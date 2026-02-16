Kecerdasan Buatan Otomatisasi IT AI in action

IBM® Consulting mendukung transformasi perusahaan dengan Dell AI Factory dengan NVIDIA sebagai mesinnya

Dell AI Factory dengan NVIDIA mengubah AI menjadi kemampuan perusahaan yang dapat diulang dan Dapat diskalakan—secara efektif merupakan lini produksi untuk kecerdasan digital.

diterbitkan 16 Februari 2026
By Dr. Priyanka Ray , Uman Ahmed Mohammed

Perusahaan berlomba untuk menanamkan kemampuan AI di seluruh operasi, mulai dari pemeliharaan prediktif dalam pengaturan industri hingga rantai pasokan dinamis hingga interaksi pelanggan real-time dan pengambilan keputusan otonom di bidang keuangan. Momentumnya sangat mencengangkan. Pasar global untuk infrastruktur AI diproyeksikan tumbuh dengan laju pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sekitar 38%. Pasar diproyeksikan meningkat dari sekitar 147 miliar USD pada 2024 menjadi lebih dari 747 miliar USD pada tahun 2029.

Dengan latar belakang ini, organisasi di seluruh dunia berada di bawah tekanan yang meningkat tidak hanya untuk menguji coba AI, tetapi untuk mendorongnya ke produksi dengan andal dan aman, untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dengan cepat.

Sementara itu, beban kerja AI menekan komputasi, memori, interconnect, dan penyimpanan jauh lebih agresif daripada beban kerja tradisional. Model cloud konvensional dan pusat data lama sering kali tidak memenuhi harapan perusahaan dalam mencapai “AI dalam skala besar”. Meskipun cloud memberikan fleksibilitas dan kemudahan start-up, mereka sering memperkenalkan variabilitas kinerja karena multi-penyewaan, biaya burst saat melatih model besar, dan hambatan latensi untuk inferensi real-time.

Kedaulatan data dan kendala peraturan di Eropa (misalnya, GDPR, data-residensi, dan aturan khusus sektor) semakin membatasi seberapa bebas organisasi dapat mendorong data ke cloud publik. Sistem lama, silo data on premises dan alur kerja perusahaan yang sangat kompleks sering menolak migrasi cloud yang naif; beberapa perusahaan melaporkan migrasi terhenti atau sebagian yang menghambat efektivitas AI. 

IBM® Consulting bekerja sama dengan mitra kami NVIDIA dan Dell untuk membantu organisasi dan negara meningkatkan skala dengan pabrik AI yang dibangun khusus untuk memenuhi peluang di masa depan di era AI.

AI Factory: Infrastruktur AI yang dipesan lebih dahulu

Dell AI Factory dengan NVIDIA, yang dikembangkan oleh Dell Technology dan NVIDIA, mengubah AI menjadi kemampuan yang dapat diulang dan Dapat diskalakan - secara efektif menjadikannya lini produksi untuk kecerdasan digital. Bagi eksekutif, ini mempercepat transformasi bisnis dengan menanamkan AI ke dalam proses inti, mendorong efisiensi, profitabilitas, dan aliran pendapatan baru.

Untuk pemimpin teknis, ini menyediakan arsitektur tervalidasi yang mencakup komputasi padat GPU, jaringan berkinerja tinggi, dan penyimpanan kelas enterprise. Ini juga memberikan tumpukan perangkat lunak AI lengkap yang mencakup seluruh siklus hidup, mulai dari penyerapan data dan pelatihan model hingga penerapan, pemantauan, dan tata kelola.

Dell AI Factory dengan NVIDIA berfungsi sebagai tulang punggung infrastruktur, menghadirkan fondasi yang dapat diskalakan, berkinerja tinggi, dan hemat energi yang diperlukan untuk mendukung AI perusahaan. Dibangun di atas server Dell yang dioptimalkan dengan komputasi, penyimpanan, dan jaringan yang dipercepat NVIDIA, ini menyediakan platform yang aman dan kepadatan tinggi untuk modernisasi intensif komputasi dan beban kerja AI.

4 contoh penggunaan kunci dari Dell AI Factory dengan NVIDIA

Dell AI Factory dengan NVIDIA adalah platform serbaguna yang mampu menggerakkan spektrum luas inisiatif AI, tetapi nilai terbesarnya terletak pada mendorong hasil bisnis yang terukur di tempat yang paling penting. Baik itu memungkinkan deteksi penipuan yang lebih cepat di perbankan, mempercepat perawatan presisi dalam perawatan kesehatan, atau meningkatkan waktu aktif produksi di bidang manufaktur, Dell AI Factory dengan NVIDIA mendukung inovasi perusahaan. Ini juga membantu organisasi beralih dari proyek percontohan ke dampak skala perusahaan.

