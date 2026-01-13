Kecerdasan Buatan Otomatisasi IT

Mengubah data tepercaya menjadi mesin produktivitas

Tech Mahindra bekerja sama dengan tim Data & AI IBM untuk merancang dan menerapkan kerangka kerja observabilitas data yang didukung AI untuk meningkatkan keandalan pipeline data. Mereka melakukannya dengan menggunakan IBM Databand® dan kemampuan observabilitas data, sekarang tersedia di IBM watsonx.data® IBM watsonx.data.

diterbitkan 13 Januari 2026
By Amit Jha

Di berbagai industri, para pemimpin menyadari bahwa hal yang terpenting bukanlah berapa banyak data yang Anda miliki, tetapi seberapa besar Anda dapat mempercayai data itu. Di era AI, keunggulan kompetitif nyata terletak pada saluran data yang andal, transparan, dan diatur dengan baik sehingga dapat mengimbangi bisnis. Namun banyak organisasi dihadapkan pada pipeline yang rapuh, dasbor yang tertunda, dan pemecahan masalah secara manual yang menghabiskan waktu yang seharusnya dapat digunakan untuk rekayasa dan analitik yang berharga.

Itulah kenyataan bagi sebuah organisasi media terkemuka di APAC sampai Tech Mahindra—yang bekerja sama erat dengan IBM—membantu mereka menata ulang operasi data mereka dengan menggunakan IBM Databand.

Ketika alur data menjadi hambatan

Organisasi media global ini bergantung pada data untuk memahami audiens, mengoptimalkan konten, dan mengelola pendapatan, tetapi menghadapi tantangan dalam operasi data dan analitik. Pengguna bisnis menunggu laporan tanpa henti, tim operasional menghabiskan malam dan akhir pekan melakukan debugging, dan keputusan strategis dibuat berdasarkan informasi yang tidak lengkap atau tertunda. Setiap kegagalan berpotensi menimbulkan efek domino.

Organisasi tersebut menyadari bahwa mereka harus mengatasi tantangan ini dengan mengambil langkah-langkah penting untuk:

  • Mencegah kegagalan pipeline data
  • Meminimalkan risiko dasbor yang tertunda atau kedaluwarsa
  • Meningkatkan keandalan data di seluruh unit bisnis
  • Mengurangi upaya manual untuk melacak masalah dan mengidentifikasi akar masalah

Organisasi tidak hanya membutuhkan lebih banyak alat, namun juga membutuhkan pendekatan cerdas dan proaktif untuk mengelola keandalan data dalam skala besar.

Dari reaktif menjadi proaktif, dengan observabilitas data

Tech Mahindra bekerja sama dengan tim IBM Data & AI untuk merancang dan menerapkan kerangka kerja observabilitas data yang didukung AI. Kerangka kerja ini berpusat pada kemampuan observabilitas data IBM Databand yang proaktif, kini tersedia dalam IBM watsonx.data integration.

Solusi yang diberikan:

  • Pemantauan arus data secara berkelanjutan di seluruh lingkungan hybrid
  • Deteksi anomali secara real-time untuk mengidentifikasi masalah saat muncul
  • Analisis dampak otomatis untuk memahami pekerjaan dengan cepat dan dasbor hilir mana yang terpengaruh
  • Visibilitas terpadu ke dalam pipeline, DAG, tugas, dan log kesalahan

Teknologi observabilitas data IBM memberikan tampilan terpadu dari semua komposer, DAG, dan tugas, serta log kesalahan dan grafik dependensi yang tepat. Pendekatan ini memungkinkan tim operasional untuk bukan sekadar menebak-nebak, tapi melakukan tindakan yang terarah. Alih-alih menyaring log di seluruh alat dan lingkungan, mereka dapat dengan cepat melihat penyebab masalah dan apa saja dampaknya. 

Hasilnya adalah perubahan pola pikir: dari reaksi terhadap kegagalan menjadi antisipasi dan pencegahan sebelum berdampak pada bisnis.

