Gen AI siap produksi: Pelajaran yang dipetik Frontkom saat membangun platform yang dapat diskalakan bersama IBM® untuk transportasi publik Norwegia

Dengan euforia awal seputar AI generatif yang menetap dalam pencarian ROI yang lebih realistis, banyak bisnis menghadapi tantangan untuk bergerak melampaui prototipe. Mayoritas—95%, menurut studi MITbaru-baru ini—berjuang untuk pindah dari percontohan ke produksi dengan gen AI.

Untuk membantu kliennya mengatasi tren adopsi tinggi dengan sedikit atau tanpa transformasi bisnis yang berarti, Frontkom, sebuah perusahaan inovasi digital yang berbasis di Norwegia, membangun platform AI modular yang dapat diskalakan yang menyediakan asisten percakapan, antarmuka pencarian, dan aplikasi pengambilan untuk berbagai pelanggan—masing-masing dengan persyaratan data, skala, dan tata kelola yang berbeda.

Salah satu klien tersebut adalah Reis Nordland, penyedia transportasi umum regional untuk Nordland County di Norwegia. Perusahaan ini mengoperasikan layanan bus dan feri di wilayah utara yang luas, mengelola jadwal, tiket, dan informasi rute untuk para pelancong.

Frontkom mengembangkan dan mengirimkan asisten perjalanan gen AI yang memungkinkan pengendara mengajukan pertanyaan dalam bahasa alami, seperti “Kapan feri berikutnya dari Bodø?” atau “Apakah rute 300 mengalami keterlambatan?” dan menerima jawaban akurat dan terkini dari asisten percakapan dalam berbagai bahasa. Hanya beberapa minggu setelah diluncurkan, aplikasi tersebut telah memangkas jumlah pertanyaan yang masuk ke tim layanan pelanggan Reis Nordland lebih dari setengahnya.