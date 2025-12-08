Baru dalam Pengamatan AWS: Modernisasi AI, efisiensi EKS, dan pengoptimalan biaya cloud

Amazon EKS berada di jantung dari banyak aplikasi modern dan platform AI. Saat klaster meningkat, biaya menjadi sama pentingnya dengan kinerja. Itulah sebabnya Instana memberikan visibilitas terpadu ke dalam kinerja dan pengeluaran Kubernetes, dengan Pelaporan Biaya Kubernetes yang didukung oleh KubeCost, membantu tim secara langsung mengorelasikan perilaku aplikasi dengan biaya infrastruktur nyata.

Biaya juga menjadi masalah dengan banyak pengguna CloudWatch, yang juga berjuang dengan inefisiensi polling tradisional dalam alat ini. Dengan Amazon CloudWatch Metric Streams, Instana hanya menyerap perubahan metrik aktual alih-alih melakukan polling berulang kali pada data yang sama. Ini mengurangi latensi data CloudWatch sebesar 70 hingga 80%. Lebih penting lagi, ini menurunkan biaya API dan konsumsi, memungkinkan pemantauan CloudWatch yang lebih dapat diskalakan melalui Instana. Lebih baik lagi, gabungkan Aliran Metrik ini dengan Amazon Data Firehose untuk telemetri yang lebih cepat dan lebih hemat biaya di lingkungan AWS multi-akun yang besar.