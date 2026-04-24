Kisah Wave Group: Menskalakan kecerdasan perusahaan tanpa gangguan

Menghubungkan sistem perusahaan tanpa gangguan

Untuk mengoperasionalkan AI di seluruh bisnisnya yang beragam tanpa mengganggu sistem yang ada, Wave Group menerapkan arsitektur hybrid berlapis yang berada di atas lingkungan perusahaannya saat ini.

Data dari 11 sistem inti—termasuk SAP, Oracle, Salesforce, dan platform khusus‑domain—diabstraksi melalui API standar, memungkinkan informasi mengalir dengan aman tanpa mengubah atau mengganti aplikasi yang mendasarinya.

Peningkatan ini menciptakan pandangan perusahaan bersama di seluruh fungsi seperti keuangan, penjualan, SDM, dan operasi, sekaligus menjaga stabilitas investasi perusahaan yang telah berlangsung lama.

Membangun fondasi data yang tepercaya di seluruh ‑perusahaan

Data Enterprise diatur dan diaktifkan melalui fondasi data terpusat yang mendukung informasi terstruktur dan tidak terstruktur. Dengan menggabungkan IBM® Cloud Object Storage, watsonx.data dan pemrosesan yang dapat diskalakan, Wave Group membentuk lapisan data tepercaya yang dapat ditanyakan secara real time dan digunakan untuk alasan lanjutan—tanpa mengkonsolidasikan sistem secara fisik. Fondasi ini memastikan konsistensi data, memungkinkan pencarian semantik di seluruh dokumen dan catatan, serta mendukung analitik dan beban kerja AI seiring dengan berkembangnya kebutuhan bisnis.

Mengoskestrasikan intelijen di seluruh domain bisnis

Di atas dasar ini, Wave Group memperkenalkan agen AI yang diatur di seluruh domain bisnis dengan menggunakan IBM® watsonx Orchestrate. Agen-agen ini bekerja sama untuk mengarahkan permintaan, melakukan penalaran lintas fungsi, dan memberikan respons terkoordinasi dan sesuai konteks kepada pengguna melalui antarmuka berbasis‑peran yang aman. Alih-alih bertindak sebagai otomatisasi terisolasi, agen membentuk lapisan orkestrasi yang mengubah data perusahaan menjadi kecerdasan siap pengambilan keputusan—menanamkan AI langsung ke dalam cara bisnis beroperasi, bukan sebagai alat yang berdiri sendiri.