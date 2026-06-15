Ketika Fusion Middleware 12c (versi 12.2.1.4/12.2.1.19) mendekati milisi dukungan kunci—dengan Dukungan Premier berakhir pada Desember 2026 dan Dukungan Diperpanjang pada Desember 2027—Oracle telah menguraikan rencananya. Perusahaan bermaksud untuk memperkenalkan program Dukungan Berbasis Pasar setelah tahun 2027.

Program ini diharapkan untuk memperluas dukungan untuk versi 12.2.1.4/12.2.1.19 setiap tahun hingga 2030, memberikan organisasi lebih banyak waktu untuk merencanakan dan melaksanakan transisi mereka ke rilis yang lebih baru.

Bagi banyak tim, kerangka waktu yang diperpanjang ini mendukung pendekatan modernisasi yang lebih disengaja, memungkinkan peningkatan diselaraskan dengan:

Perencanaan siklus hidup infrastruktur

Ketergantungan aplikasi

Jadwal transformasi yang didorong oleh kebutuhan bisnis

Alih-alih mempercepat keputusan di bawah garis waktu yang terbatas, organisasi dapat menyusun transisi mereka dengan cara yang mencerminkan prioritas teknis dan bisnis.