Gen AI siap produksi: Pelajaran yang dipetik Frontkom saat membangun platform yang dapat diskalakan bersama IBM® untuk transportasi publik Norwegia

Untuk mendukung iterasi cepat sambil mempertahankan kontrol dan pengamatan, Frontkom membangun arsitektur berbasis komponen yang berpusat pada teknologi IBM® dan perkakas sumber terbuka.
Di bagian depan, widget obrolan ringan yang dapat disematkan—dibangun dengan JavaScript dan React—terintegrasi langsung ke situs web Reis Nordland dan aplikasi mobile. Widget ini dipadukan dengan antarmuka dasbor yang aman berbasis Supabase, sehingga operator Reis Nordland dapat mengelola agen AI, kumpulan data, dan basis pengetahuan mereka dari satu konsol yang mudah digunakan.
Lapisan orkestrasi didukung oleh Langflow, lingkungan visual low-code IBM® untuk membangun aplikasi agen AI. Langflow mengelola logika, desain prompt, dan pembentukan respons di balik setiap agen AI. Hal ini memungkinkan Frontkom untuk memperbarui komponen, termasuk LLM, konektor data atau alur kerja, secara independen tanpa memengaruhi stabilitas produksi.
Setelah beberapa riset, tim Frontkom menetapkan model Gemini 2.5 Flash untuk contoh penggunaan Reis Nordland. Jika model (atau alat) baru atau berbeda menjadi lebih tepat dalam enam bulan ke depan, memperbarui akan menjadi tugas yang sederhana, berkat modularitas seret dan lepas Langflow.
Langflow berjalan di Frontkom PaaS, infrastruktur berbasis Kubernetes yang dihosting di AWS. Solusi ini menggunakan Horizontal pemalut Autoscaling (HPA) dan pemalut Disruption Budgets (PDB) untuk menjaga keandalan di bawah beban lalu lintas variabel. CDN Fastly berada di depan sistem untuk memastikan pengiriman global yang cepat untuk pengguna akhir dan antarmuka administratif.
Semua data percakapan, telemetri agen, dan metadata konfigurasi tetap ada di IBM® Cloud Databases for PostgreSQL. Pilihan ini menyediakan skalabilitas dan tata kelola, dengan kontrol versi yang melacak setiap aliran dan kumpulan data yang digunakan dalam produksi