Gen AI siap produksi: Pelajaran yang dipetik Frontkom saat membangun platform yang dapat diskalakan bersama IBM® untuk transportasi publik Norwegia

Frontkom membangun platform gen AI modular berbasis teknologi IBM® dan alat bantu sumber terbuka yang berhasil mengurangi pertanyaan pelanggan hingga 55%, sekaligus memastikan jawaban tetap akurat, terkelola, dan tepercaya.

diterbitkan 19 Desember 2025
Pemandangan udara dari empat kereta di rel

Dengan euforia awal seputar AI generatif yang menetap dalam pencarian ROI yang lebih realistis, banyak bisnis menghadapi tantangan untuk bergerak melampaui prototipe. Mayoritas—95%, menurut studi MITbaru-baru ini—berjuang untuk pindah dari percontohan ke produksi dengan gen AI.

Untuk membantu kliennya mengatasi tren adopsi tinggi dengan sedikit atau tanpa transformasi bisnis yang berarti, Frontkom, sebuah perusahaan inovasi digital yang berbasis di Norwegia, membangun platform AI modular yang dapat diskalakan yang menyediakan asisten percakapan, antarmuka pencarian, dan aplikasi pengambilan untuk berbagai pelanggan—masing-masing dengan persyaratan data, skala, dan tata kelola yang berbeda. 

Salah satu klien tersebut adalah Reis Nordland, penyedia transportasi umum regional untuk Nordland County di Norwegia. Perusahaan ini mengoperasikan layanan bus dan feri di wilayah utara yang luas, mengelola jadwal, tiket, dan informasi rute untuk para pelancong.

Frontkom mengembangkan dan mengirimkan asisten perjalanan gen AI yang memungkinkan pengendara mengajukan pertanyaan dalam bahasa alami, seperti “Kapan feri berikutnya dari Bodø?” atau “Apakah rute 300 mengalami keterlambatan?” dan menerima jawaban akurat dan terkini dari asisten percakapan dalam berbagai bahasa. Hanya beberapa minggu setelah diluncurkan, aplikasi tersebut telah memangkas jumlah pertanyaan yang masuk ke tim layanan pelanggan Reis Nordland lebih dari setengahnya.  

Tantangannya: Sistem bantuan penumpang yang cerdas

Reis Nordland dibebani dengan permintaan layanan pelanggan yang berulang dan persyaratan untuk menyediakan data perjalanan sepanjang waktu. Asisten AI percakapan Frontkom terhubung ke umpan transit real-time dan data internal terstruktur, seperti jadwal, pembaruan lalu lintas, FAQ, dan kebijakan layanan. Tujuannya adalah memberikan respons yang faktual dan berbasis konteks, sekaligus memastikan operator tetap memiliki kendali penuh atas jawaban yang dihasilkan model.

Penerapan ini meningkatkan pengalaman pelancong untuk penyedia layanan transit, tetapi juga menunjukkan arsitektur template yang digunakan kembali Frontkom di seluruh domain lain, termasuk pendidikan, keberlanjutan, dan layanan kota.

Arsitektur teknis: Berbasis komponen, transparan, dan dapat diskalakan

Untuk mendukung iterasi cepat sambil mempertahankan kontrol dan pengamatan, Frontkom membangun arsitektur berbasis komponen yang berpusat pada teknologi IBM® dan perkakas sumber terbuka.

Di bagian depan, widget obrolan ringan yang dapat disematkan—dibangun dengan JavaScript dan React—terintegrasi langsung ke situs web Reis Nordland dan aplikasi mobile. Widget ini dipadukan dengan antarmuka dasbor yang aman berbasis Supabase, sehingga operator Reis Nordland dapat mengelola agen AI, kumpulan data, dan basis pengetahuan mereka dari satu konsol yang mudah digunakan.

Lapisan orkestrasi didukung oleh Langflow, lingkungan visual low-code IBM® untuk membangun aplikasi agen AI. Langflow mengelola logika, desain prompt, dan pembentukan respons di balik setiap agen AI. Hal ini memungkinkan Frontkom untuk memperbarui komponen, termasuk LLM, konektor data atau alur kerja, secara independen tanpa memengaruhi stabilitas produksi.

Setelah beberapa riset, tim Frontkom menetapkan model Gemini 2.5 Flash untuk contoh penggunaan Reis Nordland. Jika model (atau alat) baru atau berbeda menjadi lebih tepat dalam enam bulan ke depan, memperbarui akan menjadi tugas yang sederhana, berkat modularitas seret dan lepas Langflow.

Langflow berjalan di Frontkom PaaS, infrastruktur berbasis Kubernetes yang dihosting di AWS. Solusi ini menggunakan Horizontal pemalut Autoscaling (HPA) dan pemalut Disruption Budgets (PDB) untuk menjaga keandalan di bawah beban lalu lintas variabel. CDN Fastly berada di depan sistem untuk memastikan pengiriman global yang cepat untuk pengguna akhir dan antarmuka administratif.

