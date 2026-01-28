RAG produksi untuk pencarian hukum: Bagaimana Shorthills AI menskalakan pengambilan data dengan IBM® watsonx.data

Dengan tujuan ini, Shorthills AI yang berbasis di New Jersey telah mengembangkan kerangka kerja agen AI generatif dalam bentuk chatbot yang dioptimalkan khusus domain dengan menggunakan RAG dan grafik pengetahuan. Kerangka kerja ini memberikan insight yang didukung AI untuk industri hukum, di mana relevansi, kelengkapan, dan sumber yang dapat diverifikasi sama pentingnya dengan kecepatan mentah.

Dengan menggunakan Astra DB pada IBM® watsonx.data sebagai basis data vektor dan Langflow untuk mempercepat iterasi saat membangun sistem RAG, Shorthills memperoleh peningkatan 60% dalam recall dan presisi.

Solusi IBM® juga membantu menghasilkan peningkatan 4 kali dalam komprehensif—seberapa baik hasil menangkap detail dan aspek kueri pengguna. Mereka juga memberikan peningkatan 9 kali dalam keberagaman—kemampuan untuk menawarkan pengguna berbagai interpretasi dan sudut daripada satu baris penalaran. Fitur ini sangat penting untuk menyiapkan argumen dan bantahan dalam alur kerja hukum.