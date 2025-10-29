Kecerdasan Buatan Otomatisasi IT

Membangun agen AI tepercaya dengan watsonx: Mengubah data yang terbagi-bagi menjadi keputusan yang meyakinkan

Dengan pendekatan IBM, watsonx.data dan watsonx Orchestrate bekerja sama untuk memberikan jawaban yang akurat dan dapat dijelaskan melalui alur kerja yang diatur dan berbasis AI.

diterbitkan 10/29/2025
Hampir setengah dari pengguna AI perusahaan mengakui bahwa mereka mendasarkan keputusan bisnis utama pada output AI yang tidak akurat atau berhalusinasi, yang menyebabkan kerugian sekitar USD 67,4 miliar. Akar masalah sering kali terletak pada fondasi data yang tidak dapat diandalkan atau tidak lengkap, dan lebih dari 60% proyek AI tanpa praktik data yang siap AI diperkirakan akan gagal hingga tahun 2026.

Perusahaan modern diharapkan bergerak lebih cepat, memberikan produktivitas yang lebih besar, dan membuat keputusan dengan percaya diri. Kenyataannya berbeda: karyawan menghabiskan waktu berjam-jam untuk pekerjaan manual yang berulang, informasi penting terbagi-bagi di seluruh sistem, dan proyek AI sering berjalan dalam silo, tidak menggunakan data sepenuhnya di seluruh aset data perusahaan.

Tantangannya bukanlah kurangnya alat, namun tidak adanya sistem yang kohesif. Perusahaan membutuhkan fondasi data siap AI yang menghubungkan data, menegakkan tata kelola, dan memberdayakan AI yang tepercaya.

Memecahkan fragmentasi data untuk hasil yang tepercaya

Pertimbangkan sebuah skenario di mana seorang eksekutif di sebuah perusahaan global perlu memahami pertumbuhan akhir tahun dalam kontrak yang ditandatangani berdasarkan wilayah dan mengidentifikasi kontrak mana yang memiliki risiko kepatuhan.

Kedengarannya sederhana, namun di balik skenario tersebut terdapat tantangan data yang kompleks: banyak informasi yang berada dalam format yang tidak terstruktur seperti PDF, tersebar di seluruh sistem yang tidak terhubung secara alami.

Dengan pendekatan IBM, watsonx.data dan watsonx Orchestrate bekerja sama untuk memberikan jawaban yang akurat dan dapat dijelaskan melalui alur kerja 4 langkah berbasis AI yang diatur:

  1. watsonx.data memperkaya dokumen yang tidak terstruktur (seperti kontrak) menjadi data terstruktur dan diatur.
  2. watsonx Orchestrate menerjemahkan permintaan bahasa alami ke dalam SQL dan menjalankannya sebagai lapisan agen yang menjembatani penalaran dan data yang diatur.
  3. Kueri berjalan terhadap data yang tepercaya dan berkualitas tinggi yang disimpan di watsonx.data.
  4. Hasil dapat diaudit, dijelaskan, dan diverifikasi, dengan tautan kembali ke dokumen sumber dan pemeriksaan terhadap aturan kepatuhan.

Hasilnya adalah angka siap keputusan yang dapat disajikan oleh para pemimpin dengan percaya diri kepada auditor, pembuat regulasi, dan dewan.

Hasil yang terbukti dengan watsonx.data dan watsonx Orchestrate

Dengan menggabungkan watsonx.data dan watsonx Orchestrate, perusahaan dapat menciptakan fondasi untuk agen AI tepercaya dan dapat dijelaskan:

  • Tingkatkan produktivitas dengan upaya manual hingga 80% lebih sedikit pada alur kerja dengan banyak langkah menggunakan watsonx Orchestrate dan otomatisasi cerdas.
  • Tingkatkan akurasi dengan hasil AI 40% lebih andal daripada metode pengambilan konvensional melalui fondasi data watsonx.data yang diatur dan berkualitas tinggi.
  • Percepat inovasi dengan akses data yang terpadu dan diatur di seluruh lingkungan hybrid dan multicloud yang didukung oleh watsonx.data.

Bukti dalam tindakan

Contoh dunia nyata menunjukkan bagaimana organisasi sudah menggunakan watsonx.data dan watsonx Orchestrate bersama-sama untuk mengubah data kompleks menjadi hasil yang tepercaya dan dapat dijelaskan.

Di IBM, platform internal AskIBM menunjukkan kekuatan teknologi ini dalam tindakan. Asisten berbasis AI mengelola lebih dari 300.000 interaksi bulanan, menghemat waktu karyawan hingga lebih dari 16.000 jam, dan mencapai 73% adopsi karyawan di seluruh tenaga kerja.

Dibangun dengan watsonx.ai, didukung oleh watsonx Orchestrate, dan diatur melalui watsonx.data, AskIBM menghubungkan pengguna, data, dan alat bantu di seluruh perusahaan untuk mengotomatiskan tugas dan memberikan hasil yang tepercaya dan dapat dijelaskan.

Mesin Insight Ultimate Fighting Championship (UFC) memberikan contoh kuat lain dari dampak ini. Dengan menggabungkan watsonx Orchestrate dan watsonx.data, organisasi ini memiliki 3 kali lipat jumlah insight yang dihasilkan per acara, mencapai perkiraan pengurangan 40% dalam waktu pembuatan insight. Platform terpadu berbasis AI ini mengintegrasikan data terstruktur dan tidak terstruktur untuk memberikan insight real-time yang dapat dijelaskan, yang mempercepat pengiriman dan memperdalam keterlibatan penggemar di seluruh saluran.

Mendorong produktivitas dan kepercayaan

IBM membantu menggerakkan organisasi melampaui data yang terputus dan proses terpisah untuk membangun sistem agen cerdas yang mendorong produktivitas dan kepercayaan. Dengan menyatukan watsonx.data dan watsonx Orchestrate, perusahaan dapat menciptakan fondasi terkendali untuk AI yang menghubungkan data, mengotomatiskan keputusan, dan memberikan hasil yang akurat, dapat dijelaskan, dan siap untuk dunia nyata.

