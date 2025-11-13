Perusahaan telah mengadopsi strategi hybrid dan multi-cloud sambil merangkul AI generatif dan pola agen yang muncul. Ketika perusahaan mempercepat adopsi AI agen mereka untuk memungkinkan pengambilan keputusan otonom dan otomatisasi cerdas di seluruh pengembangan, operasi, dan keamanan, perubahan mendasar sedang berlangsung. Ketika agen AI mengelola tugas rutin dan kompleks dengan otonomi yang sadar kebijakan, tim TI dapat fokus pada inovasi dan inisiatif strategis.
Peluangnya jelas: menata ulang operasi TI sehingga agen AI menangani berbagai tugas rutin dan kompleks dengan otonomi yang sadar kebijakan, memungkinkan tim TI untuk fokus pada inovasi dan strategi.
Agen AI bukanlah alat yang berdiri sendiri; mereka beroperasi dalam ekosistem perusahaan hybrid yang kompleks, berinteraksi dengan data, sistem, dan orang. Integrasi mereka ke dalam alur kerja membutuhkan pemikiran ulang proses TI tradisional dan integrasi sistem untuk mendukung transformasi menjadi perusahaan agen.
Untuk mengatasi kebutuhan perusahaan ini, IBM® telah membuat panduan pertama dari jenisnya, Architecting Secure Enterprise Agen AI dengan MCP, yang diverifikasi oleh Anthropic. Panduan ini memperkenalkan metodologi terstruktur dan siap perusahaan untuk merancang, menerapkan, dan mengelola agen AI dengan aman dan dalam skala besar.
Agen AI berinteraksi dengan alat AI yang mengubah pemikiran model bahasa besar (LLM) menjadi tindakan. Alat-alat ini memungkinkan agen AI untuk berintegrasi ke dalam sistem dan data perusahaan dan eksternal untuk mengambil informasi atau melakukan tindakan.
Dasar dari metodologi ini adalah adopsi pendekatan standar yang menghubungkan sistem AI agen dengan perangkat lunak, infrastruktur, dan alat perusahaan yang diaktifkan oleh Model Context Protocol.
Server MCP adalah permukaan Integrasi kelas enterprise untuk sistem agen. Server ini memaparkan alat, sumber daya, dan prompt dengan cara standar yang memungkinkan agen bertindak dalam Boundary yang terdefinisi dengan baik dan dapat diaudit.
Misalnya, pengguna dapat memperoleh insight tentang kesehatan dan postur keamanan di seluruh penerapan hybrid. Integrasi ini terjadi melalui koneksi dengan server MCP yang mencakup teknologi di seluruh lingkungan. Pengguna juga dapat menerapkan perubahan untuk alamat masalah yang teridentifikasi atau untuk membuka tiket dukungan untuk menyelesaikannya.
Sementara sebagian besar implementasi masih dalam tahap awal, MCP mendapatkan momentum. Keberhasilannya di lingkungan produksi tergantung pada seberapa baik organisasi mengatasi tantangan utama seperti keamanan, ketahanan, non-determinisme, dan tata kelola. Seiring bertambahnya adopsi MCP, fokus diharapkan pindah menuju orkestrasi—kecerdasan yang menentukan agen atau alat mana yang akan diaktifkan, dalam kondisi apa dan dengan perlindungan apa.
Masa depan operasi TI bersifat otonom, didorong oleh kebijakan, dan hybrid dengan desain. IBM® sedang membangun lingkungan di mana sistem AI agentic dapat belajar, bernalar, dan bertindak dengan aman di berbagai tumpukan teknologi, termasuk cloud private, infrastruktur pribadi, on premises, dan edge.
Seiring waktu, sistem ini diharapkan mendapatkan agensi yang lebih besar di bawah pagar pembatas eksplisit, berkembang dari rekomendasi bantu ke remediasi loop tertutup yang diatur dan akhirnya menjadi operasi yang mengoptimalkan sendiri. Visi ini mencerminkan peninggalan lama IBM® dalam memprioritaskan keamanan dan kepatuhan dalam industri yang sangat diatur.
