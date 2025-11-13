Agen AI bukanlah alat yang berdiri sendiri; mereka beroperasi dalam ekosistem perusahaan hybrid yang kompleks, berinteraksi dengan data, sistem, dan orang. Integrasi mereka ke dalam alur kerja membutuhkan pemikiran ulang proses TI tradisional dan integrasi sistem untuk mendukung transformasi menjadi perusahaan agen.

Untuk mengatasi kebutuhan perusahaan ini, IBM® telah membuat panduan pertama dari jenisnya, Architecting Secure Enterprise Agen AI dengan MCP, yang diverifikasi oleh Anthropic. Panduan ini memperkenalkan metodologi terstruktur dan siap perusahaan untuk merancang, menerapkan, dan mengelola agen AI dengan aman dan dalam skala besar.

Agen AI berinteraksi dengan alat AI yang mengubah pemikiran model bahasa besar (LLM) menjadi tindakan. Alat-alat ini memungkinkan agen AI untuk berintegrasi ke dalam sistem dan data perusahaan dan eksternal untuk mengambil informasi atau melakukan tindakan.

Dasar dari metodologi ini adalah adopsi pendekatan standar yang menghubungkan sistem AI agen dengan perangkat lunak, infrastruktur, dan alat perusahaan yang diaktifkan oleh Model Context Protocol.

Server MCP adalah permukaan Integrasi kelas enterprise untuk sistem agen. Server ini memaparkan alat, sumber daya, dan prompt dengan cara standar yang memungkinkan agen bertindak dalam Boundary yang terdefinisi dengan baik dan dapat diaudit.

Misalnya, pengguna dapat memperoleh insight tentang kesehatan dan postur keamanan di seluruh penerapan hybrid. Integrasi ini terjadi melalui koneksi dengan server MCP yang mencakup teknologi di seluruh lingkungan. Pengguna juga dapat menerapkan perubahan untuk alamat masalah yang teridentifikasi atau untuk membuka tiket dukungan untuk menyelesaikannya.

Sementara sebagian besar implementasi masih dalam tahap awal, MCP mendapatkan momentum. Keberhasilannya di lingkungan produksi tergantung pada seberapa baik organisasi mengatasi tantangan utama seperti keamanan, ketahanan, non-determinisme, dan tata kelola. Seiring bertambahnya adopsi MCP, fokus diharapkan pindah menuju orkestrasi—kecerdasan yang menentukan agen atau alat mana yang akan diaktifkan, dalam kondisi apa dan dengan perlindungan apa.