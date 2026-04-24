Kisah Wave Group: Menskalakan kecerdasan perusahaan tanpa gangguan

Wave Group, perusahaan yang beragam dengan kepentingan bisnis di bidang real estat, pendidikan, hiburan, dan layanan kesehatan, bermitra dengan IBM® dan mitra layanannya, Gadiel Technologies, untuk merancang dan mengimplementasikan arsitektur hybrid menyeluruh yang dibangun di atas platform IBM® watsonx, dengan watsonx Orchestrate berfungsi sebagai lapisan koordinasi intelijen.
Wave Group adalah salah satu konglomerat swasta terkemuka di India, dengan lama enam‑dekade yang mencakup real estat, manufaktur, minuman, hiburan, pertanian, dan layanan kesehatan. Berkantor pusat di Noida, Uttar Pradesh, Wave Group beroperasi pada skala yang signifikan, mengelola bisnis kompleks yang didukung oleh sistem dan proses perusahaan yang tertanam secara mendalam.
Untuk Wave Group, tantangannya bukan mengadopsi AI—itu memungkinkan tindakan cerdas di seluruh sistem yang terfragmentasi. Bekerja sama dengan IBM® dan mitra layanannya, Gadiel Technologies, organisasi ini mulai alamat data yang terisolasi dan operasi terdistribusi di seluruh portofolionya yang beragam.
Untuk mengatasi tantangan ini, Wave Group menerapkan pola orkestrasi agentik menggunakan watsonx Orchestrate untuk melapisi kecerdasan di seluruh sistem yang ada—memungkinkan pengambilan keputusan modern dengan AI yang diatur dan dapat diskalakan tanpa migrasi atau penguncian.
Wave Group beroperasi melalui lingkungan perusahaan yang kaya namun sangat terdistribusi. Fungsi bisnis inti berjalan pada kombinasi SAP S/4HANA, Oracle ERP, Salesforce CRM, Microsoft Project, SuccessFactors, dan beberapa platform khusus‑domain yang mendukung pengelolaan lahan, konstruksi, dan operasi industri. Setiap sistem tertanam secara mendalam, paling‑penting, dan dioptimalkan untuk konteks operasionalnya sendiri.
Tantangan muncul bukan dari sistem individu—tetapi dari bagaimana mereka berinteraksi.
Insight hidup dalam silo, pengambilan keputusan sangat bergantung pada interpretasi manual, dan upaya otomatisasi dibatasi dalam batas-batas fungsional boundary. Akibatnya, organisasi menghadapi:
Mengingat skala dan kematangan operasi, mengganti sistem yang ada tidak layak atau diinginkan. Apa yang Wave Group butuhkan sebagai gantinya adalah cara untuk menghubungkan platform ini secara cerdas, mengatur bagaimana insight mengalir di antara mereka, dan memungkinkan tindakan tepat waktu —tanpa mengganggu sistem yang sudah mendukung bisnis.
Wave Group berkolaborasi dengan IBM® dan mitra layanannya, Gadiel Technologies, untuk merancang dan mengimplementasikan arsitektur hybrid menyeluruh. Arsitektur ini dibangun di atas platform IBM® watsonx dengan watsonx Orchestrate sebagai lapisan koordinasi intelijen.
Bertindak sebagai otoritas desain dan pengiriman, Gadiel Technologies memimpin strategi arsitektur, rekayasa data, dan pengembangan agen AI khusus domain—menyatukan sistem, data, dan AI ke dalam lapisan operasional terpadu.
Pendekatan ini disengaja: membuat lapisan intelijen terpadu di atas sistem yang ada daripada menggantinya. Pada intinya, solusi ini menghubungkan 11 sumber data perusahaan melalui integrasi berbasis API, mengonsolidasikannya ke dalam fondasi data yang diatur, dan mengaktifkannya melalui agen AI yang diorkestrasikan di seluruh domain bisnis. Ini bukan chatbot. Ini adalah struktur orkestrasi perusahaan—yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan operasi bisnis melalui agen AI yang terkoordinasi dan sadar domain.
Untuk memberikan tingkat kecerdasan di seluruh perusahaan tanpa mengganggu sistem inti, Wave Group membutuhkan lebih dari sekadar integrasi—diperlukan arsitektur pemersatu. Salah satu yang dapat dengan andal pindah data dari sumber ke insight dan tindakan. Hasilnya adalah arsitektur hybrid berlapis yang dirancang untuk mengorkestrasikan kecerdasan dari sumber ke keputusan.
Menghubungkan sistem perusahaan tanpa gangguan
Untuk mengoperasionalkan AI di seluruh bisnisnya yang beragam tanpa mengganggu sistem yang ada, Wave Group menerapkan arsitektur hybrid berlapis yang berada di atas lingkungan perusahaannya saat ini.
Data dari 11 sistem inti—termasuk SAP, Oracle, Salesforce, dan platform khusus‑domain—diabstraksi melalui API standar, memungkinkan informasi mengalir dengan aman tanpa mengubah atau mengganti aplikasi yang mendasarinya.
Peningkatan ini menciptakan pandangan perusahaan bersama di seluruh fungsi seperti keuangan, penjualan, SDM, dan operasi, sekaligus menjaga stabilitas investasi perusahaan yang telah berlangsung lama.
