Merampingkan migrasi kriptografi pasca-quantum dengan AWS dan IBM® Consulting

IBM® Consulting Autonomous Security for Cloud (ASC) memperluas inovasi AWS dengan otomatisasi yang digerakkan oleh kebijakan—memastikan bahwa praktik aman dari quantum tertanam secara asli di seluruh operasi cloud perusahaan. Dibangun di atas AWS Bedrock dan didukung oleh inferensi kebijakan berbasis AI, ASC terus menafsirkan kebijakan kriptografi perusahaan dan memvalidasi terhadap konfigurasi AWS langsung. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap penerapan selaras dengan standar Kriptografi Pasca-Quantum (PQS) yang muncul dan harapan peraturan yang berkembang.

Dalam desain saat ini, ASC menggunakan sinyal Global Inferencing Database (GID) dan AWS Config untuk memvalidasi kepatuhan dengan kontrol perusahaan. Ketika algoritma PQC seperti ML-KEM (Mekanisme Enkapsulasi Kunci Module-Lattice) menjadi arus utama di seluruh layanan AWS, model inferensi ASC dan skema GID berkembang untuk memahami atribut metadata PQC secara asli. Evolusi ini memungkinkan ASC untuk secara mandiri memperoleh, menegakkan, dan memperbaiki kontrol kriptografi dalam skala besar—menerjemahkan kesiapan PQC menjadi aturan AWS Config yang dapat ditindaklanjuti tanpa campur tangan manusia.

Adopsi ML-KEM mencakup beberapa sumber daya AWS—mulai dari AWS KMS, AWS Transfer Family, dan AWS Certificate Manager (ACM) hingga Amazon EKS, SNS, serta layanan lain yang menangani enkripsi, pertukaran kunci, atau transportasi aman. Lapisan inferensi berbasis GID ASC ditingkatkan untuk deteksi dan menafsirkan atribut khusus PQC dalam layanan ini—seperti kebijakan kunci ML-KEM, rantai sertifikat yang sesuai dengan PQC, dan status kriptografi hybrid. Peningkatan ini memungkinkan validasi kesiapan PQC yang digerakkan oleh kebijakan.

Kemampuan ini membentuk dasar ASCPQC, evolusi aman dari quantum ASC. Melalui penalaran berkemampuan AI, ASC tidak hanya mengidentifikasi penyimpangan kriptografi tetapi juga mensimulasikan dan merekomendasikan jalur remediasi yang sesuai dengan PQC, memastikan migrasi yang lancar dari kriptografi klasik ke implementasi berbasis ML-KEM.

Selama periode transisi hybrid—ketika algoritma klasik dan PQC harus hidup berdampingan—ASC terus memantau konfigurasi, melakukan deteksi primitif enkripsi lama, menerapkan atau menyarankan alternatif quantum-resilient. Model keamanan penyembuhan mandiri loop tertutup ini menghilangkan upaya manual sambil mempertahankan kelas enterprise dan kelincahan.

Selain otomatisasi kepatuhan, ASC memberikan visibilitas real-time ke dalam postur kriptografi melalui dasbor dinamis yang mengukur adopsi PQC, kemajuan migrasi, dan risiko residual di seluruh beban kerja AWS.

Sebagai bagian dari model penegakan otonom, ASC memanfaatkan AWS Config untuk terus deteksi drift dalam konfigurasi PQC di seluruh layanan AWS. Dengan menghubungkan atribut kompatibilitas ML-KEM dan ML-DSA dari AWS KMS, Transfer Family, ACM, dan titik akhir kriptografi lainnya, ASC mengidentifikasi kapan konfigurasi yang diterapkan menyimpang dari garis dasar yang aman dari quantum yang disetujui. Pendekatan ini memastikan bahwa layanan yang belum selaras dengan standar PQC ditandai untuk remediasi, memungkinkan organisasi mempertahankan postur aman dari quantum yang konsisten di seluruh cloud estate meaman dari quantum.

Visibilitas terpadu ini mengubah migrasi aman dari quantum menjadi program strategis ketahanan dan modernisasi, memosisikan ASC sebagai bidang kontrol otonom untuk operasi yang aman di era pasca-quantum.

Bersama-sama, AWS dan IBM® Consulting mendefinisikan masa depan keamanan cloud aman dari quantum. Kemampuan ASC untuk menafsirkan, menerjemahkan, dan bertindak secara mandiri pada intelijen PQC meletakkan dasar bagi era baru ketahanan keamanan siber berbasis AI.