Semua data percakapan, telemetri agen, dan metadata konfigurasi tetap ada di IBM® Cloud Databases for PostgreSQL. Pilihan ini menyediakan skalabilitas dan tata kelola, dengan kontrol versi yang melacak setiap aliran dan kumpulan data yang digunakan dalam produksi

Ikhtisar Arsitektur Sistem widget obrolan dan dasbor Reis Nordland Ikhtisar Arsitektur Sistem: Bagaimana platform Frontkom menghubungkan widget dan dasbor obrolan Reis Nordland (Vercel + Supabase) ke Langflow yang berjalan di Frontkom PaaS, didukung oleh IBM® Cloud Databases for PostgreSQL

Alur agen dan perkakas

Dalam Langflow, setiap agen mengikuti aliran yang ditentukan:

  1. Menerima input dan ambil instruksi saat ini dari basis data.
  2. Pilih model melalui middleware seperti OpenRouter atau Vercel AI Gateway.
  3. Memanggil alat untuk mengambil data real-time atau terstruktur.
  4. Bentuk dan kembalikan respons ke UI obrolan.
Alur kerja Alur Konteks Agen Aliran Konteks Agen: Bagaimana prompt, metadata, dan instruksi sistem digabungkan ke dalam konteks untuk LLM (Gemini), yang memanggil API langsung seperti EnTuR, Reis Nordland Disruption, dan Google Places untuk menghasilkan respons yang berdasar

Alat utama meliputi:

  • PlanTrip (EnTuR): Menggabungkan data rute, keberangkatan, dan gangguan; mengeluarkan muatan TripCard yang menghilangkan halusinasi pemformatan.
  • FindPlace/SearchPlace (EnTur + Google Places): Menyelesaikan pemberhentian yang diketahui dan menemukan tempat menarik baru, memberikan konteks lokal untuk pertanyaan pelancong.

Arsitektur ini memastikan bahwa respons model bersifat faktual dan konsisten secara visual, karena payload UI dihasilkan oleh alat deterministik, bukan dari output LLM yang bersifat bebas.

Alur Lapisan Integrasi Alat Lapisan Integrasi Alat: Agen berinteraksi dengan API seperti EnTuR, Reis Nordland Disruption, dan Google Places melalui alat khusus (plan_trip, find_place, get_line_status, dll.), menyediakan data faktual dan terstruktur untuk setiap kueri

Pertimbangan teknik

Prioritas desain Frontkom dibentuk oleh pelajaran yang diperoleh dengan susah payah dari proyek gen AI:

  • Minimalkan konteks: Jendela input yang lebih kecil menghasilkan respons yang lebih tajam dan lebih andal.
  • Jaga agar modul dapat ditukar: Setiap LLM atau komponen dapat berkembang tanpa memfaktorkan ulang seluruh sistem.
  • Catat semuanya: Setiap token, panggilan alat, dan peristiwa metadata dicatat untuk debugging dan audit.
  • Versi semuanya: Pengetahuan, prompt, dan alur dilacak di repositori bergaya Git.
  • Pertahankan pengawasan manusia: Operator tetap mengendalikan data dan validasi.

Inovasi dan implementasi

Tim teknik mulai membuat prototipe asisten Reis Nordland di Langflow, memetakan secara visual dan menguji siklus hidup penuh—dari input hingga generasi respons—sebelum pindah ke produksi di Frontkom PaaS. Setelah divalidasi, alur bantu diterapkan dengan konfigurasi yang dikendalikan versi yang didukung oleh IBM® Cloud Databases for PostgreSQL.

Para insinyur IBM® berkolaborasi erat dalam penerapan Langflow, pengoptimalan skema database, dan penyetelan skalabilitas, memastikan sistem dapat menangani beban kerja sektor publik langsung dengan latensi dan keandalan yang konsisten.

Pelajaran yang didapat

Proses membangun asisten AI Reis Nordland menyoroti sejumlah desain dan prinsip operasi yang praktis dan berulang yang membuat sistem lebih akurat, mudah beradaptasi, dan tepercaya dalam produksi:

    • Struktur mendorong akurasi: Skema data yang tepat dan aliran modular mencegah perilaku yang tidak dapat diprediksi.
    • Iterasi secara terus menerus: Loop masukan dunia nyata sangat penting untuk menyempurnakan prompt dan output.
    • Transparansi membangun kepercayaan: Observabilitas komprehensif menyederhanakan debugging dan kepatuhan.
    • Arsitektur penting: Isolasi komponen membuatnya mungkin untuk memperbarui lapisan LLM tanpa waktu henti.

    Dampak: AI yang andal untuk sektor publik

    Asisten Reis Nordland sekarang menangani ribuan interaksi harian, memberikan tanggapan cepat dan multibahasa kepada pelancong. Memperbarui aplikasi adalah proses yang jauh lebih sederhana; Tim dapat meluncurkan fitur atau kumpulan data baru dalam beberapa jam daripada berminggu-minggu. 

    Tiket dukungan telah turun secara signifikan: dalam minggu pertama saja, sistem baru menyelesaikan lebih dari 1.300 tiket dukungan, mendorong Reis Norland untuk menggambarkan asisten AI-nya sebagai “karyawan yang sangat berharga.”  Dan hasilnya terus menjadi lebih baik. 

    Empat minggu setelah peluncuran, jumlah pertanyaan ke pusat pelanggan menurun 37% dibandingkan tahun lalu. Setelah enam minggu, statistik itu meningkat menjadi 55%. Pada saat yang sama, waktu respons pusat layanan pelanggan berkurang hampir setengahnya (menjadi sekitar satu hari), meskipun sumber daya untuk penanganan manual semakin terbatas. Hal ini terjadi karena jumlah pertanyaan yang masuk berkurang, sebab chatbot kini menanggung sebagian besar beban dalam menjawab pertanyaan.

    Lebih penting lagi, arsitektur yang sama sedang digunakan kembali untuk klien Frontkom lainnya—menunjukkan bahwa gen AI tingkat produksi dapat diulang ketika fondasinya modular, dapat diamati, dan diatur.

    Tobias Kulvik

    AI Architect

    Frontkom

    Chad Jennings

    Global Head of Customer Voice and Product Experience

    IBM