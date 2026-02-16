IBM® Consulting mendukung transformasi perusahaan dengan Dell AI Factory dengan NVIDIA sebagai mesinnya

Perusahaan berlomba untuk menanamkan kemampuan AI di seluruh operasi, mulai dari pemeliharaan prediktif dalam pengaturan industri hingga rantai pasokan dinamis hingga interaksi pelanggan real-time dan pengambilan keputusan otonom di bidang keuangan. Momentumnya sangat mencengangkan. Pasar global untuk infrastruktur AI diproyeksikan tumbuh dengan laju pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sekitar 38%. Pasar diproyeksikan meningkat dari sekitar 147 miliar USD pada 2024 menjadi lebih dari 747 miliar USD pada tahun 2029.

Dengan latar belakang ini, organisasi di seluruh dunia berada di bawah tekanan yang meningkat tidak hanya untuk menguji coba AI, tetapi untuk mendorongnya ke produksi dengan andal dan aman, untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dengan cepat.

Sementara itu, beban kerja AI menekan komputasi, memori, interconnect, dan penyimpanan jauh lebih agresif daripada beban kerja tradisional. Model cloud konvensional dan pusat data lama sering kali tidak memenuhi harapan perusahaan dalam mencapai “AI dalam skala besar”. Meskipun cloud memberikan fleksibilitas dan kemudahan start-up, mereka sering memperkenalkan variabilitas kinerja karena multi-penyewaan, biaya burst saat melatih model besar, dan hambatan latensi untuk inferensi real-time.

Kedaulatan data dan kendala peraturan di Eropa (misalnya, GDPR, data-residensi, dan aturan khusus sektor) semakin membatasi seberapa bebas organisasi dapat mendorong data ke cloud publik. Sistem lama, silo data on premises dan alur kerja perusahaan yang sangat kompleks sering menolak migrasi cloud yang naif; beberapa perusahaan melaporkan migrasi terhenti atau sebagian yang menghambat efektivitas AI.

IBM® Consulting bekerja sama dengan mitra kami NVIDIA dan Dell untuk membantu organisasi dan negara meningkatkan skala dengan pabrik AI yang dibangun khusus untuk memenuhi peluang di masa depan di era AI.