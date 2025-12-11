Membentuk perusahaan agen Anda: Bagaimana AI mengubah pedoman pengadaan

Menurut laporan IBM Institute for Business Value, organisasi yang menggunakan AI dalam pengadaan telah memotong biaya hingga 70%. Selain itu, mereka menjalankan orientasi pemasok 10 kali lebih cepat dan mengurangi analisis harga dari 2 hari menjadi hanya 10 menit. Keunggulan-keunggulan ini bukanlah keunggulan kecil. Keunggulan ini adalah pengubah permainan yang memberikan kembali waktu untuk hal yang paling penting: membangun hubungan dan mendorong strategi.

Fokus kami tidak hanya pada teknologi, tetapi juga untuk memecahkan tantangan bisnis nyata dengan AI yang bertanggung jawab. Pengadaan berkaitan dengan setiap bagian dari suatu organisasi. Namun, pengadaan sering melambat dalam tugas manual dan pemeriksaan kepatuhan. Kami membantu tim menyelesaikan masalah itu dengan menggabungkan keahlian industri yang mendalam dengan AI yang dapat dijelaskan, terukur, dan aman.