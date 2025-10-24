Kepercayaan sesuai tujuan: Menanamkan Tata Kelola ke dalam AI di Banco do Brasil

Bagi Banco do Brasil, salah satu lembaga keuangan terbesar dan paling dihormati di Amerika Latin, penskalaan AI berarti lebih dari sekadar menerapkan model. Itu berarti membuktikan bahwa setiap keputusan yang dibuat oleh semua model tersebut adil, dapat dijelaskan, dan patuh.
Dengan lebih dari 80 juta pelanggan dan ratusan contoh penggunaan AI dalam produksi, taruhannya tinggi. Bank perlu memastikan bahwa sistem AI mereka selaras dengan standar etika, kerangka kerja peraturan, dan ekspektasi publik.
Di seluruh industri, adopsi AI semakin cepat — tetapi begitu juga risikonya. Khususnya terhadap lembaga keuangan yang beroperasi di lingkungan berisiko tinggi, di mana biaya kegagalan diukur dalam bentuk hilangnya kepercayaan, denda sesuai peraturan, dan kerusakan reputasi.
Menurut penelitian IBM:
Kompleksitas yang melekat dalam pengelolaan sistem AI memperkuat kekhawatiran ini. Organisasi saat ini beroperasi dalam lingkungan dengan pemangku kepentingan yang beragam yang mencakup pejabat kepatuhan, manajer risiko, pemimpin TI, dan ilmuwan data. Tidak adanya dokumentasi standar—dikombinasikan dengan sifat manual dari proses pengawasan—menimbulkan kesulitan dalam menskalakan inisiatif AI secara efisien.
Pada saat yang sama, kerangka kerja peraturan seperti UU AI Uni Eropa, ISO 42001, dan NIST AI RMF berkembang sangat cepat yang membutuhkan adaptasi konstan. Selain itu, perilaku model AI yang tidak transparan menekankan perlunya proses dan teknologi yang dirampingkan yang mempromosikan kemampuannya untuk menjelaskan dan dapat diaudit—membantu mengatasi masalah di tingkat dewan dan menghindari atau mengurangi denda akibat ketidakpatuhan yang mahal.
Konteks ini memperjelas bahwa tata kelola adalah kebutuhan strategis.
Untuk mengatasi tantangan ini, Banco do Brasil berkolaborasi dengan EY dan IBM untuk bersama-sama mengembangkan strategi AI yang mengutamakan tata kelola dan dirancang untuk meningkatkan skala dengan percaya diri.
EY membawa siklus proses AI generatif dan kerangka kerja pemantauan AI berkelanjutan, yang dirancang untuk menentukan peran, tanggung jawab, dan titik pemeriksaan evaluasi yang jelas di seluruh siklus proses AI. Kerangka kerja ini memperkenalkan proses yang ketat untuk pembandingan model, mitigasi bias, dan penilaian kerentanan.
IBM menerapkan strategi ini melalui watsonx.governance, sebuah platform yang dibangun khusus untuk:
Bersama-sama, semua kemampuan ini membentuk suatu sistem kontrol dan kepercayaan terpadu yang memungkinkan Banco do Brasil untuk menskalakan AI secara bertanggung jawab sekaligus mempertahankan kepercayaan institusional.
Dengan watsonx.governance, Banco do Brasil mencapai lebih dari sekadar kepatuhan, perusahaan ini merombak cara inovasi diatur dan ditingkatkan di seluruh perusahaan. Platform ini berfungsi sebagai lapisan pemersatu yang membawa konsistensi pada praktik tata kelola di seluruh sistem AI tradisional maupun AI generatif. Terlepas dari jenis model atau lingkungan penerapan, pengawasan distandardisasi dan disederhanakan.
Melalui otomatisasi alur kerja tata kelola, Banco do Brasil mengurangi intervensi manual dan upaya pengawasan. Ini mempercepat persetujuan model dan mempersingkat waktu penerapan sekaligus mempertahankan ketelitian kepatuhan.
Yang terpenting, watsonx.governance membantu menanamkan transparansi dan akuntabilitas ke dalam setiap tahap siklus proses AI. Perubahan ini bukan hanya peningkatan teknis, namun juga menandai pergeseran budaya. Tata kelola berkembang dari perlindungan reaktif menjadi pendorong inovasi yang proaktif, memberdayakan tim untuk bergerak lebih cepat dengan kepercayaan diri yang lebih besar dan tanpa mengorbankan integritas.
