Dua hari, satu insinyur, nol tebakan: Menyederhanakan modernisasi yang kompleks dengan IBM® Bob

Pada musim gugur 2025, konsultan TI Novacomp melakukan peningkatan yang menantang untuk operasi internalnya: memodernisasi API REST Java yang penting untuk bisnis tanpa mengganggu logika bisnis yang ada. Ini adalah jenis proyek yang akan membutuhkan tiga hingga lima orang tim Novacomp beberapa bulan untuk menyelesaikannya: memburu dependensi yang sudah ketinggalan zaman, melakukan peningkatan kompleks secara manual—semua sambil mengelola paparan keamanan dan menjaga semua perilaku dan kontrak yang mendasarinya.

Sebagai IBM® Partner+, Novacomp adalah bagian dari pratinjau untuk IBM® Bob, lingkungan pengembangan terintegrasi berbasis AI (IDE) IBM. Perusahaan memutuskan untuk mengikuti audisi IBM® Bob sebagai bagian dari upaya modernisasi internal mereka.

Hasilnya mengesankan. Dengan menggunakan IBM® Bob, Arsitek Solusi Senior dan Juara IBM® 2026 (Jorge De Trinidad dari Novacomp) menyelesaikan peningkatan kompleks dalam dua hari. Hasilnya kira-kira 98% lebih cepat daripada yang biasanya dibutuhkan dengan tim yang lebih besar. Novacomp melaporkan bahwa IBM® Bob jauh lebih dari sekadar generator kode. Solusi ini menyediakan analisis basis kode kontekstual dan terperinci, secara proaktif menyarankan perbaikan dan peningkatan struktural dan bahkan menjabarkan peta jalan untuk opsi peningkatan di masa depan.

Dalam posting ini, kita akan menggali contoh penggunaan, detail arsitektur yang IBM® Bob modernisasi dan manfaat yang IBM Bob berikan kepada Novacomp dan klien.