Membangun fondasi data yang tepercaya di seluruh ‑perusahaan
Data Enterprise diatur dan diaktifkan melalui fondasi data terpusat yang mendukung informasi terstruktur dan tidak terstruktur. Dengan menggabungkan IBM® Cloud Object Storage, watsonx.data dan pemrosesan yang dapat diskalakan, Wave Group membentuk lapisan data tepercaya yang dapat ditanyakan secara real time dan digunakan untuk alasan lanjutan—tanpa mengkonsolidasikan sistem secara fisik. Fondasi ini memastikan konsistensi data, memungkinkan pencarian semantik di seluruh dokumen dan catatan, serta mendukung analitik dan beban kerja AI seiring dengan berkembangnya kebutuhan bisnis.
Mengoskestrasikan intelijen di seluruh domain bisnis
Di atas dasar ini, Wave Group memperkenalkan agen AI yang diatur di seluruh domain bisnis dengan menggunakan IBM® watsonx Orchestrate. Agen-agen ini bekerja sama untuk mengarahkan permintaan, melakukan penalaran lintas fungsi, dan memberikan respons terkoordinasi dan sesuai konteks kepada pengguna melalui antarmuka berbasis‑peran yang aman. Alih-alih bertindak sebagai otomatisasi terisolasi, agen membentuk lapisan orkestrasi yang mengubah data perusahaan menjadi kecerdasan siap pengambilan keputusan—menanamkan AI langsung ke dalam cara bisnis beroperasi, bukan sebagai alat yang berdiri sendiri.
Apa yang membedakan pendekatan ini adalah bagaimana arsitektur dirancang untuk eksekusi hybrid sejak awal:
Fitur-fitur ini memungkinkan Wave Group untuk memodernisasi tanpa menimbulkan risiko atau gangguan operasional.
AI yang bertanggung jawab ditanamkan langsung ke dalam arsitektur dan alur kerja bisnis:
Ini mengubah AI yang bertanggung jawab dari persyaratan kepatuhan menjadi driver kepercayaan, kecepatan, dan skalabilitas.
Implementasi Wave Group tidak hanya meningkatkan akses ke data,—tetapi juga mengubah cara pengambilan keputusan di seluruh perusahaan, mempercepat kecepatan, meningkatkan penyelarasan, dan menyematkan kecerdasan langsung ke dalam operasi sehari-hari.
1. Produktivitas AI
Wave Group secara signifikan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk pindah dari pertanyaan ke insight yang dapat ditindaklanjuti. Pengguna bisnis sekarang dapat berinteraksi dengan data perusahaan dengan menggunakan bahasa alami dan menerima jawaban lintas fungsi dalam hitungan detik daripada mengandalkan siklus pelaporan manual. Pergeseran ini telah menghilangkan ketergantungan pada permintaan data yang terfragmentasi dan memberdayakan tim di seluruh keuangan, penjualan, dan operasi untuk membuat keputusan yang lebih cepat dan lebih otonom.
2. Integrasi dan ketahanan aplikasi
Dengan menyatukan sistem perusahaan menjadi satu arsitektur berbasis API, Wave Group menghilangkan silo data dan menciptakan tulang punggung digital yang tangguh. Peningkatan ini telah memungkinkan koordinasi yang mulus di seluruh fungsi bisnis sambil memungkinkan contoh penggunaan baru dan sumber data ditambahkan tanpa gangguan. Hasilnya adalah lingkungan yang lebih tangkas dan dapat diskalakan yang dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan bisnis—tanpa memerlukan pemplatforman ulang.
3. Keamanan dan tata kelola
Tata kelola kini tertanam dalam setiap interaksi. Dengan akses berbasis peran, saluran data yang diatur, dan output berbasis AI yang dapat dilacak, Wave Group memastikan bahwa insight aman, sesuai, dan dapat diaudit di semua unit bisnis. Dasar kepercayaan ini mempercepat adopsi sekaligus mengurangi risiko operasional dan kepatuhan.
Implementasi ini mencerminkan pendekatan IBM® yang berbeda:
Prinsip-prinsip ini memungkinkan perusahaan untuk menskalakan AI dengan percaya diri dan kontrol.
Perjalanan Wave Group menggarisbawahi perubahan penting: keuntungan perusahaan tidak lagi berasal dari menambahkan lebih banyak sistem—itu berasal dari membuat sistem yang ada bekerja bersama secara cerdas.
Alih-alih mengejar transformasi skala besar atau penggantian sistem, Wave Group berfokus pada mengorkestrasikan apa yang sudah dimilikinya—menghubungkan beberapa platform khusus-domain ke dalam lapisan intelijen terpadu. Proses ini memungkinkan bisnis untuk membuka nilai langsung dari investasi yang ada sambil menciptakan fondasi untuk meningkatkan skala AI lintas fungsi tanpa menimbulkan risiko.
Hasilnya bukan hanya insight yang lebih baik , tetapi model operasi yang berbeda secara fundamental. Dalam model operasi ini, keputusan diinformasikan secara real time, alur kerja mencakup sistem dengan lancar, dan AI menjadi tertanam dalam cara bisnis berjalan, tidak berlapis di atasnya.
Perusahaan tidak perlu mengubah semuanya sekaligus. Mulailah dengan contoh penggunaan orkestrasi tunggal. Menghubungkan sistem melalui API. Perkenalkan agen AI di mana mereka dapat memberikan nilai langsung.
Karena keuntungan sebenarnya bukanlah mengadopsi AI—itu membuat AI bekerja di seluruh bisnis Anda.
