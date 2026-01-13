Mengubah data tepercaya menjadi mesin produktivitas

Di berbagai industri, para pemimpin menyadari bahwa hal yang terpenting bukanlah berapa banyak data yang Anda miliki, tetapi seberapa besar Anda dapat mempercayai data itu. Di era AI, keunggulan kompetitif nyata terletak pada saluran data yang andal, transparan, dan diatur dengan baik sehingga dapat mengimbangi bisnis. Namun banyak organisasi dihadapkan pada pipeline yang rapuh, dasbor yang tertunda, dan pemecahan masalah secara manual yang menghabiskan waktu yang seharusnya dapat digunakan untuk rekayasa dan analitik yang berharga.

Itulah kenyataan bagi sebuah organisasi media terkemuka di APAC sampai Tech Mahindra—yang bekerja sama erat dengan IBM—membantu mereka menata ulang operasi data mereka dengan menggunakan IBM Databand.