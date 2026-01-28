RAG produksi untuk pencarian hukum: Bagaimana Shorthills AI menskalakan pengambilan data dengan IBM® watsonx.data

Dengan menggunakan Astra DB pada IBM® watsonx.data sebagai basis data vektor dan Langflow untuk mempercepat iterasi saat membangun sistem RAG, Shorthills memperoleh peningkatan 60% dalam recall dan presisi.
Teknik kecerdasan buatan modern seperti pengambilan semantik dan Retrieval-Augmented Generation (RAG) dapat mengurangi waktu yang dihabiskan firma hukum untuk berburu dokumen panjang. Mereka bekerja dengan menemukan bagian yang relevan secara konseptual, merangkum apa yang penting dan mengembalikan kutipan yang dapat dilacak sehingga hasil dapat divalidasi.
Dilakukan dengan baik, ini mengubah penelitian hukum dari alur kerja manual, “buka-sepuluh tab” menjadi pengalaman pencarian yang dipandu dan didukung bukti tanpa mengorbankan ketelitian yang dibutuhkan tim hukum. Dalam pencarian hukum, pengguna tidak hanya membutuhkan jawaban; mereka membutuhkan jawaban yang benar. Jawaban itu harus dibuktikan dengan otoritas yang tepat, pengecualian yang relevan dan bagian-bagian yang tepat yang dapat mereka kutip—cepat.
Dengan tujuan ini, Shorthills AI yang berbasis di New Jersey telah mengembangkan kerangka kerja agen AI generatif dalam bentuk chatbot yang dioptimalkan khusus domain dengan menggunakan RAG dan grafik pengetahuan. Kerangka kerja ini memberikan insight yang didukung AI untuk industri hukum, di mana relevansi, kelengkapan, dan sumber yang dapat diverifikasi sama pentingnya dengan kecepatan mentah.
Dengan menggunakan Astra DB pada IBM® watsonx.data sebagai basis data vektor dan Langflow untuk mempercepat iterasi saat membangun sistem RAG, Shorthills memperoleh peningkatan 60% dalam recall dan presisi.
Solusi IBM® juga membantu menghasilkan peningkatan 4 kali dalam komprehensif—seberapa baik hasil menangkap detail dan aspek kueri pengguna. Mereka juga memberikan peningkatan 9 kali dalam keberagaman—kemampuan untuk menawarkan pengguna berbagai interpretasi dan sudut daripada satu baris penalaran. Fitur ini sangat penting untuk menyiapkan argumen dan bantahan dalam alur kerja hukum.
Departemen hukum yang memilah-milah kumpulan data yang terdiri dari ratusan ribu dokumen hukum membutuhkan pengambilan yang andal, berbagai sudut pandang tentang suatu masalah dan kemampuan untuk melacak hasil kembali ke dokumen sumber. Mendapatkan 70% dari jawaban dapat menimbulkan risiko yang signifikan, dan halusinasi tidak dapat diterima.
Kendala utama bagi banyak pelanggan hukum adalah penerapan. Beberapa organisasi mungkin tidak dapat berbagi data sensitif dalam konten legal dengan hyperscaler karena kendala peraturan. Kendala ini mungkin memerlukan basis pengetahuan untuk tetap ada on premises, seperti konten yang mencakup informasi identifikasi pribadi (PII) atau informasi kesehatan yang dilindungi (PHI).
Sistem AI legal Shorthills terdiri atas dua pipeline:
File diimpor ke data lake dan kemudian disiapkan sehingga pengambilan bekerja dengan andal dalam skala besar:
Di sisi kueri, Shorthills menggunakan filosofi pragmatis untuk lingkungan produksi mereka: hindari ketergantungan pada metode pencarian universal tunggal.
Untuk menerapkan pendekatan ini, sistem mencakup router yang mengirim kueri ke pencarian kata kunci, vektor atau grafik tergantung pada maksud pengguna. Setiap opsi membawa pertukaran waktu dan biaya yang berbeda.
Pertimbangan penting lainnya termasuk:
Akhirnya, pengalaman melampaui antarmuka obrolan saja. Dalam contoh penggunaan pencarian legal ini, pengguna dapat mengambil beberapa jenis sumber data, termasuk dokumen Word, gambar, PDF, dan file teks.
Keputusan Shorthills untuk mengembangkan platform asisten AI ini di atas teknologi IBM® didorong oleh kondisi nyata dan tantangan penerapan enterprise dalam industri hukum:
Proses-proses ini harus beroperasi dalam parameter rekayasa praktis: LLM membutuhkan komputasi dan penskalaan lokal membutuhkan waktu proses dan alat penerapan yang tepat untuk efisiensi.
Dalam hal hasil pengguna akhir yang terukur, Shorthills melaporkan:
Dampaknya konkret: peningkatan ingatan dan presisi, komprehensif dan keberagaman yang lebih tinggi dan dukungan kutipan berkualitas tinggi. Hasil ini berarti pengguna akhir menghabiskan lebih sedikit waktu berburu materi dan lebih banyak waktu untuk mengevaluasinya.
Pelajaran inti Shorthills adalah bahwa pencarian produksi untuk solusi AI adalah latihan rekayasa berulang. Penskalaan dari segelintir dokumen menjadi ribuan (dan seterusnya) mengubah masalah. Pada akhirnya, “pencarian” menjadi perjalanan peningkatan berkelanjutan — berkembang melalui pencarian kata kunci, vektor, hibrida, dan grafik, dengan routing yang cermat sehingga latensi dan biaya tetap dapat diprediksi.
Dengan membangun IBM® watsonx.data dan Langflow, Shorthills menerapkan sistem pencarian berbasis AI untuk profesional hukum yang dapat beroperasi pada skala perusahaan, menangani kendala perusahaan, termasuk persyaratan lokal. Sistem ini memberikan keuntungan relevansi yang terukur dan memberikan kutipan dan luasnya perspektif yang dibutuhkan pengguna akhir legal untuk menentukan hasil dengan percaya diri.
Kebutuhan pelanggan dan persyaratan tata kelola yang serupa ada di seluruh industri seperti layanan kesehatan dan keuangan. Skalabilitas infrastruktur yang mendasarinya memungkinkan kami untuk menerapkan solusi serupa di berbagai industri dan di seluruh dunia.
Sebagai langkah selanjutnya, Shorthills melihat fondasi pengambilan ini meluas ke alur kerja berbasis agen. Dalam alur kerja ini, agen dapat melakukan riset, menyusun draf dan mengemas output untuk ulasan oleh manusia tanpa harus membangun kembali tumpukan data dan pengambilan informasi yang mendasarinya setiap kali.