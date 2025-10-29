Hampir setengah dari pengguna AI perusahaan mengakui bahwa mereka mendasarkan keputusan bisnis utama pada output AI yang tidak akurat atau berhalusinasi, yang menyebabkan kerugian sekitar USD 67,4 miliar. Akar masalah sering kali terletak pada fondasi data yang tidak dapat diandalkan atau tidak lengkap, dan lebih dari 60% proyek AI tanpa praktik data yang siap AI diperkirakan akan gagal hingga tahun 2026.

Perusahaan modern diharapkan bergerak lebih cepat, memberikan produktivitas yang lebih besar, dan membuat keputusan dengan percaya diri. Kenyataannya berbeda: karyawan menghabiskan waktu berjam-jam untuk pekerjaan manual yang berulang, informasi penting terbagi-bagi di seluruh sistem, dan proyek AI sering berjalan dalam silo, tidak menggunakan data sepenuhnya di seluruh aset data perusahaan.

Tantangannya bukanlah kurangnya alat, namun tidak adanya sistem yang kohesif. Perusahaan membutuhkan fondasi data siap AI yang menghubungkan data, menegakkan tata kelola, dan memberdayakan AI yang tepercaya.