Jalur praktis ke depan untuk organisasi yang menjalankan Oracle middleware di AIX.
Pernyataan arah terbaru Oracle, yang dibagikan pada Juni 2026, mencerminkan kolaborasi lama antara IBM dan Oracle. Seiring waktu, kedua organisasi telah mendukung pelanggan yang menjalankan beban kerja yang sangat penting pada perangkat keras IBM Power dan sistem operasi AIX.
Untuk lingkungan perusahaan yang menjalankan platform middleware, kolaborasi ini mencakup dukungan terencana untuk versi masa depan Oracle WebLogic Server dan Oracle Fusion Middleware di IBM AIX.
Pengumuman ini memberikan panduan yang berharga bagi para pemimpin TI di perusahaan mengenai cara pindah ke depannya. Ini memungkinkan organisasi untuk mengevaluasi jalur peningkatan sambil menyelaraskan keputusan platform dengan tujuan bisnis jangka panjang. Pendekatan ini menyediakan jalur modernisasi terstruktur yang dapat direncanakan secara bertahap dan disesuaikan dengan prioritas bisnis, jadwal dan arsitektur keseluruhan.
Dukungan yang direncanakan untuk rilis WebLogic dan Fusion Middleware di masa mendatang di AIX memungkinkan organisasi untuk menilai opsi peningkatan sambil terus beroperasi dalam lingkungan platform mereka saat ini.
Bagi tim yang menggunakan versi 12.2.1.4/12.2.1.19, panduan ini memberikan titik referensi untuk mengevaluasi bagaimana rilis yang akan datang dapat sesuai dengan strategi infrastruktur yang ada. Ini mendukung pendekatan bertahap daripada membutuhkan transisi tunggal yang besar.
Ketika Fusion Middleware 12c (versi 12.2.1.4/12.2.1.19) mendekati milisi dukungan kunci—dengan Dukungan Premier berakhir pada Desember 2026 dan Dukungan Diperpanjang pada Desember 2027—Oracle telah menguraikan rencananya. Perusahaan bermaksud untuk memperkenalkan program Dukungan Berbasis Pasar setelah tahun 2027.
Program ini diharapkan untuk memperluas dukungan untuk versi 12.2.1.4/12.2.1.19 setiap tahun hingga 2030, memberikan organisasi lebih banyak waktu untuk merencanakan dan melaksanakan transisi mereka ke rilis yang lebih baru.
Bagi banyak tim, kerangka waktu yang diperpanjang ini mendukung pendekatan modernisasi yang lebih disengaja, memungkinkan peningkatan diselaraskan dengan:
Alih-alih mempercepat keputusan di bawah garis waktu yang terbatas, organisasi dapat menyusun transisi mereka dengan cara yang mencerminkan prioritas teknis dan bisnis.
Sementara AIX tetap menjadi bagian dari lanskap dukungan terencana Oracle, organisasi terus memiliki fleksibilitas dalam cara mereka mendekati lingkungan middleware mereka. Tergantung pada strategi mereka, tim dapat:
Misalnya, organisasi yang mengevaluasi Strategi hybrid dapat mempertimbangkan untuk memigrasikan beban kerja middleware tertentu ke Oracle Fusion Middleware 14c di Linux, sambil Lanjutkan mengoperasikan sistem lain di AIX.
Fleksibilitas ini mencerminkan bagaimana lingkungan perusahaan biasanya memodernisasi—melalui serangkaian keputusan tambahan yang terkoordinasi daripada perubahan platform tunggal.
WebLogic Server dan Fusion Middleware sering digunakan di lingkungan yang mendukung operasi bisnis bervolume tinggi yang penting. Dalam konteks ini, pertimbangan seperti stabilitas, konsistensi, dan proses perubahan terkontrol tetap menjadi pusat bagaimana keputusan infrastruktur dan middleware dibuat.
Ketika organisasi mengevaluasi jalur peningkatan atau strategi modernisasi, persyaratan ini terus membentuk kecepatan dan struktur upaya tersebut.
Di IBM, kami tetap berkomitmen untuk mendukung organisasi yang menjalankan beban kerja Oracle di AIX. Kami Lanjutkan berkolaborasi dengan Oracle dan terlibat dengan klien kami untuk membantu menavigasi:
Ketika lingkungan perusahaan berkembang menuju beban kerja yang lebih terintegrasi, berbasis data, dan didukung AI, fokus kami tetap membantu organisasi pindah maju dengan kejernihan—sambil mempertahankan stabilitas operasional yang bisnis mereka andalkan.
Pernyataan arah Oracle menyoroti arah yang sudah dikelola oleh banyak organisasi: “Modernisasi bukan tentang mengganti sistem sekaligus — ini tentang mengembangkannya dengan cara yang selaras dengan prioritas teknis dan bisnis.”
Untuk organisasi yang menjalankan WebLogic dan Fusion Middleware di AIX, konteks ini memberikan wawasan lebih lanjut tentang bagaimana platform saat ini dapat terus dianggap sebagai bagian dari evolusi itu.
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