Memperluas visi: Modernisasi data untuk masa depan

Berdasarkan kesuksesan ini, kemitraan ini sekarang berkembang menjadi modernisasi ekosistem integrasi data klien dengan IBM watsonx.data integration dan tata kelola tingkat lanjut. Evolusi ini menyatukan data terstruktur dan tidak terstruktur di bawah kerangka kerja lakehouse generasi berikutnya, serta memungkinkan pengamatan dan pelacakan garis keturunan di seluruh platform cloud-native seperti Google BigQuery.

Dengan mengintegrasikan analisis garis keturunan otomatis dan kemampuan tata kelola IBM, kerangka kerja ini akan membantu memastikan kepatuhan dan ketertelusuran. Kerangka kerja ini juga akan membangun fondasi untuk sistem data yang siap AI. Evolusi ini menegaskan komitmen bersama untuk membantu perusahaan memanfaatkan AI dan otomatisasi untuk mendorong produktivitas, menyederhanakan kompleksitas, dan meningkatkan skala inovasi secara bertanggung jawab.

Dampak yang terukur untuk organisasi media

Transformasi telah memberikan manfaat nyata dan terukur bagi klien media Tech Mahindra:

  • Waktu deteksi insiden menurun dari hitungan hari menjadi menit: Deteksi anomali secara real-time dan peringatan otomatis mengungkap masalah saat terjadi, bukan setelah pengguna mengeluh.
  • Siklus penyelesaian masalah dipersingkat secara signifikan: Dengan IBM Databand yang menyediakan tampilan terpadu dan menyeluruh dari alur kerja dan tugas, tim operasional menghemat hingga 20% waktu penyelesaian masalah, sehingga kapasitas dapat dialokasikan untuk pekerjaan yang lebih bernilai tinggi.
  • Peningkatan efisiensi pemantauan: Peringatan yang dapat dikonfigurasi dan metrik yang lengkap menurunkan waktu yang diperlukan oleh tim untuk melakukan pemantauan manual hingga 30%. Mereka menginvestasikan waktu yang dihemat ini untuk fokus pada pipeline baru, pemeriksaan kualitas data, dan inovasi.
  • Perjanjian tingkat layanan bisnis (SLA) mendekati 100%: Dengan pemeriksaan kualitas data yang kuat, mekanisme peringatan, dan pemantauan terpadu, klien sekarang dapat memenuhi SLA bisnis dengan konsistensi dan kepercayaan yang jauh lebih besar.
  • Dasbor diperbarui hampir secara real time: Para pemangku kepentingan bisnis mendapatkan akses ke insight yang lebih segar, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat di seluruh konten, pemasaran, dan operasional.

Selain metrik, mungkin hasil yang paling penting adalah berubahnya budaya organisasi, dengan berkurangnya waktu yang dihabiskan untuk mengatasi masalah, mereka dapat lebih fokus berinovasi. Insinyur dan analis data sekarang diberdayakan untuk fokus pada strategi, bukan hanya stabilitas.

Cetak biru untuk memaksimalkan nilai dari data Anda

Hal yang membuat keterlibatan ini sukses bukan hanya infrastruktur teknologi, namun model kemitraan di baliknya. Tech Mahindra dan IBM beroperasi sebagai satu tim terintegrasi, menggabungkan domain dan keahlian penyampaian layanan Tech Mahindra dengan keandalan produk dan arsitektur IBM.

Bagi organisasi media, perjalanan ini terus berjalan—mulai dari menstabilkan operasi data saat ini hingga membangun platform data yang diatur dan didukung AI masa depan. Tetapi arahnya jelas: data yang tepercaya, dapat diamati, dan terintegrasi dengan baik menjadi mesin pendorong produktivitas tenaga kerja dan pertumbuhan bisnis.

Jika organisasi Anda ingin mengetahui cara mendapatkan nilai lebih dari data yang dimiliki — dengan aman, andal, dan cepat — kisah kolaborasi ini menawarkan cetak biru yang kuat. Mulailah dengan kepercayaan, desain untuk pengamatan, dan pilih mitra yang berkomitmen untuk berinovasi bersama demi mendapatkan hasil, bukan hanya penerapan.

