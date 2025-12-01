Kecerdasan Buatan Otomatisasi IT

Memecahkan dilema waktu henti untuk pengiriman pesan sangat penting dengan instance yang disediakan IBM MQ SaaS

Dirancang untuk membantu bisnis memodernisasi lebih cepat, beroperasi lebih efisien, dan mempertahankan kepercayaan dalam setiap pertukaran pesan.

diterbitkan 01 Desember 2025
Ketika bisnis berkembang ke lingkungan hybrid dan multi-cloud, para pemimpin kemungkinan akan menghadapi tantangan dengan berbagai cloud, platform, dan orkestrasi. Perspektif ini dapat menyebabkan perjuangan untuk memastikan pertukaran data yang lancar, menjaga integritas data, dan mencegah kerugian karena waktu henti atau pelanggaran keamanan. Pendekatan ini pada akhirnya dapat memengaruhi kepuasan pelanggan dan pertumbuhan pendapatan Anda.

Bagi banyak organisasi, pertanyaannya bukan apakah akan memodernisasi, melainkan bagaimana melakukannya tanpa mengganggu beban kerja sangat penting.

Solusinya: Konektivitas hybrid cloud dengan IBM MQ SaaS

IBM MQ SaaS (SaaS) mengatasi tekanan ini secara langsung dengan menyediakan instannce MQ yang dikelola sepenuhnya dan ketersediaan tinggi yang disampaikan sebagai layanan, tersedia di IBM Cloud dan sekarang di Amazon Web Services (AWS).

IBM MQ SaaS menawarkan tulang punggung pesan terkelola yang dibangun di atas teknologi yang sama yang telah dipercaya perusahaan selama beberapa dekade. Ini dirancang untuk membantu bisnis memodernisasi lebih cepat, beroperasi lebih efisien, dan mempertahankan kepercayaan dalam setiap pertukaran pesan.

Anda dapat mengubah bisnis Anda dengan memanfaatkan IBM MQ untuk mendorong hybrid cloud. Satu antarmuka pemrograman aplikasi (API) standar di seluruh hybrid dan multi-cloud menyederhanakan konektivitas dan memungkinkan perpindahan beban kerja antar platform yang lebih mudah. Hasilnya: ketangkasan yang lebih tinggi, biaya operasional yang berkurang, dan keandalan yang konsisten. Dengan bantuan IBM MQ SaaS, Anda dapat merespons dengan cepat perubahan kebutuhan bisnis, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan meraih keunggulan kompetitif di pasar.

Pentingnya MQ SaaS dalam sistem hybrid cloud

Dalam lingkungan hybrid cloud saat ini, perusahaan melakukan memodernisasi dengan cepat, tetapi aplikasi dan data mereka tidak semuanya bergerak pada kecepatan yang sama. Sistem yang sangat penting sering tetap ada di on premises, sementara beban kerja baru dibangun di cloud. Hasilnya adalah campuran lingkungan yang kompleks yang harus berkomunikasi dengan lancar, aman, dan andal.

Integrasi memberdayakan arsitektur hybrid. IBM MQ SaaS bertindak sebagai tulang punggung tepercaya yang menghubungkan aplikasi, sistem, dan layanan di seluruh pusat data pribadi dan beberapa cloud. Ini membantu memastikan bahwa pesan disampaikan sekali, dan hanya sekali, antar lingkungan, memberikan keandalan yang bergantung pada perusahaan untuk transaksi, pembayaran, dan logistik.

Dengan beroperasi sebagai layanan terkelola, MQ SaaS membantu organisasi mempercepat modernisasi sambil mengurangi kompleksitas pemeliharaan infrastruktur perpesanan. Ini dirancang untuk mendukung konektivitas hybrid, sehingga memudahkan tim untuk memindahkan beban kerja ke cloud tanpa mengganggu operasi yang ada.

IBM MQ diakui sebagai Pemimpin oleh G2 (Musim Dingin 2023) dan Peringkat Tertinggi oleh TrustRadius (2024), dengan skor keseluruhan 9/10 dan lebih dari 150 ulasan yang menyoroti keandalan dan kinerjanya.

Menghilangkan hambatan: Mengurangi risiko dan beban operasional

Perusahaan sering menyebut operasi, ketersediaan, dan pemeliharaan sebagai hambatan modernisasi. Dengan MQ SaaS, IBM mengelola kesehatan platform, pembaruan, dan penskalaan, memungkinkan tim untuk fokus memberikan kemampuan baru daripada mempertahankan waktu aktif.

Pergeseran ke model terkelola ini dapat membantu menurunkan biaya operasional dan meningkatkan konsistensi di seluruh lingkungan.

Mengaktifkan Integrasi yang kaya keamanan dan memperkuat ketangkasan cloud-native

Di dunia yang terdistribusi, setiap koneksi penting. MQ SaaS menawarkan enkripsi untuk data dalam transit dan konektivitas pribadi melalui titik akhir virtual private cloud (VPC), membantu organisasi melindungi data sensitif saat berpindah antara sistem on premises dan cloud.

Aplikasi modern menuntut ketangkasan. MQ SaaS menyediakan API dan dukungan Infrastruktur sebagai Kode (Infrastructure-as-Code), memungkinkan tim untuk mengotomatiskan penerapan dan mengintegrasikan pesan ke dalam pipeline penyampaian. Proses ini membuatnya lebih mudah untuk membangun dan menskalakan arsitektur cloud-native dan berbasis peristiwa tanpa mengorbankan keandalan.

Dengan mengadopsi IBM MQ SaaS, perusahaan dapat:

  • Mempercepat modernisasi dengan tetap mempertahankan keandalan.
  • Mengurangi biaya operasional yang terkait dengan pengelolaan sistem pesan on premises.
  • Memperkuat perlindungan data dan tata kelola di seluruh lingkungan hybrid.
  • Tingkatkan ketangkasan dengan operasi otomatis cloud native.

IBM MQ SaaS membantu bisnis bergerak lebih cepat dan berintegrasi lebih cerdas untuk membangun di era hybrid cloud.

Jaidita Seth

Product Marketing Manager

IBM MQ

