Contoh dunia nyata menunjukkan bagaimana organisasi sudah menggunakan watsonx.data dan watsonx Orchestrate bersama-sama untuk mengubah data kompleks menjadi hasil yang tepercaya dan dapat dijelaskan.
Di IBM, platform internal AskIBM menunjukkan kekuatan teknologi ini dalam tindakan. Asisten berbasis AI mengelola lebih dari 300.000 interaksi bulanan, menghemat waktu karyawan hingga lebih dari 16.000 jam, dan mencapai 73% adopsi karyawan di seluruh tenaga kerja.
Dibangun dengan watsonx.ai, didukung oleh watsonx Orchestrate, dan diatur melalui watsonx.data, AskIBM menghubungkan pengguna, data, dan alat bantu di seluruh perusahaan untuk mengotomatiskan tugas dan memberikan hasil yang tepercaya dan dapat dijelaskan.
Mesin Insight Ultimate Fighting Championship (UFC) memberikan contoh kuat lain dari dampak ini. Dengan menggabungkan watsonx Orchestrate dan watsonx.data, organisasi ini memiliki 3 kali lipat jumlah insight yang dihasilkan per acara, mencapai perkiraan pengurangan 40% dalam waktu pembuatan insight. Platform terpadu berbasis AI ini mengintegrasikan data terstruktur dan tidak terstruktur untuk memberikan insight real-time yang dapat dijelaskan, yang mempercepat pengiriman dan memperdalam keterlibatan penggemar di seluruh saluran.