Memecahkan dilema waktu henti untuk pengiriman pesan sangat penting dengan instance yang disediakan IBM MQ SaaS

Dalam lingkungan hybrid cloud saat ini, perusahaan melakukan memodernisasi dengan cepat, tetapi aplikasi dan data mereka tidak semuanya bergerak pada kecepatan yang sama. Sistem yang sangat penting sering tetap ada di on premises, sementara beban kerja baru dibangun di cloud. Hasilnya adalah campuran lingkungan yang kompleks yang harus berkomunikasi dengan lancar, aman, dan andal.

Integrasi memberdayakan arsitektur hybrid. IBM MQ SaaS bertindak sebagai tulang punggung tepercaya yang menghubungkan aplikasi, sistem, dan layanan di seluruh pusat data pribadi dan beberapa cloud. Ini membantu memastikan bahwa pesan disampaikan sekali, dan hanya sekali, antar lingkungan, memberikan keandalan yang bergantung pada perusahaan untuk transaksi, pembayaran, dan logistik.

Dengan beroperasi sebagai layanan terkelola, MQ SaaS membantu organisasi mempercepat modernisasi sambil mengurangi kompleksitas pemeliharaan infrastruktur perpesanan. Ini dirancang untuk mendukung konektivitas hybrid, sehingga memudahkan tim untuk memindahkan beban kerja ke cloud tanpa mengganggu operasi yang ada.

IBM MQ diakui sebagai Pemimpin oleh G2 (Musim Dingin 2023) dan Peringkat Tertinggi oleh TrustRadius (2024), dengan skor keseluruhan 9/10 dan lebih dari 150 ulasan yang menyoroti keandalan dan kinerjanya.