Dua hari, satu insinyur, nol tebakan: Menyederhanakan modernisasi yang kompleks dengan IBM® Bob

Konsultasi TI Novacomp beralih ke IBM® Bob, lingkungan pengembangan pertama AI dari IBM® untuk memodernisasi API perusahaan yang sangat penting dan dibangun di atas teknologi lama. Hasil jauh melampaui kecepatan dan efisiensi.
Catatan Editor: IBM® Bob umumnya tersedia. Posting ini adalah bagian dari serangkaian cerita pelanggan teknis yang menyelami bagaimana asisten pengembangan AI IBM membantu memodernisasi basis kode lama, membuat dokumentasi baru, memastikan kepatuhan, dan menyarankan pembaruan keamanan penting.
Pada musim gugur 2025, konsultan TI Novacomp melakukan peningkatan yang menantang untuk operasi internalnya: memodernisasi API REST Java yang penting untuk bisnis tanpa mengganggu logika bisnis yang ada. Ini adalah jenis proyek yang akan membutuhkan tiga hingga lima orang tim Novacomp beberapa bulan untuk menyelesaikannya: memburu dependensi yang sudah ketinggalan zaman, melakukan peningkatan kompleks secara manual—semua sambil mengelola paparan keamanan dan menjaga semua perilaku dan kontrak yang mendasarinya.
Sebagai IBM® Partner+, Novacomp adalah bagian dari pratinjau untuk IBM® Bob, lingkungan pengembangan terintegrasi berbasis AI (IDE) IBM. Perusahaan memutuskan untuk mengikuti audisi IBM® Bob sebagai bagian dari upaya modernisasi internal mereka.
Hasilnya mengesankan. Dengan menggunakan IBM® Bob, Arsitek Solusi Senior dan Juara IBM® 2026 (Jorge De Trinidad dari Novacomp) menyelesaikan peningkatan kompleks dalam dua hari. Hasilnya kira-kira 98% lebih cepat daripada yang biasanya dibutuhkan dengan tim yang lebih besar. Novacomp melaporkan bahwa IBM® Bob jauh lebih dari sekadar generator kode. Solusi ini menyediakan analisis basis kode kontekstual dan terperinci, secara proaktif menyarankan perbaikan dan peningkatan struktural dan bahkan menjabarkan peta jalan untuk opsi peningkatan di masa depan.
Dalam posting ini, kita akan menggali contoh penggunaan, detail arsitektur yang IBM® Bob modernisasi dan manfaat yang IBM Bob berikan kepada Novacomp dan klien.
Contoh penggunaan inti untuk proyek klien Novacomp ini adalah peningkatan struktural: memplatform ulang monolit logis berlapis untuk mengaktifkan arsitektur layanan mikro cloud-native. Aplikasi ini terdiri dari API REST perusahaan yang ditulis dengan versi Java yang lebih lama dan pohon ketergantungan lama yang semakin mahal untuk dipelihara dan sulit untuk diamankan.
Konsumen API adalah tim teknik dalam konteks infrastruktur TI, termasuk tim yang bekerja di sekitar lingkungan penangkapan data perubahan (CDC). Alat ini memantau replikasi teknologi IBM® dan mengekspos API yang digunakan oleh pemangku kepentingan internal.
Karena ini adalah API yang penting untuk bisnis, tim Novacomp menghadapi tantangan pelestarian fungsional yang ketat. Mereka perlu menjaga logika bisnis dan kontrak API stabil sambil meningkatkan arsitektur.
Sebelum modernisasi, arsitektur referensi adalah layanan Java berlapis: pengontrol REST, lapisan layanan dan repositori Java persistensi API (JPA) yang didukung oleh database relasional dengan manajemen ketergantungan yang ditangani melalui Maven atau Gradle (lihat diagram yang disajikan di depan).
Sebagai pendorong dasar modernisasi, IBM® Bob lebih dari sekadar generator kode; itu adalah asisten yang sadar repositori yang tertanam dalam loop validasi teknik. Rekomendasi Bob perlu menyadari basis kode yang ada secara kontekstual, memiliki penjelasan yang tinggi untuk rekomendasi teknisnya dan memberikan peluang bagi para insinyur untuk memvalidasi dan menyempurnakannya.
