Kecerdasan Buatan Otomatisasi IT

Membentuk perusahaan agen Anda: Bagaimana AI mengubah pedoman pengadaan

Tim pengadaan menghadapi kenyataan yang sulit: proses pengadaan yang kompleks, siklus RFP yang panjang, dan tuntutan kepatuhan yang meningkat. Tantangan ini memperlambat pengambilan keputusan dan menguras energi karyawan. Tetapi AI mengubah cerita itu.

diterbitkan 11 Desember 2025
Pemandangan dari atas jembatan pejalan kaki yang berkelok-kelok di atas air
By Justin Ablett

Menurut laporan IBM Institute for Business Value, organisasi yang menggunakan AI dalam pengadaan telah memotong biaya hingga 70%. Selain itu, mereka menjalankan orientasi pemasok 10 kali lebih cepat dan mengurangi analisis harga dari 2 hari menjadi hanya 10 menit. Keunggulan-keunggulan ini bukanlah keunggulan kecil. Keunggulan ini adalah pengubah permainan yang memberikan kembali waktu untuk hal yang paling penting: membangun hubungan dan mendorong strategi. 

Fokus kami tidak hanya pada teknologi, tetapi juga untuk memecahkan tantangan bisnis nyata dengan AI yang bertanggung jawab. Pengadaan berkaitan dengan setiap bagian dari suatu organisasi. Namun, pengadaan sering melambat dalam tugas manual dan pemeriksaan kepatuhan. Kami membantu tim menyelesaikan masalah itu dengan menggabungkan keahlian industri yang mendalam dengan AI yang dapat dijelaskan, terukur, dan aman.

Pendekatan 3 tingkat kami

Pendekatan kami didasarkan pada 3 prinsip pragmatis:

  1. Desain yang mengutamakan manusia: AI harus memberdayakan orang, bukan menggantikannya.
  2. Inovasi yang bertanggung jawab: Etika dan transparansi bukan sesuatu yang bersifat opsional, tetapi tertanam di dalam inovasi.
  3. Ekosistem kolaboratif untuk mendorong hasil bisnis: Dengan menggabungkan platform seperti Salesforce Agentforce dengan IBM Consulting, kami menciptakan lingkungan di mana pekerja digital dan manusia saling melengkapi untuk memberikan manfaat bisnis. 

Hasilnya? Tim pengadaan mendapatkan kecepatan tanpa mengorbankan kepercayaan—memotong waktu siklus, meningkatkan keragaman pemasok, dan mengurangi paparan risiko, menghasilkan lebih banyak waktu bagi spesialis untuk fokus pada kemitraan strategis.

Inovasi yang bertanggung jawab terjadi ketika organisasi bekerja sama. Itulah mengapa kemitraan seperti IBM dan Salesforce penting—bukan karena logo, tetapi karena kolaborasi membawa kepercayaan, transparansi, dan akuntabilitas bersama. 

“Bersama dengan IBM, kami memberdayakan tim pengadaan untuk mencapai potensi transformatif AI—beralih dari proses reaktif ke kemitraan proaktif dan berbasis insight di seluruh bisnis,” kata Zahra Bahrololoumi, CEO UKI Salesforce. “Dengan data tepercaya dan kemampuan AI Salesforce ditambah keahlian industri IBM yang mendalam, organisasi dapat membangun rantai pasokan yang lebih tangguh, mendorong pengambilan keputusan yang lebih cerdas, dan menciptakan nilai berkelanjutan untuk jangka panjang.”

Memanfaatkan Agentforce dan AI sebagai mitra

Pengadaan bukan hanya tentang proses—ini tentang orang-orang yang mencoba melakukan pekerjaan terbaik mereka di bawah tekanan. Di sinilah Agentforce dan AI hadir—bukan sebagai pengganti, tetapi sebagai mitra:

  • Agen bantuan pengadaan: Agen ini adalah rekan perencanaan Anda. Agen ini membantu mengatur acara pengadaan, mengumpulkan persyaratan, dan menyusun RFP. Dengan cara ini Anda dapat fokus pada strategi, bukan administrasi.
  • Agen evaluasi RFP: Tidak perlu lagi tenggelam dalam spreadsheet. Agen ini menilai tanggapan vendor secara instan, mengelola komunikasi, dan memberikan masukan yang konstruktif.
  • Agen risiko dan kepatuhan: Seperti jaring pengaman, agen ini meninjau kontrak dan pernyataan kerja terkait risiko keuangan dan peraturan, menandai masalah sejak dini, dan menyarankan perbaikan sebelum menjadi masalah.
  • Agen bantuan kontrak: Agen ini menangani tugas-tugas yang berulang sehingga Anda dapat memprioritaskan negosiasi bernilai tinggi dan hubungan dengan pemasok.

Agen-agen ini tidak menggantikan penilaian manusia, tetapi memperkuatnya. Agen ini membebaskan spesialis dari tugas-tugas biasa, memberikan kembali waktu untuk kolaborasi, kreativitas, dan pemikiran strategis. 

"Kolaborasi dan AI yang dapat dipercaya mendefinisikan ulang fungsi pengadaan lebih dari sekadar otomatisasi transaksional menjadi komponen pendukung transformatif untuk pengambilan keputusan strategis dan penciptaan nilai jangka panjang," kata Rahul Kalia, Managing Partner, UKI, IBM Consulting.

Pengadaan barang dan jasa berubah dengan cepat. Pertanyaannya bukan apakah AI akan mengubah pekerjaan, melainkan seberapa bertanggung jawab dan kolaboratif kita mewujudkannya. IBM dan Salesforce bukanlah pendatang baru dalam bidang ini. Kemitraan kami berlangsung lebih dari dua dekade, dibangun berlandaskan kepercayaan dan inovasi serta diperkuat oleh komitmen bersama terhadap AI yang bertanggung jawab.

Bekerja sama untuk mengubah cara pekerjaan dilakukan

Dari mengintegrasikan IBM® Watson dan Salesforce Einstein pada tahun 2017 hingga solusi AI generatif saat ini, kami secara konsisten bekerja sama untuk membantu organisasi mengubah cara pekerjaan dilakukan. Ketika dua pemimpin menggabungkan keahlian dan platform, hasilnya bukan hanya efisiensi, tetapi juga ketahanan, ketangkasan, dan dampak di seluruh rantai nilai.

Siap untuk menjelajahi berbagai kemungkinan? Mari kita mulai diskusi tentang membentuk perusahaan agen Anda.

Justin Ablett

IBM Consulting Partner

IBM Consulting