Laporan IDC baru: Bagaimana AI membentuk kembali jaringan perusahaan

Beban kerja AI memiliki karakteristik yang tidak sama dengan aplikasi bisnis konvensional.

IDC menyoroti bahwa AI bergantung pada lalu lintas timur-barat yang masif, peralihan berkecepatan‑tinggi (400–800 GbE), dan jalur latensi‑rendah yang dapat diprediksi untuk mendukung komunikasi GPU‑ke‑GPU dan GPU‑ke‑penyimpanan yang digabungkan secara erat—persyaratan yang tidak dapat dipenuhi oleh arsitektur lama.

IDC percaya bahwa dalam waktu dekat, pusat data perusahaan akan menjadi model “hybrid” yang mengoperasikan kombinasi arsitektur jaringan tradisional tiga tingkat (front end) dan leaf-spinal (back end struktur AI). Model hybrid ini mendukung kebutuhan kinerja AI tetapi juga memperkenalkan kompleksitas operasional, karena tim harus mengelola beberapa topologi jaringan, peningkatan daya dan pendinginan, dan persyaratan pemasangan kabel padat yang terkait dengan sistem AI.

Pengalaman pembeli membuahkan empat hasil:

Peningkatan kinerja AI dan kecepatan pelatihan melalui jalur data latensi rendah

Mengurangi kemacetan dari lapisan inti dan agregasi lama

Mempercepat time‑to‑value untuk inisiatif AI dengan memastikan jaringan tetap mengimbangi kecepatannya

Peningkatan keandalan selama pelatihan model dan inferensi

IBM® TLS membantu organisasi memodernisasi dengan metodologi standar, insight berbasis AI, dan keahlian multivendor untuk merancang dan menerapkan arsitektur jaringan hybrid. TLS mengurangi risiko dengan memungkinkan jaringan mendukung beban kerja AI dalam skala besar dan selanjutnya mengurangi kesalahan konfigurasi dan waktu henti yang tidak direncanakan.

IBM® TLS juga bekerja sama dengan penyedia jaringan terkemuka seperti Cisco dan Juniper. Solusi ini menggabungkan strategi dukungan pusat data yang terintegrasi dengan kekuatan portofolio IBM® Infrastructure untuk memastikan integrasi dan dukungan yang mulus di berbagai lingkungan jaringan yang heterogen. Pendekatan ini membantu klien mempercepat modernisasi dengan teknologi OEM tepercaya.