Dasbor terintegrasi dan penilaian risiko otomatis kini memberikan visibilitas berkelanjutan tentang potensi paparan. Ketika metrik model melanggar ambang batas, peringatan dipicu secara instan. Pendekatan ini memungkinkan tim untuk mendeteksi risiko sejak dini, mengambil tindakan perbaikan, dan memastikan kepatuhan secara real-time.
Pengambilan metadata model secara otomatis memastikan ketertelusuran penuh di seluruh ekosistem AI, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan menyederhanakan audit.
Visibilitas tentang perilaku model membantu memudahkan evaluasi. Para pemangku kepentingan—dari ilmuwan data hingga pejabat yang mengelola risiko—memperoleh kemampuan untuk melacak hasil AI kembali ke sumbernya, memvalidasi mereka terhadap standar etika dan peraturan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kelembagaan. Tingkat transparansi ini penting dalam membangun kepercayaan baik secara internal maupun eksternal.
Dengan pengawasan perilaku model yang berkelanjutan, tim dapat dengan cepat mengidentifikasi penyimpangan kinerja dan mengimplementasikan koreksi dengan tepat waktu. Hal ini mendukung ketangkasan, ketahanan, dan kepercayaan model yang berkelanjutan.
Transformasi di Banco do Brasil memberikan hasil yang nyata dan terukur yang mengubah cara lembaga ini melakukan pendekatan terhadap AI dalam skala besar.
Dengan menanamkan tata kelola ke dalam inti strategi AI-nya, bank ini mempercepat penerapan contoh penggunaan baru. Pergeseran ini memungkinkan inovasi yang lebih cepat tanpa mengorbankan pengawasan.
Kolaborasi di antara departemen juga meningkat secara signifikan. Tim risiko, audit, dan data—sering kali terpisah dalam alur kerja tradisional—mulai bekerja dari kerangka kerja tata kelola bersama. Penyelarasan ini mendorong komunikasi yang lebih jelas, mengurangi redundansi, dan menciptakan respons yang lebih tangkas terhadap tuntutan peraturan.
Transparansi menjadi fitur yang penting dari operasi AI bank. Pemangku kepentingan internal memperoleh visibilitas yang lebih besar tentang bagaimana model berfungsi dan mengapa mereka membuat keputusan tertentu, sementara pembuat peraturan eksternal mendapatkan dokumentasi yang jelas dan dapat diaudit yang menunjukkan akuntabilitas dan ketelitian menurut standar etika.
Yang terpenting, Banco do Brasil sekarang memiliki sistem yang tidak hanya dapat diskalakan tetapi juga dapat beradaptasi. Ketika peraturan baru muncul dan kemampuan AI berkembang, bank ini sekarang dilengkapi dengan fondasi tangguh yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan dan memosisikan tata kelola sebagai keuntungan strategis jangka panjang.
Tata kelola bukan lagi sekadar sesuatu yang harus dipenuhi—ini adalah pembeda kompetitif. Organisasi yang menanamkan tata kelola ke dalam strategi AI mereka memiliki posisi yang lebih baik untuk:
IBM® watsonx.governance membantu para pemimpin beralih dari kecemasan kepatuhan ke keyakinan dalam hasil AI, mengubah pengawasan menjadi sumber keuntungan strategis.
Perjalanan Banco do Brasil menunjukkan apa yang mungkin terjadi ketika tata kelola diperlakukan sebagai aset strategis, yang selanjutnya memicu dan mempercepat ROI dari inisiatif AI. Dengan watsonx.governance, bank tidak hanya mengelola risiko, tetapi juga membangun kepercayaan, mendorong efisiensi, dan menetapkan standar baru untuk AI yang etis di bidang keuangan.
Bagi para pemimpin teknologi yang menghadapi tantangan serupa, pesannya jelas: tata kelola bukan hanya tentang pengendalian, namun pendongkrak yang strategis untuk pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan jangka panjang, dan inovasi.
Temukan bagaimana watsonx.governance dapat membantu organisasi Anda menskalakan AI secara bertanggung jawab