Merangkul peluang ini, kami sedang dalam perjalanan untuk mengaktifkan kemampuan siap AI agen di seluruh portofolio Infrastruktur IBM®. Sebagai bagian integral dari strategi IBM® seputar hybrid cloud dan AI, IBM® Infrastructure menghadirkan infrastruktur hybrid cloud. Ini mencakup IBM® Cloud®, IBM® Z, IBM® Power, IBM® Storage dan layanan teknis dari IBM® Technology Lifecycle Services (TLS).
Untuk mendukung transformasi ini, kami telah memperkenalkan kemampuan AI agen—termasuk agen dan server MCP—di seluruh portofolio kami. Peningkatan ini memposisikan Infrastruktur IBM® untuk sepenuhnya siap dengan AI, memberdayakan otomatisasi cerdas dan integrasi yang mulus di seluruh lingkungan.
Produk Infrastruktur IBM® kini dapat terintegrasi dengan aplikasi TI agen, alur kerja berkemampuan AI, dan solusi vendor perangkat lunak independen (ISV) yang mendukung MCP. Antarmuka manajemen di seluruh platform IBM diaktifkan sebagai layanan yang kompatibel dengan MCP, termasuk:
Klien Enterprise dapat memanfaatkan server MCP ini di IBM® Infrastructure untuk mendapatkan pengalaman yang mulus di seluruh penerapan hybrid cloud. Mereka dapat mengintegrasikan server IBM® MCP Infrastructure ini ke salah satu alat AI pilihan mereka. Contohnya termasuk IBM® watsonx Orchestrate®, desktop Claude, atau orkestrator AI khusus yang dibuat oleh perusahaan di rumah—alat yang disediakan yang mendukung MCP untuk panggilan alat AI.
Seperti yang diilustrasikan dalam video demo berikut, perusahaan perwakilan, Acme Co.. beroperasi di lingkungan hybrid cloud. Aplikasi mereka mencakup beban kerja virtual di IBM® Cloud VPC, layanan cloud-native di Red Hat OpenShift dan inferensi AI yang didukung oleh watsonx.ai. Komponen ini terintegrasi erat dengan sistem data perusahaan on premises yang didukung oleh IBM® Storage.
Ketika pengguna mengalami masalah, menentukan akar masalah bisa sulit karena sifat API, log, dan antarmuka manajemen yang terfragmentasi di seluruh penerapan. Tantangan ini adalah di mana Model Context Protocol dan agentic AI mengubah pengalaman—menawarkan antarmuka percakapan terpadu yang menyederhanakan pemecahan masalah dan mempercepat resolusi.
Dengan server MCP yang diterapkan di hybrid cloud, Acme Co. sekarang dapat memanfaatkan pengalaman AI agen terintegrasi. Misalnya, kueri tentang kesehatan IBM® Cloud dialihkan ke server IBM® Cloud MCP, sementara diagnostik terkait penyimpanan dikelola melalui server Storage Insights MCP. Pengguna bahkan dapat memeriksa status kontrak dukungan untuk aset penyimpanan dengan bantuan IBM® Support Insights — semuanya melalui antarmuka AI agen tunggal.
Pola agen perusahaan ini, didukung oleh MCP dan AI agen, merampingkan operasi dan memberdayakan tim untuk menyelesaikan masalah lebih cepat dan lebih cerdas
Perusahaan memasuki era baru operasi cerdas, di mana server AI agen dan MCP bertemu untuk memberikan pengalaman terpadu di seluruh lingkungan TI. Pengembang, insinyur platform, operator, dan tim pendukung kini dapat berinteraksi dengan agen AI yang dibuat khusus yang terhubung dengan lancar melalui server MCP di seluruh lingkungan IBM® Cloud, IBM® Storage, Power, IBM® Z, dan TLS.
Agen ini mengatur tindakan di seluruh data dan aplikasi perusahaan—baik yang di-host di cloud maupun on premises—memungkinkan operasi yang lebih cerdas, lebih cepat, dan lebih aman.
Tujuan kami jelas: untuk membangun struktur operasi otonom yang tepercaya untuk perusahaan hybrid—didukung oleh AI agentic pada intinya, terhubung melalui MCP, dan dibedakan oleh orkestrasi dan tata kelola .IBM®