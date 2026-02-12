Amankan setiap basis data pada hari pertama: Guardium dan Terraform untuk perlindungan otomatis yang dapat diskalakan

Dalam perlombaan untuk berinovasi, tim pengembangan memerlukan ragam penyimpanan data yang semakin luas, mulai dari basis data vektor (DB) hingga layanan cloud-native. Kondisi ini menempatkan tim keamanan data di bawah tekanan besar: bisnis menuntut kecepatan, namun mengamankan dan membuktikan kepatuhan untuk setiap penyimpanan data baru secara manual dan individual justru menciptakan hambatan serta meningkatkan biaya operasional.

Pendekatan manual ini tidak mampu mengikuti kecepatan alur kerja CI/CD modern. Keamanan harus menjadi “prinsip inti” yang terintegrasi langsung ke dalam alur kerja harian, bukan langkah terakhir yang memakan waktu.

Dengan mengotomatiskan konfigurasi pemantauan tanpa agen Guardium Data Protection serta penilaian kerentanan menggunakan Terraform, kami telah menyederhanakan proses ini. Audit basis data, pemindaian kerentanan, dan pengarahan kepatuhan kini terintegrasi langsung ke dalam alur kerja penyediaan penyimpanan data. Hasilnya: penyimpanan data yang telah dipantau, dipindai, dan dilindungi sejak hari pertama.