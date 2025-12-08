Baru dalam Pengamatan AWS: Modernisasi AI, efisiensi EKS, dan pengoptimalan biaya cloud
Di AWS re:Invent tahun ini, Instana meluncurkan kemampuan utama baru. Tahun lalu, kami berbicara tentang model AWS Bedrock LLM dan kemampuan Instana untuk memantau beban kerja tersebut. Tahun ini, fitur AI baru Instana difokuskan pada AI agendalam produksi. Satu perbedaan adalah perhatian yang lebih terfokus pada biaya cloud secara keseluruhan, biaya Kubernetes dan biaya AI.
Selama 12 bulan terakhir, Instana telah merilis lebih dari selusin kemampuan baru yang mencakup AI, cloud-native, AWS, dan Kubernetes Observability. Berikut adalah contoh yang terbaik.
Amazon EKS berada di jantung dari banyak aplikasi modern dan platform AI. Saat klaster meningkat, biaya menjadi sama pentingnya dengan kinerja. Itulah sebabnya Instana memberikan visibilitas terpadu ke dalam kinerja dan pengeluaran Kubernetes, dengan Pelaporan Biaya Kubernetes yang didukung oleh KubeCost, membantu tim secara langsung mengorelasikan perilaku aplikasi dengan biaya infrastruktur nyata.
Biaya juga menjadi masalah dengan banyak pengguna CloudWatch, yang juga berjuang dengan inefisiensi polling tradisional dalam alat ini. Dengan Amazon CloudWatch Metric Streams, Instana hanya menyerap perubahan metrik aktual alih-alih melakukan polling berulang kali pada data yang sama. Ini mengurangi latensi data CloudWatch sebesar 70 hingga 80%. Lebih penting lagi, ini menurunkan biaya API dan konsumsi, memungkinkan pemantauan CloudWatch yang lebih dapat diskalakan melalui Instana. Lebih baik lagi, gabungkan Aliran Metrik ini dengan Amazon Data Firehose untuk telemetri yang lebih cepat dan lebih hemat biaya di lingkungan AWS multi-akun yang besar.
Saat AI agen bergerak ke produksi, pelanggan membangun sistem multi-langkah otonom menggunakan Amazon Bed rock AgentCore. Sistem ini memperkenalkan kompleksitas perjuangan pengamatan tradisional untuk dikelola. Instana sekarang menyediakan observabilitas mendalam untuk AgentCore dengan menyerap sinyal OpenTelemetry (OTel) langsung dari agen dan memvisualisasikan rantai penalaran, panggilan alat, dan perilaku model dalam konteks dengan infrastruktur AWS.
Instana Observability juga menjadi semakin bersifat percakapan. Instana MCP Server, tersedia sebagai daftar pasar digital AWS gratis, memungkinkan pengembang untuk menanyakan Instana menggunakan bahasa alami langsung dari Amazon Kiro IDE dan Kiro CLI. Ini memungkinkan pemecahan masalah dengan bantuan AI dan analisis akar masalah yang lebih cepat. Insinyur dapat mengajukan pertanyaan seperti “apa yang berubah di klaster EKS saya hari ini?” atau “layanan mana yang memiliki tingkat kesalahan tinggi?” dan dapatkan insight real-time, membawa pengamatan yang dibantu AI langsung ke alur kerja pengembangan dan alur kerja operasi.
Instana memperluas dukungan untuk observabilitas privat menyeluruh dengan AWS PrivateLink, memungkinkan telemetri mengalir tanpa IP publik atau paparan internet. Data berjalan melalui tulang punggung latensi rendah AWS, mendukung arsitektur dalam wilayah dan lintas wilayah untuk lingkungan yang diatur. Penerapan pelanggan awal menunjukkan pengurangan 70–90% dalam biaya keluar jaringan dibandingkan dengan gateway NAT.
Untuk mendukung pelanggan global dan teregulasi, Instana juga meluncurkan wilayah SaaS Singapura baru dan lingkungan SaaS AWS GovCloud (AS) yang selaras dengan persyaratan FedRAMP.
Instana memperluas kehadiran pasar digital AWS sehingga pelanggan dapat memulai lebih cepat: dengan daftar SaaS bayar per penggunaan dengan uji coba 14 hari, Self-Hosted dengan listing QuickLaunch, Operator Instana untuk penerapan EKS dan Server Instana MCP untuk observabilitas percakapan. Semua penawaran tersedia melalui alur kerja pengadaan AWS standar.
Di AWS re:Invent, satu hal yang jelas: Modernisasi AI bukan hanya tentang membangun sistem yang lebih cerdas; ini tentang mengoperasikannya dengan percaya diri. Selama setahun terakhir, IBM® Instana dan AWS telah bekerja sama untuk memastikan pelanggan yang memodernisasi dengan layanan seperti Amazon EKS dan Amazon Bedrock memiliki fondasi observabilitas yang mereka butuhkan untuk menskalakan, mengontrol biaya, dan menghadirkan AI agen ke produksi dengan kepercayaan.
Anda dapat melihat kemampuan ini dalam aksi dalam pemutaran ulang webinar ini: Webinar: 3 Klik untuk Cloud Clarity Reinventing AWS Observability dengan IBM® Instana.