Solusi ini memungkinkan para pemimpin untuk membuka peluang pertumbuhan baru, mengurangi risiko dan mendorong efisiensi operasional, menjadikan AI bukan hanya investasi teknologi, tetapi keuntungan bisnis strategis.

1. Layanan keuangan: Deteksi risiko dan deteksi penipuan dalam skala besar

Bank-bank AS dan Eropa menghadapi peningkatan volume transaksi, skema pembayaran instan dan pengawasan peraturan. Model AI untuk deteksi penipuan dan antipencucian uang memerlukan inferensi real-time dengan latensi rendah.

  • Mengapa cloud berjuang:  Deteksi penipuan memerlukan inferensi sub-milidetik dalam skala besar, tetapi cloud publik sering kali memperkenalkan variabilitas latensi karena berbagi GPU multi-tenant. Aturan kepatuhan di AS (OCC, SEC) dan Eropa (PSD2, GDPR) semakin mempersulit menjalankan data keuangan sensitif di luar lokasi.
  • Mengapa infra khusus optimal: Dell AI Factory dengan NVIDIA menjamin kapasitas GPU yang aman dan dapat diprediksi, residensi data regional, dan penerapan siap kepatuhan - yang tidak mungkin dilakukan dengan pengaturan cloud standar.

2. Perawatan kesehatan: Kedokteran presisi dan dukungan keputusan klinis

Di Eropa, Undang-Undang AI dan GDPR menuntut residensi data yang ketat untuk data pasien, membuat solusi cloud murni menjadi rumit.

  • Mengapa cloud kesulitan: Pelatihan genomik atau AI pencitraan membutuhkan petabyte data pasien sensitif, yang tidak dapat dipindah ke Hyperscalers karena GDPR dan Undang-Undang AI Eropa. Bahkan ketika diizinkan biaya keluar atau masuk untuk volume data tersebut sangat besar.
  • Mengapa infra khusus optimal: Dell AI Factory lokal dengan NVIDIA memungkinkan kepatuhan HIPAA dan GDPR, komputasi dan penyimpanan throughput tinggi, sambil tetap menggunakan klaster GPU yang dioptimalkan yang disetel untuk beban kerja perawatan kesehatan. Infra yang lama biasanya tidak memiliki kepadatan daya, pendinginan, dan Interconnect yang diperlukan untuk model ini.

3. Manufaktur: Pemeliharaan prediktif dan kembaran digital

Produsen Eropa dan AS menerapkan kembaran digital didukung AI untuk menyimulasikan operasi pabrik dan memungkinkan pemeliharaan prediktif untuk peralatan industri. Pelatihan dan pembaruan model ini memerlukan interkoneksi bandwidth tinggi dan infrastruktur latensi rendah.

  • Mengapa cloud berjuang: IoT Industri menghasilkan aliran data real-time yang sangat besar dari sensor dan mesin, di mana latensi ke cloud tidak dapat diterima. Infra lama sering tidak dapat mendukung simulasi fidelitas tinggi dan pemodelan 3D yang dibutuhkan kembaran digital.
  • Mengapa infra khusus optimal: Dell AI Factory dengan NVIDIA dapat dengan mudah mendukung integrasi edge-to-core dengan infrastruktur komputasi akselerasi yang andal yang terletak dekat dengan lantai pabrik, memungkinkan insight prediktif yang selalu aktif. Pendekatan ini adalah sesuatu yang cloud atau pusat data usang tidak dapat dipertahankan secara efisien. Menjalankan pengaturan ini dalam Dell AI Factory dengan pengaturan NVIDIA menyediakan klaster GPU/CPU yang khusus dan stabil. IBM® Consulting membantu mengintegrasikan seluruh platform ERP, MES, dan IoT lama—mengurangi waktu henti dan menghemat jutaan per tahun dalam pengeluaran operasional (OpEx).

4. Sumber daya manusia: Kecerdasan bakat dan produktivitas tenaga kerja

Di seluruh industri, para pemimpin SDM bereksperimen dengan AI generatif untuk perekrutan, pencocokan keterampilan, dan perencanaan tenaga kerja.

  • Mengapa cloud kesulitan: Melatih atau menyempurnakan LLM pada data karyawan sensitif di cloud publik meningkatkan risiko privasi, kepatuhan, dan kebocoran IP, terutama di bawah undang-undang ketenagakerjaan dan privasi Eropa. Infra lama tidak dapat menjalankan penyempurnaan model skala besar secara efisien atau melayani LLM yang berfokus pada SDM.
  • Mengapa infra khusus optimal:  Dengan Dell AI Factory dengan NVIDIA, perusahaan mendapatkan lingkungan yang terkendali dan aman untuk kustomisasi LLM, memastikan keadilan, transparansi, dan praktik AI yang bertanggung jawab. IBM® Consulting menyediakan kerangka kerja untuk mengatasi masalah peraturan, memastikan keadilan dan transparansi dalam perekrutan.

