran digital adalah bidang yang berkembang pesat dengan permintaan yang tinggi akan tenaga profesional terampil yang dapat membuat kampanye berbasis data, yang meningkatkan keterlibatan dan mendorong pertumbuhan bisnis. Sertifikat Profesional IBM ini membekali Anda dengan keterampilan praktis dan pengalaman langsung yang dicari pengusaha untuk mengoptimalkan strategi digital.
Program ini sangat ideal untuk:
Sorotan program:
Jelajahi Sertifikat Profesional Pemasaran Digital dan Pemasaran Pertumbuhan IBM. Selama waktu terbatas, bulan pertama pembelajaran gratis.
Bangun antarmuka pengguna yang menarik untuk situs web dan aplikasi.
Pengembang front-end merupakan aspek terpenting pembuatan situs web yang interaktif dan responsif. Dengan Sertifikat Profesional IBM ini, Anda akan mengembangkan keterampilan pengodean dan desain yang diperlukan untuk menciptakan pengalaman web dinamis yang fungsional dan ramah pengguna, menggunakan alat dan kerangka kerja standar industri.
Program ini sangat ideal untuk:
Sorotan program:
Baik Anda seorang kreatif yang ingin memasuki teknologi atau teknisi yang menjelajahi lebih lanjut jalur karier yang lebih kreatif, Sertifikat Profesional dari IBM dapat menawarkan jembatan ke dunia digital hybrid—dengan kredensial, pengalaman, dan peluang nyata.
Saat menyelesaikannya, Anda tidak hanya memiliki pengetahuan—namun juga dilengkapi dengan:
Pengusaha secara aktif merekrut untuk peran ini. Sertifikat IBM adalah jalur cepat Anda untuk tampil sebagai pekerja yang siap kerja—tidak diperlukan pengalaman sebelumnya, hanya dorongan untuk membangun, merancang, dan menciptakan masa depan yang lebih baik.
Daftar hari ini untuk meluncurkan karier teknologi kreatif baru Anda.
Sertifikat Profesional Desainer UI/UX IBM (selama waktu terbatas, bulan pertama pembelajaran gratis)
Sertifikat Profesional Pemasaran Digital dan Pemasaran Pertumbuhan IBM (selama waktu terbatas, bulan pertama pembelajaran gratis)