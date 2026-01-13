Mengubah data tepercaya menjadi mesin produktivitas

Hal yang membuat keterlibatan ini sukses bukan hanya infrastruktur teknologi, namun model kemitraan di baliknya. Tech Mahindra dan IBM beroperasi sebagai satu tim terintegrasi, menggabungkan domain dan keahlian penyampaian layanan Tech Mahindra dengan keandalan produk dan arsitektur IBM.
Bagi organisasi media, perjalanan ini terus berjalan—mulai dari menstabilkan operasi data saat ini hingga membangun platform data yang diatur dan didukung AI masa depan. Tetapi arahnya jelas: data yang tepercaya, dapat diamati, dan terintegrasi dengan baik menjadi mesin pendorong produktivitas tenaga kerja dan pertumbuhan bisnis.
Jika organisasi Anda ingin mengetahui cara mendapatkan nilai lebih dari data yang dimiliki — dengan aman, andal, dan cepat — kisah kolaborasi ini menawarkan cetak biru yang kuat. Mulailah dengan kepercayaan, desain untuk pengamatan, dan pilih mitra yang berkomitmen untuk berinovasi bersama demi mendapatkan hasil, bukan hanya penerapan.
Bangun dan kelola pipeline cerdas