AI Factory as-a-service: Operasionalisasi akselerator IBM® Consulting

Model AI Factory as-a-Service mengubah infrastruktur tradisional dan program modernisasi menjadi model operasi berbasis platform seperti SaaS yang berkelanjutan. Ini mengabstraksi kompleksitas di seluruh ekosistem hybrid dan multi-cloud, memungkinkan perusahaan untuk menggunakan modernisasi, pemberdayaan AI, dan inovasi platform sebagai kemampuan terkelola daripada proyek satu kali.

Pendekatan ini membuat AI Factory menjadi mandiri: AI Factory menjadi layanan yang hidup dan terus berkembang yang secara terus-menerus memberikan otomatisasi, kepatuhan, dan kecerdasan berbasis AI pada skala perusahaan.

IBM® Consulting menyediakan portofolio yang kaya akan akselerator dan metode yang diinfuskan AI, yang memungkinkan Pabrik AI (disampaikan sebagai model layanan). Akselerator ini—termasuk ICA4CT, ICCA, ICA4AA, dan alat terkait—menyediakan otomatisasi inti dan tulang punggung tata kelola untuk AI Factory. Akselerator ini menstandardisasi zona pendaratan cloud, mengotomatiskan modernisasi, memungkinkan orientasi beban kerja AI dan menyematkan kepatuhan dan pengamatan, memastikan model pengiriman yang konsisten, dapat diulang, dan dapat diskalakan untuk AI Factory as a Service.

Tingkatkan modernisasi aplikasi dan platform dengan AI Factory

IBM® juga secara ekstensif menggunakan Dell AI Factory dengan NVIDIA untuk mendorong modernisasi di seluruh inisiatif transformasi perusahaan utama seperti:

  • Pengaktifan beban kerja AI yang cepat: Dell AI Factory dengan infrastruktur AI komputasi NVIDIA yang dipercepat mendukung watsonx, AI generatif, dan beban kerja ML khusus dalam lingkungan yang aman dan sesuai. IBM® Consulting menerapkan ICCA (IBM® Consulting Cloud Accelerator), IC4CT (Consulting Advantage untuk Transformasi Cloud), ICCA-ARC (Analysis Renovation Catalyst), SDLC agen dan FinOps untuk kerangka kerja AI untuk memungkinkan AI dalam skala besar. Strategi ini mendorong pengembangan model yang lebih cepat, latensi inferensi yang lebih rendah, dan ROI yang terukur.
  • Optimalisasi pusat data: Dell AI Factory dengan NVIDIA menyediakan lingkungan hybrid yang siap diterapkan dan dioptimalkan AI yang mempercepat inisiatif seperti migrasi pusat data ke cloud, atau modernisasi seluruh platform virtualisasi. IBM® dapat meng-hosting ulang dan memodernisasi beban kerja pada infrastruktur komputasi, penyimpanan, dan jaringan modular, menggantikan hypervisor lama dengan platform kontainer atau bare metal yang dibangun di Red Hat OpenShift. Pendekatan ini mengurangi risiko migrasi, mempercepat garis waktu, dan menghilangkan penguncian eksklusif.
  • Adopsi Red Hat: Dengan dukungan yang tervalidasi untuk Red Hat OpenShift, Dell AI Factory dengan NVIDIA menyediakan fondasi asli Kubernetes untuk operasi hybrid cloud, memungkinkan tata kelola perusahaan, kontrol keamanan, dan alur kerja Otomatisasi yang selaras dengan praktik DevSecOps. IBM® Consulting mempercepat penerapan klaster, Otomatisasi dan manajemen siklus hidup sambil mengintegrasikan dengan IBM® Cloud Pak for Data, watsonx, dan AIOps untuk memungkinkan inovasi berkelanjutan.
  • Rasionalisasi portofolio aplikasi: Bertindak sebagai lapisan eksekusi untuk kerangka kerja IBM®, Dell AI Factory dengan NVIDIA memungkinkan penilaian berbasis data dan faktor ulang aplikasi lama. Alat analitik dan AI IBM® membantu mengklasifikasikan dan memodernisasi beban kerja ke dalam layanan mikro kontainer, mengurangi utang teknis sekaligus meningkatkan efisiensi operasional.

Apa selanjutnya untuk Dell AI Factory

Dari adopsi AI awal hingga skala perusahaan, Dell AI Factory dengan platform NVIDIA yang dipandu oleh keahlian transformasi dan modernisasi aplikasi IBM® Consulting memberikan jalan ke depan yang jelas dan aman.

Pelajari selengkapnya tentang penawaran IBM® Consulting untuk modernisasi aplikasi

Dr. Priyanka Ray

Global Leader for IBM Cloud Migration and Modernization services

Uman Ahmed Mohammed

Technical Architect - Cloud Platforms, Hybrid Cloud, Migration & Modernization