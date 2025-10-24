Kepercayaan sesuai tujuan: Menanamkan Tata Kelola ke dalam AI di Banco do Brasil

Di seluruh industri, adopsi AI semakin cepat — tetapi begitu juga risikonya. Khususnya terhadap lembaga keuangan yang beroperasi di lingkungan berisiko tinggi, di mana biaya kegagalan diukur dalam bentuk hilangnya kepercayaan, denda sesuai peraturan, dan kerusakan reputasi.



Menurut penelitian IBM:

73% pemimpin TI mengkhawatirkan hasil yang bias

dalam sistem AI Kurang dari 30% CRO dan CFO merasa bahwa organisasi mereka telah mengatasi risiko kepatuhan secara memadai

Kompleksitas yang melekat dalam pengelolaan sistem AI memperkuat kekhawatiran ini. Organisasi saat ini beroperasi dalam lingkungan dengan pemangku kepentingan yang beragam yang mencakup pejabat kepatuhan, manajer risiko, pemimpin TI, dan ilmuwan data. Tidak adanya dokumentasi standar—dikombinasikan dengan sifat manual dari proses pengawasan—menimbulkan kesulitan dalam menskalakan inisiatif AI secara efisien.

Pada saat yang sama, kerangka kerja peraturan seperti UU AI Uni Eropa, ISO 42001, dan NIST AI RMF berkembang sangat cepat yang membutuhkan adaptasi konstan. Selain itu, perilaku model AI yang tidak transparan menekankan perlunya proses dan teknologi yang dirampingkan yang mempromosikan kemampuannya untuk menjelaskan dan dapat diaudit—membantu mengatasi masalah di tingkat dewan dan menghindari atau mengurangi denda akibat ketidakpatuhan yang mahal.

Konteks ini memperjelas bahwa tata kelola adalah kebutuhan strategis.