Intinya, IBM® Bob perlu bertindak sebagai “penguat kognitif” daripada pengganti keputusan pengembang. Misalnya, selama peningkatan versi Java dan Spring Boot, IBM® Bob meninjau struktur kode, konfigurasi, dan dependensi untuk mengusulkan perubahan inkremental yang didasarkan pada kode.
Ini mengidentifikasi dan menjelaskan anotasi yang tidak digunakan lagi, potensi perubahan yang melanggar antara versi kerangka kerja, dan menawarkan analisis dependensi penuh sebelum peningkatan. Sementara Bob terus memvalidasi perubahan dengan build bersih dan resolusi konflik ketergantungan, itu memasukkan manusia ke dalam loop dengan berhenti untuk ulasan. Dokumentasi perubahannya yang dapat dilacak bertindak sebagai kriteria penerimaan sebelum para insinyur menyetujui penggabungan perubahan.
Setelah modernisasi, arsitektur masih berlapis tetapi menjadi lebih bersih secara struktural dan lebih siap untuk masa depan: Java yang ditingkatkan (Java 17 ke Java 21 LTS), Spring Boot modern, pohon ketergantungan yang terkonsolidasi dan divalidasi dan konfigurasi yang difaktorkan ulang selaras dengan praktik cloud-native saat ini. Anotasi yang sudah usang dan pola lama telah dihapus, pustaka yang rentan telah dihilangkan, dan arsitektur diselaraskan dengan lebih baik dengan model penerapan modern dan kompatibel dengan kontainerisasi.
Nilai IIBM® Bob dalam skenario ini muncul dalam empat cara praktis:
Beberapa hasil dari proyek modernisasi ini penting bagi para pemimpin teknik, karena mereka memetakan langsung ke biaya, risiko, dan prediktabilitas pengiriman:
IBM® Bob juga memberikan Novacomp dengan serangkaian rekomendasi tentang cara mendekati berbagai rute untuk meningkatkan dari versi lama ke yang baru (microservices versus metode yang lebih “tradisional”, misalnya). Pendekatan ini memungkinkan pembuatan peta jalan transformasional, dengan IBM® Bob sebagai panduan yang membenarkan rekomendasinya.
Dampak signifikan bagi Novacomp di luar peran IBM® Bob dalam proyek faktor ulang khusus ini adalah penemuan metode modernisasi yang dapat diulang. IBM® Bob memungkinkan penggunaan AI untuk menerangi realitas ketergantungan dan konfigurasi sejak dini, menjaga manusia tetap mengendalikan keputusan arsitektur dan memperlakukan dokumentasi, pengujian, dan tata kelola sebagai output, bukan pemikiran setelahnya.
Pengulangan itulah yang membuat pendekatan dapat diskalakan untuk model konsultasi. Alur kerja yang sama dapat diterapkan sebagai penilaian preventif sebelum peningkatan besar, sebagai bagian dari ulasan pull request untuk mencegah perubahan yang melanggar dan akumulasi utang teknis di awal proses pengembangan.
Solusi ini juga mendukung gerakan pengiriman yang berbeda. Ini dapat mencakup pengiriman “pabrik perangkat lunak” di mana pekerjaan dilakukan dalam lingkungan yang terkendali dan penambahan staf di mana klien mengadopsi lisensi sehingga tim bersama dapat berkolaborasi dengan alat dan tata kelola yang konsisten.
Dengan membangun IBM® Bob sebagai lapisan modernisasi pertama AI, Novacomp mengubah peningkatan Java dan Spring Boot berisiko tinggi yang kompleks menjadi praktik teknik yang diatur dan dapat diulang. Praktik ini membantu mengurangi risiko migrasi, meningkatkan pemeliharaan, dan memudahkan tim untuk mengembangkan layanan penting tanpa membangun kembali fondasi setiap saat.
